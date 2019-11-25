评论：现在轮到香港特区政府

（德国之声中文网）直到最后一刻，人们还不太确定选举是否能够照常进行。香港特首林郑月娥多次表示，如果出现暴力骚乱，将会停止选举。不过，投票日当天，香港局势平静。林郑月娥本人也能顺利投票，而无需在投票站门口面对一大群愤怒示威者的"迎接"。

这次区议会选举的结果已经极为明确。民主派阵营候选人获得大胜，而建制派阵营遭到重挫。投票人数创下新高。这显示，对于香港民众而言，投票具有多么重大的意义。

关于抗议运动还能获得多大的支持，选前有不少猜测。尤其是过去数周内，双方暴力行为一再升级。而大型民意调查结果最近则没有公布。不过，伴随着区议会选举结果揭晓，这个问题已经得到了明确回答。抗议运动的支持率依然很高。而更为明确的一点是：绝大部分香港人对于林政月娥本人及其施政极为不满。

这场选举对于香港未来的意义何在？区议会只是负责地方事务，几乎毫无政治重要性可言。而对于2022年的特首选举，影响力也相当微弱。因为，1200人的选举委员会依然由亲北京代表占据多数。

本文作者、德国之声中文部主任：Philipp Bilsky

照理来说，在香港人已经如此明确通过投票表达意愿后，政府急需拿出具有实质意义的举措来响应民众诉求。不过，其实没有人会真的相信，这一幕会真实上演，比如林政月娥满足示威者最主要诉求--建立针对警察暴力的独立调查委员会。

不过，如果特区政府毫无作为，那么抗议运动中那些相信和平示威不会带来任何效果的人就会认为自己的想法得到了验证。如果这样，今后几天抗议阵营使用暴力的意愿再次升高，也并非不可能的事情。我们也可能会再次看到类似过去数周所发生的那些暴力场景。

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