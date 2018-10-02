 评论：环保补贴？还是卖车花招？ | 经济纵横 | DW | 19.10.2018

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经济纵横

评论：环保补贴？还是卖车花招？

各汽车生产商愿向柴油车主提供优惠，鼓励他们换新车。德国之声经济部记者Andreas Rostek-Buetti认为，这其实是柴油门丑闻的继续，只是方式不同罢了。

Volkswagen - Auspuff (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

（德国之声中文网）继宝马和戴姆勒之后，大众也提供柴油车旧换新奖励金，并称此为"环境奖励金"。对此，人们得好好想想：多年前一直被捧为清洁楷模（"clean diesel"）的那些旧柴油车要被请出交通市场，车主因此得到奖励。

环境奖励金：柴油丑闻的整个灾难就体现在这个词里了。或者，用别的说法：汽车制造商们对它们自己造成的损失的这种处理办法从各种角度看都实在寡廉鲜耻-不论是从技术、环境保护还是道德角度看。而这就是过去人们所说的令人尊重的商人品行吗？

不只是大众一家的问题

即使是老生常谈，这里也还得再说一遍：大众康采恩欺骗了众多国家的，首先是美国、德国和欧洲诸国的数百万主顾和环境机构，原因是，大众工程师和高管们做了手脚，使得大众的柴油发动机虽在测试台上显得"干净"，但在实际行驶过程中排放出明显超标的（而且是合法的）肮脏、有毒的废气。

拥有多个显赫名牌的大众康采恩并非唯一的骗子和环境罪人。欧宝即为罪人名单上的最近一个德国例子。检察院调查，欧宝否认。享有盛誉的德国汽车行业的旗舰--戴姆勒和宝马也被怀疑造假。宝马可能会以交纳1000万欧元的罚款而被放过；大众旗下的奥迪新近收到8亿欧元罚款通知。奥迪可能是整个柴油丑闻的温床，因为，相关的造假软件便来自那里。

Symbolfoto Dieselskandal (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

大众柴油发动机虽在测试台上显得"干净"，实际行驶过程中的排放明显超标

若不愿报废旧车呢？

总得变着法子把钱弄回来吧。因此之故，得让消费者们尽快购买新车。各家康采恩在最新的柴油车销售宣传册上还不吝辞藻，称许自己拼凑起来的景气计划有助于环保。"环境奖励金"--该行业景气计划便这样被美化了。

为什么眼下并不需要新车的尚有理性的驾车人，要报废现有旧车呢，这些车符合欧4或欧5标准，排放的有害物质可能比欧6新车还少？

除非他或她有志于推进东欧的机械化，或者，增加在非洲的环境负担；除非他或她认为，深受打击的德国各家汽车康采恩需要某些帮助；除非他或她效力于广告业，其战略家们想出高招，将大规模购买新车宣传打扮成环保行为。

或者完全放弃？

从这一角度看，人们甚至会将德国环保救助组织误认为是汽车康采恩的销售助手。该组织曾一再斥责汽车业的行为，并一次次胜诉，使行政法院发出一个又一个禁止柴油车入城令。-大众、戴姆勒、宝马、欧宝等的现行销售战略就这么阴毒、狡诘。

Rostek Andreas Kommentarbild App

本文作者Rostek Andreas

那么，驾车者们该拿自己的柴油车怎么办呢？毋须着忙。继续开。要是什么时候感到，该替我们周围的空气做点什么了，那就设法给自己的车增配个装置，使它的有害气体排放量降至符合相关标准，而且要让制造商付钱，--必须让它们付钱。欺骗世人的是它们，不是消费者。

或者，接受、支持、帮助实施地方政府的保持空气清洁措施--特定城区、路段禁驶、增加投资城市短程交通建设及类似的有实际效用的措施。

  • Deutschland Deutsche Autobauer unter Kartellverdach (picture alliance/dpa)

    德国啊，你的汽车有多老？

    德国制造

    尽管戴姆勒等生产商们的声誉因“柴油门”受损，德国汽车在国内外依旧畅销。但，德国汽车在本国市场的占比为64.8%，并不具有“君临一切”的地位。不过，汽车仍是男士们的一统天下：就像10年前一样，驾车族中女性只占三分之一。

  • Infografik Autos Deutschland Durchschnittsalter ENG

    德国啊，你的汽车有多老？

    德国车年纪越来越大

    德国小轿车不断老化：10年前，平均车龄是8.1年，今年上升至创纪录的9.3年。顺便说说：德国并不像一般人所想象的那样对汽车那么疯狂：在人均汽车占有排名表上，德国位居第二十。排名第三的美国，每10人中有8辆车。

  • Britisches Automodell Morgan 4/4 (Imago/imagebroker/friederich)

    德国啊，你的汽车有多老？

    老爷车王国

    在德国，占总数13%的汽车—约60万辆— 因车龄超过30年，享有“老爷车”（Oldtimer）之称。约38万辆车有一个带“H” (意为历史) 字母的车牌。只有处于“原始价值保存状态”的车才能得到这样的车牌。

  • Infografik Autos Deutschland Entwicklung Anzahl ENG

    德国啊，你的汽车有多老？

    不断摩托化

    截至2017年1月，在德登记的小轿车数量为4580万辆，按8280万居民总数（2015年）计算，平均1000人中是684辆车。现在，德国公路上奔跑的小轿车数量是半世纪前的5倍：那时，小轿车总数是900万辆。

  • BMW - Logo an Firmenzentrale in München (picture alliance/dpa/A. Gebert)

    德国啊，你的汽车有多老？

    勃兰登堡州车龄最老；巴伐利亚州车龄最小

    从全德国看，平均车龄最小（9年）的州是宝马车（BMW）的家乡—巴伐利亚（Bayern）；勃兰登堡（Brandenburg）则是车龄最大（9.8年）的州。这可能并不让人惊讶，因为，巴伐利亚经济力最强。在德国城市中，一座巴伐利亚城市也名列前茅：慕尼黑（München）（和法兰克福一起）。杜伊斯堡（Duisburg）人的车平均年龄最大（12.2年）。

  • Infografik E-car number of registrations

    德国啊，你的汽车有多老？

    电动车：德国落伍

    过去10年里，汽油引擎小轿车的数量保持稳定，但在机动车总数中的占比下降：2017年为三分之二；与此同时，2008年以来，柴油引擎机动车的数量从1000万辆升至1500万辆；电动车和混合引擎车加起来则只有约20万辆，占机动车总数的0.5%。


或者，--若真重视环保，那就停开柴油车。不买新的。

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尾气门：奥迪8亿欧元买结案

奥迪为柴油车“尾气门”支付罚单：这一大众汽车的子公司接受了8亿欧元的罚单。由此，慕尼黑检察院的案件结案。 (16.10.2018)  

评论：默克尔总理，说好的气候保护呢？

在布鲁塞尔，德国在气候保护的问题上拖后腿。在欧盟的舞台上，德国联邦政府的不团结表露无遗。德国之声记者Jens Thurau 认为，这是一种可悲的局面。 (10.10.2018)  

柴油车禁行城市队伍壮大 柏林明年加入

柏林行政法院作出裁决：明年起，首都11个路段将对老旧柴油车辆实施禁行。但联邦政府不赞同禁行令，认为可通过旧车换新车等，避免禁行和交通混乱。 (10.10.2018)  

柴油基金用不完 德国车商要求还

为了改善德国各大城市的空气状况，德国大众、宝马和戴姆勒向一个所谓的“柴油基金”总共出资2.5亿欧元。最新报道显示，这笔钱花不完。 (13.10.2018)  

德国啊，你的汽车有多老？

再发生“柴油门”丑闻，人们也无法想象一个没有汽车的德国。不过，德国人到底如何重视他们的“座骑”？我们不妨从统计角度透视一下汽车共和国—德国。 (15.08.2017)  

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