评论：特朗普vs华为 – 智能手机的终结？

(德国之声中文网) 如今，我们每天都在面对这样一个问题：下一步又会发生什么？自从美中贸易协议的希望破灭之后，大家都异常紧张地关注着特朗普总统的推特。在这场"科技新冷战"中，美国总统还会选谁作为下一个目标？

现在的目标则是华为。这家通信网络设备供应商与智能手机制造商既成功又充满了争议。特朗普宣布通信业进入国家紧急状态，从而突然将这家中国企业逼到墙角。如果只是被排除在美国或者其他国家的5G网络建设之外，这对于华为来说还是能够承受的。可是现在，美国企业不能再向华为供货、谷歌安卓的应用软件也不能再向华为授权，这对于华为来说就十分艰难了。

中国拿苹果开刀？

北京当然不会对这一切坐视不管。那么，他们会作出怎样的回应呢？苹果公司现在有可能成为中方的目标。首先，可以是针对苹果产品的中国市场销售禁令。这听起来似乎还很温和，但是对于苹果公司而言，打击会十分沉重。今年1月发生的事情就可见端倪。当时，苹果公司十年来首次发布盈利预警，而这完全是因为其中国市场销量下滑。高盛的分析师估计，要是苹果公司的中国业务完全停摆，其盈利将重挫30%。

如果冲突进一步升级，中国还可以禁止苹果等美国企业在中国境内生产。目前，这家高端智能手机厂商的绝大多数产品都是在中国境内的工厂生产的，比如由富士康这样的企业来代工。这样的禁令当然也会伤害那些代工企业，但是对于苹果而言则是致命一击。就算苹果可以将生产转移到印尼或者越南等地，也需要很多时间。至于特朗普所期望的"把生产线搬回美国"，则会极大提高苹果手机的成本。况且，美国严重缺乏相关的专业劳动力，而中国所拥有的专才则数以百万计。光是美国对中国进口产品加征特别关税，就已经有可能逼迫苹果提高其本来就很高的售价--摩根大通的分析师估算，涨幅最高可达14%。

本文作者Henrik Böhme

大家都会蒙受损失

不论眼下的这场争端往哪个方向发展，有一个问题是明确的：它不会仅限于华为或者苹果。智能手机的制造，生动地体现了全球化的运作机制。华为的产品中包含了无数来自美国的组件，停止供货也将意味着这些美国供应商失去了一个重要的客户。而且，来自日本的索尼公司也会受害：全球几乎所有的智能手机都使用索尼公司的摄像头芯片。还有韩国的三星，苹果手机离不开三星生产的显示屏。英国的ARM，其产品则是智能手机内众多芯片的根基。不管华为用什么办法来绕开美国企业的禁运，ARM的芯片架构总是绕不开的。而现在，ARM已经中止了与华为的合作。可以说，整个行业都有可能经历动荡。

眼下的情形，不禁让人回想起冷战年代，西方国家颁布"黑名单"，禁止向社会主义阵营出售特定的电子产品。当时，东德的半导体工业刚刚起步。对于东德而言，这意味着要将其储备资金的一大部分都用来投资半导体技术的自主研发。这多少也是社会主义计划经济崩溃的一大原因。当然，为了避免误解，我们也要明确指出：在这场游戏中，中国也绝非善类。特朗普将矛头对准中国，欧洲肯定也会有所收益。只不过：要是今后没有了智能手机，我们到头来又不得不重新使用老式的转盘拨号电话机、甚至用烽火和狼烟来通信，那就有点傻了。

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