评论：特朗普选择让最高法院“向右转”

（德国之声中文网）这位候任的最高法院大法官和她的前任金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）之间，有着天差地别。一个多星期前，金斯伯格在经历了多年的癌症病痛之后去世。她毕生都在为争取性别平权而奋斗，她支持维护女性的堕胎权，抨击针对少数群体的歧视，要求实现全民医保以及实施符合人类尊严的移民政策。

9月25日金斯伯格的葬礼

为了填补她去世后留下的职缺，特朗普选中了48岁的艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）。这位继任者在很多领域的立场和金斯伯格完全相反。这位虔诚的天主教徒反对女性堕胎，是特朗普严苛移民政策的拥护者，同时也反对为所有美国公民普及医疗保险。这一人事决定，将给原本已经接近燃点的政治氛围火上浇油。这个国家已经陷入自南北战争以来最严重的分裂。

等到大选结束？

即使抛开具体的人选不谈，特朗普赶在大选之前为这样具有重要意义的最高法院填补空缺席位，这一决定本身就是颇具争议的。很多人说，目前处在大选前夕，应该由选民来决定新任大法官来自哪个阵营。所以也应该先选出下届总统，再由胜选者去任命这个终身制的大法官席位。民主党的总统候选人拜登也持这个态度。

拜登虽然并没有提名人选，但是他也表示过，（如果自己当选）会考虑提名一位自由派的非裔美国女性，她应该是反对歧视、支持加强武器管理、支持全民医保和保护女性堕胎权利的--这样就能传承已故大法官金斯伯格的精神。

作者Ines Pohl是德国之声驻华盛顿首席记者

特朗普已经任命三位大法官

不过，从目前来看，由于共和党在参议院占据多数席位，所以巴雷特很可能在下届总统上任之前就会得到正式任命。这样，特朗普就已经任命了最高法院9位大法官中的3位，使得这一美国最高司法机构整体"向右转"。

从在任诸位大法官的年龄结构来看，如果特朗普成功连任，那么他在第二任期内很可能还会有机会再任命第四名大法官。对于共和党阵营内那些尚在摇摆不定的选民来说，这是再次投票给特朗普的一大理由。因为如果上述设想成真，那么共和党就能够稳稳把持最高法院长达数十年，完全不受未来的几任总统或者议员所左右。为了达到这一目的，愿意再忍受特朗普四年的人恐怕也不在少数。

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