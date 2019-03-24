评论：特朗普还无法松口气

（德国之声中文网）对所有相信"通俄门"将敲响特朗普执政丧钟的人而言，特别调查员穆勒的报告让他们失望了。穆勒进行了将近两年的调查，但他未能找到特朗普及其2016年的竞选团同俄罗斯串通搞阴谋的证据。即便特朗普之子同其他高参一道，在特朗普大厦会见同克里姆林宫有交往的俄罗斯女律师，并且他们会晤的最主要目的是搞到对竞争对手克林顿不利的信息，但在特别调查员穆勒的眼中，这些也都没有越过犯罪的界限。
特朗普："彻底、全方位的解脱"
于是，总统周日表态了，发推文称报告是"彻底、全方位的解脱"。之前，美国司法部长将报告的摘要总结呈交给国会。正在弗罗里达州海湖庄园度周末的特朗普，对记者发表讲话，他愤愤地说，国家，还有他自己，非接受调查不可，简直就是耻辱！他说，调查从一开始就指向一个目标，即将他搞垮。特朗普就是这样想的。
他没有提及，按照传统政治文化的规则，调查结果并没有替他完全洗清污点：他的儿子曾愿意接受来自俄罗斯政府圈的协助（虽然最终未能成行），这点至少对特朗普不利。还有，他的竞选团队经理多年来为亲俄罗斯政府的亿万富翁服务，以及多名竞选团队成员在"通俄门"调查中因说谎被判罪。
本文作者Alexandra von Nahmen
丑闻太多，公共舆论不再敏感
美国反对党民主党除了愤怒之外，别无办法。特朗普时代不是"普通"时代，什么是坐实的丑闻，在特朗普那里，其标准之高，难以企及。特朗普的丑闻从未间断，正因如此，公共舆论不再敏感，这是他的成功之处。不论穆勒究竟发现了什么，特朗普现在都可以将这份报告作为胜利成果：你们看，我不是一直在说嘛，一场不折不扣的政治迫害，非法的活动，其目的是向我逼宫！
也许此时此刻总统感觉很好，然而，如果他当真觉得这份对他有利的报告解决了所有问题，他将铸成大错。穆勒没有对"阻碍司法"做出明确的结论。这份报告没有得出总统有犯罪行为的结论，但也没有明确说他无罪。正因如此，民主党要求获得这份报告的全文，以及与此相关的文件，并将它们公布于众。
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通俄门事件“剧情”大概
2013年：特朗普先生赴俄
2013年6月18日，特朗普在推特上宣布：“环球小姐大赛11月9日将在俄罗斯莫斯科举行现场直播。这场盛会将两个国家系在一起。”他还补充写道：“你觉得普京会到场吗？如果会，他会成为我新结交的最好的朋友吗？”2013年10月17日，他上电视节目接受大卫•莱特曼（David Letterman）采访时表示，他与俄罗斯人做过很多次生意。
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通俄门事件“剧情”大概
2015年9月：黑客指控
一名FBI联邦调查局探员告知美国民主党全国委员会技术部，该机构可能遭到黑客攻击。2016年5月18日，国家情报局总监克拉珀（James Clapper）说，有一些迹象显示，美国总统选战期间被黑客攻击。2016年6月14日，美国民主党全国委员会透露受到了俄罗斯黑客攻击。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月20日：基斯利亚克先生浮出水面
在共和党全国代表大会的一次活动上，参议院塞申斯（Jeff Sessions）与俄罗斯大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）以及其他的大使见了面。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月22日：让事件更为复杂的阿桑奇
阿桑奇的维基解密披露了大约两万封从美国民主党全国委员会窃取的电子邮件。这些邮件似乎让人有理由认为，希拉里·克林顿争取优势，排挤同党竞选人桑德斯。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月25日：对的时间，对的人
联邦调查局宣布正在调查美国民主党全国委员会邮件遭窃事件：“我们非常认真对待这种造成严重损害的事情。”
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月8日：特朗普赢得选举
唐纳德·特朗普当选美国总统。11月9日，俄罗斯议会在媒体上对此发出欢呼和掌声。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月10日：特朗普团队否认通俄
俄罗斯副外长谢尔盖•里亚布科夫（Sergei Rybakov）表示，俄政府与特朗普竞选团队在大选期间有过接触。后者对此坚决否认。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月18日：弗林的任命
特朗普任命弗林（Michael Flynn）担任国家安全顾问。这名前国防情报局局长是特朗普竞选团队中的高级外交事务顾问。弗林在国家安全顾问的位子上并没有待很久，曝出他在曾与俄大使基斯里亚克（Sergey Kislyak）接触的问题上没有讲实话后，今年二月弗林辞职。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年1月26日：耶茨激起千层浪
当时的美国代理司法部长耶茨（Sally Yates）告诉白宫法律顾问麦加恩（Don McGahn）弗林在与基斯里亚克通电话的事情上进行了不实陈述。1月30日，耶茨因不同意特朗普禁止多个国家公民入境美国的禁令而遭到总统罢免。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年3月2日：塞申斯回避调查
特朗普表示对司法部长塞申斯绝对有信心。塞申斯表示他自行回避所有针对俄罗斯与总统竞选活动相关的调查。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年3月20日：FBI调查特朗普与俄罗斯关系
美国联邦调查局局长科米(James Comey) 在众议院情报委员会面前承认，FBI在调查是否特朗普竞选团队与俄罗斯有互动。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年5月9日：特朗普解雇科米
在宣布解雇科米的信中，特朗普写道：“虽然我非常感谢你三次在不同的场合告知，我未受到调查。但是我同意司法部的决定，即你已经无法有效地领导联邦调查局了。”
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通俄门事件“剧情”大概
2017年5月17日：特别顾问穆勒
司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）任命前FBI局长穆勒调查俄罗斯是否干预2016年的大选，以及与特朗普竞选团队是否与俄罗斯勾结。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年8月：前竞选主席曼纳福特被查
在穆勒着手调查不久，FBI查获了特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）的财产中没收了一些文件记录。曼纳福特被指控收受了乌克兰亲俄势力的巨款后，去年8月下台。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年9月：小特朗普
特朗普长子小特朗普告诉美国参议院司法委员会，他未与外国政府勾结。这场闭门会议涉及的主题是，去年6月他与一名俄罗斯女律师韦瑟尼茨卡娅（Natalia Weselnizkaja）的会面。当时，曼纳福特和特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）也参与了这场会面。从小特朗普公开的邮件内容来看，在会面之前，他得到承诺，会拿到关于希拉里·克林顿的黑材料。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年10月：网络社交平台指俄罗斯干涉
脸书、推特和谷歌都告诉美国媒体，他们有证据表明，俄方在2016年美国总统大选期间利用他们的平台传播虚假信息。预计，这三家公司将在11月份出席参议院情报委员会的听证会。
特朗普是否阻碍了司法调查？
目前，国会还在进行多个调查，纽约市检察院也在着手若干调查，这些调查涉及特朗普竞选时期和上任总统之后可能的非法商业活动。但所有这些调查都不太可能导致罢免特朗普总统的后果。不过，总统任期过后，这些调查仍可能将他告上法庭。
此外，这些调查对特朗普造成不利的政治影响。虽然，他忠实的追随者对他继续效忠，剩下的人则表现出厌倦和麻木，但每天不断看着这个坐在国家最高职位上即被称作总统的人，是一个丑闻的主角，对许多美国公民而言，是一极大的不幸。如果民主党为下届总统推选出受人尊敬、魅力超凡的候选人，并能在选战中不输特朗普的表现，那么，那些摇摆选民的确可以思考一下，是否有继续观看4年"特朗普秀"的必要。