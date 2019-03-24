评论：特朗普还无法松口气

（德国之声中文网）对所有相信"通俄门"将敲响特朗普执政丧钟的人而言，特别调查员穆勒的报告让他们失望了。穆勒进行了将近两年的调查，但他未能找到特朗普及其2016年的竞选团同俄罗斯串通搞阴谋的证据。即便特朗普之子同其他高参一道，在特朗普大厦会见同克里姆林宫有交往的俄罗斯女律师，并且他们会晤的最主要目的是搞到对竞争对手克林顿不利的信息，但在特别调查员穆勒的眼中，这些也都没有越过犯罪的界限。

特朗普："彻底、全方位的解脱"

于是，总统周日表态了，发推文称报告是"彻底、全方位的解脱"。之前，美国司法部长将报告的摘要总结呈交给国会。正在弗罗里达州海湖庄园度周末的特朗普，对记者发表讲话，他愤愤地说，国家，还有他自己，非接受调查不可，简直就是耻辱！他说，调查从一开始就指向一个目标，即将他搞垮。特朗普就是这样想的。

他没有提及，按照传统政治文化的规则，调查结果并没有替他完全洗清污点：他的儿子曾愿意接受来自俄罗斯政府圈的协助（虽然最终未能成行），这点至少对特朗普不利。还有，他的竞选团队经理多年来为亲俄罗斯政府的亿万富翁服务，以及多名竞选团队成员在"通俄门"调查中因说谎被判罪。

本文作者Alexandra von Nahmen

丑闻太多，公共舆论不再敏感

美国反对党民主党除了愤怒之外，别无办法。特朗普时代不是"普通"时代，什么是坐实的丑闻，在特朗普那里，其标准之高，难以企及。特朗普的丑闻从未间断，正因如此，公共舆论不再敏感，这是他的成功之处。不论穆勒究竟发现了什么，特朗普现在都可以将这份报告作为胜利成果：你们看，我不是一直在说嘛，一场不折不扣的政治迫害，非法的活动，其目的是向我逼宫！

也许此时此刻总统感觉很好，然而，如果他当真觉得这份对他有利的报告解决了所有问题，他将铸成大错。穆勒没有对"阻碍司法"做出明确的结论。这份报告没有得出总统有犯罪行为的结论，但也没有明确说他无罪。正因如此，民主党要求获得这份报告的全文，以及与此相关的文件，并将它们公布于众。

特朗普是否阻碍了司法调查？

目前，国会还在进行多个调查，纽约市检察院也在着手若干调查，这些调查涉及特朗普竞选时期和上任总统之后可能的非法商业活动。但所有这些调查都不太可能导致罢免特朗普总统的后果。不过，总统任期过后，这些调查仍可能将他告上法庭。

此外，这些调查对特朗普造成不利的政治影响。虽然，他忠实的追随者对他继续效忠，剩下的人则表现出厌倦和麻木，但每天不断看着这个坐在国家最高职位上即被称作总统的人，是一个丑闻的主角，对许多美国公民而言，是一极大的不幸。如果民主党为下届总统推选出受人尊敬、魅力超凡的候选人，并能在选战中不输特朗普的表现，那么，那些摇摆选民的确可以思考一下，是否有继续观看4年"特朗普秀"的必要。