评论：特朗普被推特禁言不同于中国的审查

北京和其它专制国家对所谓特朗普遭禁言审查表现出幸灾乐祸。德国之声记者Rodion Ebbighausen指出，这与中国的审查有着本质的区别。
（德国之声中文网）特朗普的推特账号被封，这在北京和其它专制国家看来，似乎印证了一件长久以来被坚信的事：太多的言论自由只能导致混乱。
但事情并不这么简单。我们都知道，自由也有界限，言论自由也不例外。关键的问题是，一个社会如何以及在哪里划定界限。
在中国，所有东西都有可能被禁止。凡是共产党不允许的，都是有问题的。如果意识到有牢狱之灾的风险，却依然要有所表达，就会用另一种方式表达。每一个不得不在专制环境中工作的记者，都会证实这一点。党是最后、也是唯一有决定权的一方，它决定界限在哪里，而且不需要受到任何人问责。对待公民就像对待未成年、不具备行事能力的孩子，在公民面前党要保护自己。
而在一个自由的民主社会，出发点是，一切都是被允许的。每一条禁令都必须说明理由。所有禁令及其理由在一个社会参与的进程中得到讨论协商，不仅公民，政治家、企业家、工会、教会都参与其中，不必担心受到压制。由此产生不断变化调整的共识——什么是言论自由的范畴、什么不是。
在美国极具影响力的推特和脸书现在做出决定，不再继续容忍特朗普的言论表达。首先必须指出的是，做出这一决定的是两家企业，而不是人权组织。尽管这两家企业一向宣扬言论自由和类似理念，但它们仍是企业，比如推特，靠广告和大数据用140个字符来盈利。
其次，企业有权禁止个别人涉足。就像没有人能要求《纽约时报》或《华盛顿邮报》必须发表自己的文章一样，也没有人能要求社交媒体传播自己的声音。封闭特朗普的账号，在这场有关什么可以说、什么不可以说的讨论中，是一个合法的立场表态。
此外，特朗普并没有被全面噤声。被推特封号后，他的立场观点依然见诸全世界的新闻网站和通讯社报道。而中国的异见人士却没有这样的可能性。
这一事实是中国和美国之间的一大区别。在中国，只存在一种意见和对事情的看法，那就是党的看法。在美国，不是像中国这样只有一家之言，而是存在言论的多元性。这有时会引起混乱，但如果公民和他们的自由应得到重视，就没有其它的选项。
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社交媒体脸书和推特关闭了特朗普的账号。德国之声总编Manuela Kasper-Claridge认为，上述社媒企业这样做，只是为了达到躲避矛盾的目的，而我们不应允许这种现象的发生。
德国总理默克尔强调，言论自由是一项基本权利，因此，推特封闭特朗普账号“是有问题的。”欧盟及其他欧盟成员国的政治家也纷纷就美国总统特朗普推特账号被封发表了看法。