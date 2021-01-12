评论：特朗普被推特禁言不同于中国的审查

（德国之声中文网）特朗普的推特账号被封，这在北京和其它专制国家看来，似乎印证了一件长久以来被坚信的事：太多的言论自由只能导致混乱。

但事情并不这么简单。我们都知道，自由也有界限，言论自由也不例外。关键的问题是，一个社会如何以及在哪里划定界限。

一切皆禁止与一切皆允许

在中国，所有东西都有可能被禁止。凡是共产党不允许的，都是有问题的。如果意识到有牢狱之灾的风险，却依然要有所表达，就会用另一种方式表达。每一个不得不在专制环境中工作的记者，都会证实这一点。党是最后、也是唯一有决定权的一方，它决定界限在哪里，而且不需要受到任何人问责。对待公民就像对待未成年、不具备行事能力的孩子，在公民面前党要保护自己。

而在一个自由的民主社会，出发点是，一切都是被允许的。每一条禁令都必须说明理由。所有禁令及其理由在一个社会参与的进程中得到讨论协商，不仅公民，政治家、企业家、工会、教会都参与其中，不必担心受到压制。由此产生不断变化调整的共识——什么是言论自由的范畴、什么不是。

特朗普被封号

在美国极具影响力的推特和脸书现在做出决定，不再继续容忍特朗普的言论表达。首先必须指出的是，做出这一决定的是两家企业，而不是人权组织。尽管这两家企业一向宣扬言论自由和类似理念，但它们仍是企业，比如推特，靠广告和大数据用140个字符来盈利。

其次，企业有权禁止个别人涉足。就像没有人能要求《纽约时报》或《华盛顿邮报》必须发表自己的文章一样，也没有人能要求社交媒体传播自己的声音。封闭特朗普的账号，在这场有关什么可以说、什么不可以说的讨论中，是一个合法的立场表态。

一大区别

此外，特朗普并没有被全面噤声。被推特封号后，他的立场观点依然见诸全世界的新闻网站和通讯社报道。而中国的异见人士却没有这样的可能性。

这一事实是中国和美国之间的一大区别。在中国，只存在一种意见和对事情的看法，那就是党的看法。在美国，不是像中国这样只有一家之言，而是存在言论的多元性。这有时会引起混乱，但如果公民和他们的自由应得到重视，就没有其它的选项。

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