 评论：特朗普联合国演讲让独裁再次伟大 | 评论分析 | DW | 26.09.2018

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评论分析

评论：特朗普联合国演讲让独裁再次伟大

美国总统特朗普在联合国大会上的演讲上抨击国际组织和全球治理。德国之声华盛顿记者迈克尔·克尼格(Michael Knigge)表示，特朗普的演讲中尽是威权语言，不像是一位美国总统该说的话，也使得华盛顿更显孤立。

US-Präsident Trump spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York (Reuters/C.Allegri)

特朗普取得美国大选胜利一大部份原因是来自他描述的对于经济和政治体制强烈的反对情绪，吸引许多支持他的民众一起反对「全球主义」。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普去年在联合国大会首次发表讲话，威胁要消灭另一个联合国成员国，朝鲜。週二(9/25)是他第二次在这个世界组织上锋芒毕露。虽然他这次没有威胁要攻击另一个成员国，但是这场演说挑战国际社会和多边主义合作基本原则的内容，让人想起他那以黑暗着名的就职演说。

一如他的就职演说，特朗普在联合国大会上，将美国这个世界上最强大的国家，描绘成一个被邪恶的外部力量剥削利用的受害者，而他是这场灾难的救世主。根据他的说法，其中一种威胁美国福祉和主权的恶性力量居然是全球治理。

Michael Knigge Kommentarbild App

德国之声华盛顿记者迈克尔·克尼格(Michael Knigge)

反「全球主义」的特朗普

特朗普对多边主义和国家主权间的错误解答，还有类似联合国的组织将取代白宫统治美国的想像，并不是什麽新鲜事。他高举粗暴的民族主义，用竞选口号「让美国再次伟大」和「美国优先」得到支持，协助他赢得总统大选，并以此反击他所谓「全球主义者」的阴谋论。用他的话来说：「美国是由美国人统治的。我们拒绝接受全球主义这种意识形态。」

虽然「美国由美国人统治」这种老生常谈，加上对于「全球主义」的抗拒可能能让特朗普在本土堪萨斯州的竞选集会中赢得人心，但对于聚集在曼哈顿的全球领导人来说可没有用。他的吹嘘和演讲开场与事实不合的陈述，说他领导的政府在美国历史上所取得的成就比其他任何政权都要多，也是如此。在联合国大会上，这种说法得到令人难以置信和尴尬的笑声回应。当特朗普声称，德国如果不改变有争议的天然气输欧管道政策，未来将完全依赖俄罗斯提供能源。德国代表团也做出了类似反应。

整场演讲，「德国的天然气管道」是特朗普在演讲中批评俄罗斯政府所使用的唯一案例。那俄国在叙利亚的行动呢？俄罗斯政府干预美国选举呢？前俄罗斯双面间谍在英国遭毒杀呢？俄罗斯政府对人权运动者和记者的攻击呢？特朗普演讲中完全都没有提到，只是在攻击国际组织、华盛顿传统的贸易伙伴和石油输出国组织(OPEC)。他甚至挑出中国和伊朗做尖锐批评，却奇怪地跳过俄罗斯。

因此，在特朗普的演讲之后，俄罗斯还有其他威权政体显然是胜方。世界最强国的总统在联合国发表发表演说，替具有威权主义思想的领导人和强人们开了绿灯。未来这些人可以任意追求国家利益，而不用担心受到联合国或其他全球主义代理组织干预。

美国退出《伊朗核协议》和《巴黎气候协议》等主要国际条约一年，也退出联合国教科文组织和联合国人权理事会在内的联合国机构。这种以主权做为幌子的「榜样」使其他领导人得以效彷。

US-Präsident Trump spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York (Reuters/S.Stapleton)

特朗普反「全球主义阴谋」受到美国极右阵营的支持。这也展现在美国逐渐在国际组织和全球治理上退位的现象。

特朗普放弃人性尊严

特朗普的讲话还强调，政府在他的领导下，华盛顿将认真从主要的多边行动者位置上退下，进入纯粹由民族主义情绪驱动的过程。这种零和心态最核心的表现，在于他宣称未来美国的外援只会流向友好国家。这不仅是政治上的短视举动，也将破坏每过的全球地位和领导作用，同时也有损人性尊严。

若真要说特朗普的讲话中有任何积极结果的话，就是国际社会上的其他民主成员现在应该意识到：在这位总统离开白宫之前，他们需要试图填补美国的空位。这是一项艰钜的任务，但不是没有可能。特朗普已经将美国与国际社会隔离。这位总统和他的政策在世界大部分地区都不是很受欢迎。他在週二的演讲再次展现出观众的反应。但是不喜欢特朗普是不够的。如果国际社会不想要只有一个由最强国发号施令的全球秩序，那就需要保护像是联合国这样的国际组织。

翻译:夏立民

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