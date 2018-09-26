评论：特朗普联合国演讲让独裁再次伟大

(德国之声中文网) 美国总统特朗普去年在联合国大会首次发表讲话，威胁要消灭另一个联合国成员国，朝鲜。週二(9/25)是他第二次在这个世界组织上锋芒毕露。虽然他这次没有威胁要攻击另一个成员国，但是这场演说挑战国际社会和多边主义合作基本原则的内容，让人想起他那以黑暗着名的就职演说。

一如他的就职演说，特朗普在联合国大会上，将美国这个世界上最强大的国家，描绘成一个被邪恶的外部力量剥削利用的受害者，而他是这场灾难的救世主。根据他的说法，其中一种威胁美国福祉和主权的恶性力量居然是全球治理。

反「全球主义」的特朗普

特朗普对多边主义和国家主权间的错误解答，还有类似联合国的组织将取代白宫统治美国的想像，并不是什麽新鲜事。他高举粗暴的民族主义，用竞选口号「让美国再次伟大」和「美国优先」得到支持，协助他赢得总统大选，并以此反击他所谓「全球主义者」的阴谋论。用他的话来说：「美国是由美国人统治的。我们拒绝接受全球主义这种意识形态。」

虽然「美国由美国人统治」这种老生常谈，加上对于「全球主义」的抗拒可能能让特朗普在本土堪萨斯州的竞选集会中赢得人心，但对于聚集在曼哈顿的全球领导人来说可没有用。他的吹嘘和演讲开场与事实不合的陈述，说他领导的政府在美国历史上所取得的成就比其他任何政权都要多，也是如此。在联合国大会上，这种说法得到令人难以置信和尴尬的笑声回应。当特朗普声称，德国如果不改变有争议的天然气输欧管道政策，未来将完全依赖俄罗斯提供能源。德国代表团也做出了类似反应。

整场演讲，「德国的天然气管道」是特朗普在演讲中批评俄罗斯政府所使用的唯一案例。那俄国在叙利亚的行动呢？俄罗斯政府干预美国选举呢？前俄罗斯双面间谍在英国遭毒杀呢？俄罗斯政府对人权运动者和记者的攻击呢？特朗普演讲中完全都没有提到，只是在攻击国际组织、华盛顿传统的贸易伙伴和石油输出国组织(OPEC)。他甚至挑出中国和伊朗做尖锐批评，却奇怪地跳过俄罗斯。

因此，在特朗普的演讲之后，俄罗斯还有其他威权政体显然是胜方。世界最强国的总统在联合国发表发表演说，替具有威权主义思想的领导人和强人们开了绿灯。未来这些人可以任意追求国家利益，而不用担心受到联合国或其他全球主义代理组织干预。

美国退出《伊朗核协议》和《巴黎气候协议》等主要国际条约一年，也退出联合国教科文组织和联合国人权理事会在内的联合国机构。这种以主权做为幌子的「榜样」使其他领导人得以效彷。

特朗普放弃人性尊严

特朗普的讲话还强调，政府在他的领导下，华盛顿将认真从主要的多边行动者位置上退下，进入纯粹由民族主义情绪驱动的过程。这种零和心态最核心的表现，在于他宣称未来美国的外援只会流向友好国家。这不仅是政治上的短视举动，也将破坏每过的全球地位和领导作用，同时也有损人性尊严。

若真要说特朗普的讲话中有任何积极结果的话，就是国际社会上的其他民主成员现在应该意识到：在这位总统离开白宫之前，他们需要试图填补美国的空位。这是一项艰钜的任务，但不是没有可能。特朗普已经将美国与国际社会隔离。这位总统和他的政策在世界大部分地区都不是很受欢迎。他在週二的演讲再次展现出观众的反应。但是不喜欢特朗普是不够的。如果国际社会不想要只有一个由最强国发号施令的全球秩序，那就需要保护像是联合国这样的国际组织。

翻译:夏立民