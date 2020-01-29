评论：特朗普羞辱巴勒斯坦人

美国总统特朗普的中东和平计划基本上是按照以色列的国家安全利益量身定做，而另一方巴勒斯坦人则不在考量范围内。德国之声记者Rainer Sollich认为，这样一份计划只会以失败告终。
（德国之声中文网）巴以冲突持续了数十年，至今无法解决。战争、人民起义，或者国际动议、和平协定以及不断强调的联合国决议，都未能实质性改变这一状况。双方的深刻不信任积蓄已久，达成历史性妥协的意愿和能力几乎为零。
这一背景下，美国总统从华盛顿宣布一项和平解决中东冲突的政治愿景，原本应该是一个充满希望之举，向世人发出信号：我们牢牢地深陷于绝望之地，因此，让我们展开新的思维，开辟一条前任尚未走过的道路！
是羞辱，不是协议
然而，美国总统特朗普并不是以其世界和平的愿景而闻名。他对中东拿不出新意、制定不出解决方案，并不奇怪，恰恰相反，他所宣布的"世纪协议"并不是平等双方经过谈判，在忍痛让步基础上达成的共识，而是不折不扣地企图下达政治命令。
除了几个象征意义的限制外，特朗普的中东和平计划，非常单方面、非常慷慨地顾及了以色列的安全利益，而巴勒斯坦人呢，他们根本就没有参加制定这个计划，因此，显而易见他们是中东和平计划的输家。他们面临的危险还在于，更多地失去国际法承认归属权、却被以色列兼并和占领的家园。
虽然，巴勒斯坦人据悉可以建国，但这个国家必须严格屈从于以色列的国家安全利益，全盘非军事化。如同2017年特朗普单边下达的命令，耶路撒冷将成为以色列永久性"不可分割"的首都。同时，作为安慰，耶路撒冷东部一些阿拉伯人居住的区域将成为巴勒斯坦国的"首都"。
特朗普声称，他的中东和平计划是巴勒斯坦人"最后的机会"。其实，他也可以这么说，"要么同意，要么就算了，从我这里，你们得不到其他机会了！两个平等国家？永远不会出现！" 特朗普给予巴勒斯坦人的，充其量只是个1.5国解决方案。
以色列将继续兼并巴勒斯坦领土
特朗普的这一中东政策不仅不道德、羞辱人性，因为在两方冲突中，美国只帮助强者争取权利；特朗普的"和平计划"还具有危险性，因为它打着所谓"协议"的名义，事实上放任以色列继续兼并巴勒斯坦领土。
对以色列总理内塔尼亚胡而言，这一切均是梦寐以求，以色列很久没有从华盛顿得到这么多的好处了。这为选战当中的他平添不少资本，并转移人们对他腐败指责的视线。
阿拉伯穆斯林世界将为此出现大规模抗议活动，虽然这些活动多半只停留在口头上说说而已。极端势力则会摩拳擦掌，因为这个"和平计划"给了他们进行恐怖和暴力活动的最佳借口。可以肯定，这一切不会让中东变得更安全，以色列也不例外。
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澳大利亚逆转数十年的中东政策，承认西耶路撒冷为以色列首都，并将在条件具备的情况下迁移大使馆。去年美国单方面承认耶路撒冷是以色列首都，在这一地区引发了更多暴力冲突。 (15.12.2018)