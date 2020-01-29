评论：特朗普羞辱巴勒斯坦人

（德国之声中文网）巴以冲突持续了数十年，至今无法解决。战争、人民起义，或者国际动议、和平协定以及不断强调的联合国决议，都未能实质性改变这一状况。双方的深刻不信任积蓄已久，达成历史性妥协的意愿和能力几乎为零。

这一背景下，美国总统从华盛顿宣布一项和平解决中东冲突的政治愿景，原本应该是一个充满希望之举，向世人发出信号：我们牢牢地深陷于绝望之地，因此，让我们展开新的思维，开辟一条前任尚未走过的道路！

是羞辱，不是协议

然而，美国总统特朗普并不是以其世界和平的愿景而闻名。他对中东拿不出新意、制定不出解决方案，并不奇怪，恰恰相反，他所宣布的"世纪协议"并不是平等双方经过谈判，在忍痛让步基础上达成的共识，而是不折不扣地企图下达政治命令。

除了几个象征意义的限制外，特朗普的中东和平计划，非常单方面、非常慷慨地顾及了以色列的安全利益，而巴勒斯坦人呢，他们根本就没有参加制定这个计划，因此，显而易见他们是中东和平计划的输家。他们面临的危险还在于，更多地失去国际法承认归属权、却被以色列兼并和占领的家园。

虽然，巴勒斯坦人据悉可以建国，但这个国家必须严格屈从于以色列的国家安全利益，全盘非军事化。如同2017年特朗普单边下达的命令，耶路撒冷将成为以色列永久性"不可分割"的首都。同时，作为安慰，耶路撒冷东部一些阿拉伯人居住的区域将成为巴勒斯坦国的"首都"。

本文作者： Rainer Sollich

特朗普声称，他的中东和平计划是巴勒斯坦人"最后的机会"。其实，他也可以这么说，"要么同意，要么就算了，从我这里，你们得不到其他机会了！两个平等国家？永远不会出现！" 特朗普给予巴勒斯坦人的，充其量只是个1.5国解决方案。

以色列将继续兼并巴勒斯坦领土

特朗普的这一中东政策不仅不道德、羞辱人性，因为在两方冲突中，美国只帮助强者争取权利；特朗普的"和平计划"还具有危险性，因为它打着所谓"协议"的名义，事实上放任以色列继续兼并巴勒斯坦领土。

对以色列总理内塔尼亚胡而言，这一切均是梦寐以求，以色列很久没有从华盛顿得到这么多的好处了。这为选战当中的他平添不少资本，并转移人们对他腐败指责的视线。

阿拉伯穆斯林世界将为此出现大规模抗议活动，虽然这些活动多半只停留在口头上说说而已。极端势力则会摩拳擦掌，因为这个"和平计划"给了他们进行恐怖和暴力活动的最佳借口。可以肯定，这一切不会让中东变得更安全，以色列也不例外。

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