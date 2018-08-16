评论：特朗普的日子越来越不好过

（德国之声中文网）在华盛顿，这是怎样的一天！特朗普的两名亲信极有可能会长期蹲班房。前选战经理曼纳福特（Paul Manafort）被裁定犯有欺税罪；而几乎在同一时间，特朗普的前律师科恩（Michael Cohen）在法庭上承认曾违反选战融资规定，-而且是根据指令。对特朗普的所有反对者来说，此乃大好消息。

虽然，有关共和党选战团队在多大程度上与俄罗斯政府的代表做过协调、有损于特朗普的竞争对手希拉里·克林顿这一问题并不处于曼纳福特案的中心，但是，这一问题仍扮演着重要角色，-9月中旬开审的另一桩官司亦然。

科恩承认，根据"一候选人"的指示，向两名特朗普显然与之有性关系的女人支付过沉默费，以"影响选举"。特朗普则一再坚称，既未有过性关系，也未支付过钱。而若科恩在司法意义上有罪，那么，特朗普便更是罪责难逃。

前有水门丑闻和莱温斯基事件

本文作者Martin Muno

非法选战行动和对通奸行为的激烈否认，这两件事情在美国的历史教科书上均占有重要一席。在头一件事情"水门"丑闻里，理查德·尼克松（Richard Nixon）不得不于1974年辞去总统一职，以免遭弹劾；在第二桩案件里，对时任总统比尔·克林顿（Bill Clinton）展开了司法程序，原因是，他曾与实习生莫尼卡·莱温斯基（Monica Lewinsky）有过性关系，却做假誓，矢口否认。相关程序最终不了了之，但克林顿的声誉大打了折扣。

不过，虽说特朗普在选战中曾行贿欺诈，无所不用其极，因此，完全有理由启动弹劾程序；然而，目前看来，启动这一程序全无可能。因为，众议院必须有简单多数、参议院甚至必须有三分之二多数同意才行。完全难以想象，目前在两院均占多数的共和党人会起而反对出自本党的这位总统；而民主党人否能在11月份的中期选举中获两院相应多数，也全然是个未知数。

国家分裂至深

不论这位总统受到何种抨击，很大一部分民众依旧信从特朗普。有关总统过失的报道被他的支持者们视为造谣传媒的宣传和假新闻。此类荒唐指控几乎每天都受到这位总统的愤怒推文的推波助澜。美国现在是一个分裂至深的国度：特朗普的支持者和反对者们甚至无法就共同的事实状况达成共识，更无法在此基础上研判总统的所作所为。而这一情况不能不使我们对这个本有着深厚民主传统国家的政治文化充满忧虑。

只剩下法院了：不论是科恩还是曼纳福特都很可能会采取愿与调查人员合作的态度，以免落入多年囚禁的下场。因此，若接下来又有恶心的事实爆于天下，则大可不必惊讶。然而，话说回来：是否会走到起诉总统这一步，还很值得怀疑。他因职务之故享有政治豁免权，至少是在涉及他的官方职责的指控上。法学家们会就这一问题发生争议：特朗普在选举前的乱性行为是否也享有豁免权？他本人甚至认为，他有权赦免自己。由此，看上去似乎会出现这样的情况：不论有多少个性弱点，白宫的这位男士仍能不受干扰地继续其"破罐子破摔政策"，完全按照这样的宗旨行事："我是流氓我怕谁"。而这乃是华盛顿的这个值得深思的一天给我们带来的坏消息。

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