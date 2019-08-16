评论：特朗普的冷血算计

（德国之声中文网）众所周知，美国总统特朗普质疑人为气候变化。然而，若涉及格陵兰岛，冰层融化眼下首先会让他情绪增温。

因为，格陵兰岛的后面便是北极，一个具有巨大经济潜力的少数尚未开发的世界大区。

很明显，这位总统的购买要约意在地下资源，拜气候变化及冰层消融之赐，它们将很快易于开采。甚至是气候变化的否认者特朗普也明白这一点，并毫无隐讳地表示，未来，美国乐意在围绕北极的竞争中拔得头筹。

事关美国地缘政治的霸主地位

除美国外，属于北极周边国家的还有挪威、丹麦，当然也包括特朗普的对手俄罗斯，甚至中国。北京领导层虽无缘北极领土，但崛起的中国称自己是"近北极"国家，明白无误强调了对极地的诉求。

谁都清楚，这里所涉及的远不止是一种不动产竞争。围绕地下宝藏和商用航道的竞争，反映了旧有的和正在形成的列强们有关世界新秩序的地缘政治较量。对特朗普来说，它事关美国在与对手俄罗斯和中国的较量中，挣得在北极的霸主地位。

使格陵兰成为美国领土，这一想法并非自今日起才有。1946年，时任美国总统杜鲁门即已尝试过一次。和现在一样，丹麦当时也予以谢绝。扫一眼史书，就会看到，阿拉斯加、路易斯安那和维京群岛都是被美国买下的。"让美国重新伟大"，此言缘何不能在某一天也适用于格陵兰？

德国之声驻华盛顿记者Oliver Sallet

撼动战后秩序

然而，从1946到现在并非仅仅过去了七十年。二战结束后不久，主要在美国的领导下，战后秩序必须建构。从那以来，共同的北约成员关系将西方与美国联系在一起，丹麦亦在其中。这一共同军事联盟是和平与多边主义的保障。

不过，现在，中国使美国的世界一强地位受到挑战，对出现这一情况，特朗普总统颇有建树。自上任以来，他撼动着西方架构的基石、力推欧盟分解、质疑北约的意义、寻求接近独裁者、回避西方旧有伙伴。

向丹麦提出的购岛邀约或许是犯禁之举，但它与这位美国总统的世界观颇相符合。

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