评论：特朗普无用的愤怒

（德国之声中文网）当然，别人要为此负责；当然，美国最大汽车生产商通用的决定与他的政策无关；当然，通用的这位女总裁"找错了对手"；当然，通用应停止在中国生产汽车，"尽快"在俄亥俄州建厂。 --特朗普就是这么看世界的，事情就该这么简单。

这世界没那么简单

通用是美国工业的偶像。从它的流水线下来的是雪弗兰、凯迪拉克或别克那样的传奇品牌。通用的经历和世上别的汽车生产商并无二致。大家都面临巨大的转变：告别燃油马达，转向替代性引擎和自动驾驶。即使最终还是四轮车，它也是一种根本性的转变。而生产这样的新型机动车，不再需要这么多人。而为能在新时代依旧跻身前列，就必须大笔投资。

本文作者Henrik Böhme

大众公司亦然。在那里，（除处理柴油门丑闻外，）人们也在为前景问题苦苦探索。在那里，也将有成千上万就业岗位消失，只是，就像在德国常见的那样，要符合社会契约原则罢了。不过，大众也将向未来巨额投资。确切说吧，未来5年内，大众将向电动车、自动驾驶、机动车服务及数字化领域投资440亿欧元。因为，大众人知道，若不这么做，自己就将消失于无足轻重。大众似乎从名为柴油门的黯淡篇章中汲取了教训。

还是回到特朗普这里来

根据人们迄今所知的情况，特朗普毫不留情的经济政策，首先是针对其最喜欢的敌手中国的贸易政策上的惩罚措施，似乎相当奏效。最近以来，美国经济的增长率颇能示人，劳动市场上也定期传来积极数据。专家们认为，美国人和中国人目前相互施于对方的惩罚性关税首先让中国人受创，而美国经济则受益多多。然而，现在，我们又要讲到美国汽车产业了：它显然属于受累于钢、铝进口惩罚性关税的那些行业。

上季度，通用便已报告，成本增加约3亿美元，原因是，必须为钢、铝支付更多的钱。分析家们计算出的结果是10亿美元。通用的竞争对手福特，情况也一样（糟）。然而，倘使特朗普要求通用负责人巴拉停止在华生产，并把生产线收回美国，这可行不通。汽车产业乃是全球化产业，通常在各当地市场为市场生产。而且，即使通用屈服于总统的震怒，亦将无济于事：中国人会立即对从美国销往中国的每一辆通用车课征惩罚性关税。

事情复杂

最后，总统先生该知道，众多外国生产商也在美国设厂。丰田便是一例。或者，大众、梅赛德斯、宝马这3家德国汽车生产商。宝马从其设在南卡罗来纳州斯帕坦堡（Spartanburg）的工厂销售到全球的汽车数量之多，使其成为美国头号汽车出口商。这三家康采恩的头头这些天被邀请去白宫。不论这位美国总统有何考虑（他不太可能同他们谈判关税问题）：迪斯（Herbert Diess，大众汽车集团首席执行官迪斯）、蔡澈（Dieter Zetsche，梅赛德斯总裁）和克吕格尔（Harald Krüger ，宝马总裁）这三位先生可能会试图向总统解释，汽车产业证明面临怎样的挑战，-通用亦不例外。在这里，任何愤怒的诅咒均一无所用。世上毕竟存在着特朗普也无法视而不见的现实。

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