评论：特朗普拜登首场辩论 混乱到令人沮丧

（德国之声中文网）这算是什么啊？这是美国总统特朗普（Donald Trump）和他的挑战者乔·拜登（Joe Biden）进行了首场选举辩论之后，给电视观众们留下的问题。辩论的本意是通过事实论证，让尚未做出决定的选民更容易做出选择。

但是辩论开始几分钟后，就出现了像是两个老伯伯之间产生家庭纠纷的混乱局面，其中一个完全不守规则，另一个只是无奈地发出的尴尬笑声或者频频摇头，以避免自己会怒吼。

当下的美国正处于最严峻的危机之中。新冠疫情肆虐、气候变化导致的自然灾害以及黑人和白人之间日益扩大的鸿沟正在困扰着美国。但是，在共和党总统候选人与民主党总统候选人之间的首次直接交锋中，现任总统却不让他的对手能够讲一句完整的话，不给他任何机会来展示自己改善美国现状的计划。

当主持人克里斯·华莱士（Chris Wallace）向特朗普指出，他的团队已经接受了辩论的规则，并且总统承诺让拜登在两分钟内回答问题不被打断时，拜登冷冷地说了一句："他永远不会信守诺言。" 但是，特朗普让辩论陷于如此混乱，就连主持人也无法成功掌控现场确实令人沮丧。

这样的"辩论"可以省了

拜登也有用词不当之时。他称特朗普是"小丑"，这在政治辩论中是不合适的。而且拜登关于谁可以在多长的时间内投票以及在哪里投票的问题所做的陈述，讲得复杂且混乱，开头与结尾完全"不着边际"。然而，主要是特朗普不断令这场总统选举辩论偏离话题，变得荒谬。

本文作者Carla Bleiker

主持人华莱士无法控制特朗普。拜登也对特朗普无计可施。只有一次，也就是在特朗普谈到他逝世的儿子博（Beau）和他在伊拉克服兵役的往事时，拜登才在一秒钟内以严厉的口气打断了特朗普的滔滔不绝。特朗普试图以此将话题转移到拜登的另一个儿子亨特（Hunter）以及他受到腐败指控的问题上。

如果一个候选人在90分钟内不给对方说话的机会，导致一场辩论徒有其名，那么整个过程都可以省了。在10月7日的下一个辩论日，副总统迈克·彭斯（Mike Pence）与拜登的竞选伙伴贺锦丽（Kamala Harris）将展开交锋。再接下来还有拜登和特朗普之间的两次总统选举电视辩论。如果拜登出于失望拒绝参加这两次辩论，从政治角度来看将不是明智之举，他可能会因此被责骂为选择退缩的懦夫。在这场灾难性的"辩论"之后，这些都是可以理解的。

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