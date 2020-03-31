 评论：特朗普应对疫情的失败 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2020

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时政风云

评论：特朗普应对疫情的失败

没有领导力，没有同理心——特朗普危机应变能力的差劣展露无遗。尽管如此，德国之声驻华盛顿记者纳曼（Alexandra von Nahmen）预料，美国人仍然可能会在今年11月再次选择他担任美国总统。

USA Corona-Pandemie Präsident Trump (picture-alliance/AP Photo/P. Semansky)

美国情报机构早於1月警告疫情来袭，但川普未有及早防范

（德国之声中文网）特朗普几乎每天举行新冠疫情记者会，但对於想了解事实和对策的人可说是难以忍受，因为这位总统只是为了展现自信和决策权。他每次出现，都散布「半真相」甚至彻头彻尾的谎言，还攻击在场提问的记者。他给出的信息自相矛盾，而他这种危机处理的方式，代价可能是许多美国人的性命。

美国情报机构早於1月警告疫情来袭，可是特朗普视而不见。直至疫情因缺乏测试而急促传播，他仍然声称一切都在掌控之中，现在更自诩「战时总统」，正与无形的敌人作战。但在危机中展现决心和勇气丶安抚民心的，并不是川普，而是身处疫情中心的纽约州州长丶民主党人古莫（Andrew Cuomo）。

USA Corona-Pandemie Andrew Cuomo (picture-alliance/dpa/J. Minchillo)

纽约州州长古莫在疫情中展现决心

自相矛盾的信息

当前纽约州和美国各地确诊病例不断攀升，医院被推到了崩溃边缘，但特朗普只希望恢复经济。医院里呼吸机短缺，纽约市的医生即将面临要决定救谁丶放弃谁的局面，但特朗普还在喋喋不休说要让复活节的教堂聚会满座。

川普支持率上升

上周六，特朗普宣布白宫正考虑封锁纽约丶康乃狄克州和新泽西州， 但短短几个小时后就说他收回这个想法。紧接着美国疾病控制预防中心（CDC）则向受影响地区发出指引，呼吁居民减少不必要的出行。有报导指，纽约州州长古莫表示收到不少纽约市民来电，他们感到恐慌，正考虑在短时间内逃离该市。

以上一切都让人不禁疾呼：「美国人，你们投票把谁选进白宫的？」

USA | Coronavirus | New York | Temporäres Krankenhaus (Getty Images/AFP/B. R. Smith)

3月17日纽约州设置临时医院

尽管如此，特朗普的支持率还在上升。国难当前，民众往往感到恐惧而仰赖总统，特朗普说，美国在这场危机中会变得更强大，因为美国是美国，是可以战胜一切的伟大的国家。正当大家觉得他在危难中展现出悲痛和信心，总算做到总统的角色，很可惜这些时刻通常只维持几分钟，接着他又吹嘘记者会收视率丶抱怨传媒和州长不给面子，再次证明自己只会自吹自擂。

但特朗普支持者毫不在乎，他们相信「他们的」总统，毕竟美国国会上周通过了经济刺激方案，大多数美国公民即将收到政府给的一张1200美元支票。有传闻指特朗普希望支票上有他的签名，说白了这是收买人心的最佳方法。

经济刺激方案还包括为雇员提供的数十亿美元的援助，以及为小型企业丶医院以及航空业等受重创的行业，提供补助金和贷款。

USA Corona-Pandemie New York (picture-alliance/AP Photo/B. Matthews)

大多数美国公民将收到1200美元资助

总统宝座争夺战

为了让美国度过经济难关，民主党和共和党人都花费很多功夫促成法案通过。对于一向以经济增长和股市为荣的特朗普，这似乎是首要工作，按其逻辑，如果能赶在11月选举前让经济回暖、失业率回落，他的选民将继续支持他。

另一边厢，其对手丶前副总统拜登则举步维艰，他在疫情中表现得更专业和富同理心，但在这种危机中光靠这一点无甚帮助。疫情当前，大家都把目光转向白宫里的领袖，如果美国能撑过这场危机，特朗普很有可能在11月再次当选总统。

 

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