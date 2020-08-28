评论：特朗普完全可能赢得选战

（德国之声中文网）政党召开党代会推选首席候选人，是民主政体中的一种普遍做法。然而像民主和共和两党这样，举办连续数日的盛大典礼，却是美国的特有作风。究竟谁在耗资甚巨的党内初选中获胜，其实早在几个月前就已经有了结果，但是两党的候选人都要再次隆重登场，发表一番慷慨激昂的演说，才算正式接受党内的提名。

挑战者会利用这一平台来介绍自己的政治理念，从而动员那些坚定的以及潜在的支持者去为自己投票。而现任者，如果已在位一个或者两个任期了，就会利用这样的舞台和自己的权力徽章，去展示自己的政绩--以及未来希望达成的目标。

这一切通常都会伴以如雷的掌声、热情的欢呼、五彩的纸花和气球。然而在今年这个疫情笼罩的时期，一切都不一样了。在这个新冠病毒感染率高得吓人的国家，大型活动无法举行。所以双方竞选团队都不得不选择在虚拟的空间里，展开白宫争夺战白热化阶段的最后冲刺。

失败者早已铁定：美国人民

现在还很难判断，面对这前所未有的挑战，到底哪一方应对得更为得心应手。两党都在尝试进行高难度动作，一方面要稳住自己的忠实选民群体，同时还要争取把那些尚摇摆不定但至关重要的选民拉到自己这边来。不管是民主党还是共和党，如果希望下届总统出自本阵营，则都需做到这一点。

尽管在这些盛大仪式结束之后，还不能确定这场大选究竟鹿死谁手，但谁是其中的输家，却早已经尘埃落定：那就是美国人民，他们生活在这样一个已经无法就人类共处的基本准则达成共识的社会中。这些基本准则包括：政治家的言论是应该被审视的；还有就是一些基本的科学常识，至少在它被科学的论证推翻之前，还是应该得到尊重的。

本文作者Ines Pohl

但是这些基本原则都已经被特朗普宣布无效。任何人，不管是记者还是科学家，只要是质疑他的谎言和谬论，就一定会被贬低为诽谤者。如今有相当数量的美国人，只愿意相信那些符合自己世界观的东西。经济数据被美化修饰，阴谋论将其它国家塑造为想要取代美国的危险对手，致命病毒的危险被轻描淡写故意弱化。

真人秀取代现实

民主、共和两党的全代会再次凸显了美国社会的深深分裂，也证明了特朗普的谎言政策在过去几年里达到了怎样的瓦解作用。现在，美国选战正式进入白热化阶段。这是一场前所未有的战役。在这场战役中，事实已经无足轻重。在这场战役中，已经不存在一个得到多数人赞成的现实认知，而是一个人凭借他的真人秀牢牢把持了国家的广大地区。

至于如何应对这样的局面，民主党人距离找到一个答案还很遥远。恰恰相反，他们无法给那些并非来自华盛顿精英阶层的政治新人提供成长发展的空间，这无异于向民主的敌人暴露了弱点。对于很多美国选民来说，这证明了现行体制已经崩坏，政界只会顾及自身利益。

未来几周里，我们可以观察到，民主的力量将会如何努力攀登高地，那些尚存的监督机制如何尝试去夺回对于事实的定义权。从两党的全代会以及人们对此的反应来看，我们真的应该为这个国家感到忧虑了。问题是，如果一个民粹主义者重新当选，对其它民主国家来说它意味着什么？这会不会是对某种世界性发展趋势的先兆呢？

在我们所处的这个时代，各个社会之间越来越难以对共同见证的现实达成共识。美国现在越来越像是一个真人秀的舞台，它给包括美国公民在内的所有参与者一种成为英雄的感觉。尽管这种感觉与现实毫无关系。

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