 评论：父亲是选项党党员，学校可以不收其女？ | 文化经纬 | DW | 31.03.2019

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评论：父亲是选项党党员，学校可以不收其女？

就因为父亲是德国选项党党员，柏林一所华德福学校拒绝接受他的女儿入学。德国之声记者Marcel Fürstenau认为，即便学校没有触犯法律，这也是一次道德破产。

Deutschland, Hamburg: Symbolbild AFD und der Verfassungsschutz (picture-alliance/M. Scholz)

在一般情况下，上过华德福幼儿园的儿童，会被华德福学校优先录取，但这个上过这种幼儿园的孩子却没能入学。

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德广联周四夜间公布了最新一期的“德国趋势”民调结果。默克尔所在的联盟党的民意支持度创下历史新低，而右翼的“德国选项党”则创下了历史新高。将近7成的民众对近年来新移民的融入工作感到不满，逾6成民众认为种族主义是当今德国的大问题。 (03.08.2018)

为了反对德国右翼民粹主义政党“选项党”的示威游行，柏林数十家夜店宣布将共同组织一场大型派对。一位组织者说，“我们的派对将摧毁他们的游行”。 (19.05.2018)

（德国之声中文网）"从原则上讲，华德福学校（Waldorf Schule）对所有儿童开放，不分宗教、民族出身、世界观以及父母的收入。"这是华德福学校联盟网页上的词句。但是，德国选项党柏林地区的一名党员的孩子却遇到不同的入学标准。2018年12月，位于柏林特莱托普-科佩尼克区（Treptow-Köpenick）的华德福学校拒绝接受右翼民粹政党德国选项党党员的女儿入学。据说，校方担心校园的安宁就此不复存在。

幸好，柏林市的教育部长谢尔斯（Sandra Scheeres）对此明确表态："让一个孩童为其父母的政治活动担负责任，我认为，这种做法很成问题。"这位社民党籍的政治家因此责令调查该事件。而调查结果也不会让她满意。虽然柏林市的教育法要求学校无论在宗教或者世界观问题上，确保"无歧视"的教育，但该法并不适用于私立学校。

观看视频 00:38

大选后 柏林等地举行反对“选项党”抗议

法律只管种族歧视、民族歧视

更有甚者：德国基本平等法（AGG）在这里也无法使用，它的适用范围只局限于"因种族或者民族背景受到的歧视"。

于是，华德福学校的做法完全合法。校方责任者更觉得理直气壮。能够想象，妈妈是戴头巾的孩子被学校拒绝吗？当然这只是个假设，但它却涉及问题的核心。学校自然不会这样做，如果做了，便立即爆出丑闻。

由此，一个基本依赖国家税款的私立学校，摇身一变，成了判断家长政治思想正误的法官，甚至株连孩子，更何况，这个孩子在此之前还上了华德福教育系统的幼儿园！在一般情况下，上过华德福幼儿园的儿童，会被华德福学校优先录取。然而，显然这样一个女孩，只因为父母是德国选项党党员，便不配被活跃了100年、推广施坦纳（Rodolf Steiner）自然教育主张的华德福学校所容忍。

Deutsche Welle Marcel Fürstenau Kommentarbild ohne Mikrofon (DW )

本文作者Marcel Fürstenau

挑选孩子，重在家长的思想？

"学校的课程从一开始就着眼于人类追求内心自由的目标。"这句话也写在华德福联盟的网页上。一个崇高的目标。许多家长正因此把孩子送到这里就读。不过一直以来，学校供不应求。但在本案上，并不是相关儿童不幸没有被选中。的确不是这样。这个孩子之所以落选，唯一的原因便是其父亲怀有"错误的"思想意识。由此，至少可以说，柏林特莱托普-科佩尼克区华德福学校的决定，是校方的道德破产。

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