评论：点球不进不可怕 种族主义才可怕

（德国之声中文网）如果赢了，他们是英雄；如果输了，便是孙子。对某些人来说，事情就这么简单。而且对人如此不尊重。在萨卡、桑乔和拉什福德这3名深肤色球员先后罚失点球后，社交媒体上爆发的不仅是对欧洲杯决赛上惜败给意大利的挫败情绪，对于英格兰而言，这是一种耻辱，这种耻辱远远超过了在点球大战中再次输球。

输球可以，但不能这样输。就在萨卡将球半高射向右角，意大利门将多纳鲁马精彩地将球扑出瞬间后，仇恨的信息便纷至沓来：猴子的表情符号、香蕉、大猩猩和黑猩猩纷纷出现在萨卡Instagram账户的帖子评论中。其量无数。一位推特用户写道："滚回非洲老家去"。其它推文让人如此恶心，你甚至都不想复述。

陈怨旧恨仍深

对这3名黑人球员的某些支持，甚至也有些怪异：有人推文道，他们为国家做了这么多，你不能这样攻击他们。那么，那些--无论在谁眼里--为英国做得 "少 "的黑人呢？他们就可以被侮辱啦？

本文作者Joscha Weber

一如在"足球母国"的这个创伤性决赛之夜所彰显的那样，尽管有那么多呼吁、教育和反驳，在英格兰和体育界，种族主义仍是一个问题，仇恨情绪依旧在。一旦痛苦的失败需有替罪羊，那么几个年轻的黑人球员便是。事实上，正如赛事上博努奇在比分1:1时的混乱防守行为那样，其他英国球员也犯错。对很多人来说，这无足挂齿。许多 "粉丝 "的这种选择性认知表明，陈怨旧恨依旧根深蒂固。顺便说一下，正如厄齐尔（Mesut Özil ）在德国的经历所揭示的那样，这一问题不只限于英格兰。

诚然，得益于球迷群体的积极抵制，在很多地方，体育场内已很少听到种族主义的谩骂。这3名不幸的点球射手也得到社会各界的大力声援。

即使是最年轻的人也会受到影响

但在社交网络表面的匿名状态下，种族主义依然存在。部分原因是，它仍是英国社会的一部分，甚至在最年轻的人中也是这样：根据2020年底的一项研究，95%受访黑人青少年在学校经历过种族主义言论侮辱，78%的人在工作场所有相同经历。近三分之二的英国人认为，在社会上，种族主义大规模或显著发生，但保守党政府在一份冗长的报告中试图淡化这一问题，强称不平等和歧视更多地是涉及社会经济劣势而非肤色。联合国专家则认为，此为严重误判。

因此，约翰逊首相现在谴责种族主义侮辱 "可耻"，这是反对歧视的一个正确的和重要的信号。但问题是，为什么他和他的政府不做更多工作来打击日常生活中的种族主义？这将非常必要，而且，不仅只涉及这3位足球明星。

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