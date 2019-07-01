评论："海洋观察3号"——彼此挑衅均无必要

（德国之声中文网）在德国，非政府组织的船只"海洋观察3号"的女船长被许多政治家和知名人士视为英雄，令人惊讶的是联邦总统竟然也在内。然而在意大利，她更多的是被视为犯罪分子。哪种看法是正确的呢？答案可能要取中间。

女船长拉科特（Carola Rackete）鲁莽地强行入港行动，其间至少还损坏了一艘警船，因此必然带来刑事后果。而她想为获救难民找到一个安全的避风港的意愿又是无可非议。但是在意大利内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini ）看来，拉科特擅自将船驶入兰佩杜萨港就是"战争行为"或者是"海盗行径"，从海洋法的角度来说是完全不行的。总部设在柏林的私人援救组织"海洋观察"试图让全世界看清意大利内政部长的民粹主义真面目及其强硬的反移民政策，但是并没有成功。

萨尔维尼幸灾乐祸

对于精明的民粹主义分子萨尔维尼来说，应对这样的挑衅可以说得心应手。他当然知道应该如何向意大利的选民描绘这样一幅画面，让他们相信，他拒绝接收海上获救难民完全正确。意大利会抵抗其港口受到的来自德国船只和北欧所"老好人"的进攻。

德国非政府组织的女船长和负责人应该认识到，这样的挑衅不仅无法打赢萨尔维尼的政治牌，反而间接地帮了这位右翼激进主义政客的忙，使他得以变本加厉地、同时也在欧盟内部进一步强化其蔑视人权的立场。现在人们只能期待意大利司法机构能够合理量刑，对女船长最多进行罚款处置，而不是将其判刑坐牢。

私人救援组织的船只已经不是第一次被没收。另外一艘德国救援船在马耳他的瓦莱塔港也被没收。对这个曾受到欧盟欢迎的私人难民救助组织彻底改变态度的不仅仅是意大利。总的来说，欧盟各国都主张让难民留在利比亚，或者在可能的情况下，让利比亚海岸警卫队将他们送回利比亚。欧盟已经停止了他们在利比亚海岸前的"索菲亚"使命，转而使用威慑手段。

本文作者Bernd Riegert

欧盟无能为力

但是仍有一些私人船只将在海上救助的难民送到欧洲。这当然违背欧盟的意愿。多年来，欧盟一直致力于建立一个统一的欧盟难民分摊系统。但是因一些非地中海沿岸国坚决反对，这一努力未能成功。迄今，个别救援船救助的难民，都是被少数几个国家出于人道主义原因自发地分摊接纳。当然，欧盟国家之间的这种"难民分摊"并非长久之计。

对于"海洋观察3号"救助的难民，有5个国家早已做出接收承诺。意大利内政部长萨尔维尼本可以避免这场风波。不过以意大利领土捍卫者的身份赢得人们的赞赏，也是其战略之一。

现在，既然难民已经在兰佩杜萨岛上岸，萨尔维尼唯一想做的，就是避开欧盟的规定，立即将他们送到德国、法国、芬兰、葡萄牙和卢森堡，甚至连其身份都无需确认。这为可以被萨尔维尼用来实现其政治目的新一轮争议埋下伏笔。

这一切帮助了谁？

通过"海洋观察3号"事件必须要吸取两个教训。其一是这样引起轰动的抗议行动实际上收效不大，反而对激进的移民反对派更有利。其二是欧盟必须尽快建立统一的难民分摊体制，以避免类似的对抗。然而，很快落实这一措施的希望不大，因为欧盟内部战线的各方立场太强硬。

此外，还有一些难民或移民一直在尝试在蛇头的帮助下离开利比亚。 其命运在很大程度上是个未知数。因为在欧盟结束了其海上救援难民的使命之后，只有私人船只还在进行零星的救援活动，因此很难弄清楚究竟有多少人在逃亡欧洲的途中葬身地中海。对此进行抱怨的不是别人，而是联合国难民事务高级专员。