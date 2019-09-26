评论：泽连斯基--特朗普的仆人

（德国之声中文网）乌克兰总统所在的政党取名"人民公仆" 。此名便是党纲：泽连斯基和他的党要为乌克兰人民服务。然而， 一旦涉及特朗普，泽连斯基便必须并愿意向大家证明，他也为美国总统服务。"讨好"该是尚称客气的恰当概念，用以描述泽连斯基奉承有加、绝对只想合作的那些话。

阅读这两位政治家2019年7月25日的秘密电话交谈记录，会让人洞悉不少事情。记录之所以会公开，是由于特朗普因这一电话交谈在本国受压，迫使他指令公开该文件。现在，人们读到，美国总统的确对乌克兰总统施加了压力。而且，所涉及的首先不是美国利益，而是要求提供对特朗普在下届总统选战中可能的主要竞争对手、民主党政治家和前副总统拜登不利的材料。

马首是瞻

泽连斯基对此的反应呢？他对特朗普百般奉承，好话一大堆，甚至称这位通话伙伴是"伟大导师"。他自觉自愿答应满足特朗普的愿望。乌克兰人民的公仆让自己成为美国总统的仆人，从而使自己的国家成了美国内政的游戏皮球。

本文作者Johann Bernd

自然，政治总涉及利益。但泽连斯基的问题是，面对特朗普，他基本没有代表本国的利益。他只是卖乖。他几乎没有陈述政治愿望，似乎他的国家根本就没有相关诉求。他既未利用这一电话交谈的机会，呼吁美国在他深受危机之累的国家作经济投资，也未敦请美国为他向乌克兰人所承诺的全面改革议程提供帮助。

损欧盟、贬德国

虽赞扬了美国制裁俄罗斯、对乌克兰军队提供军事援助，但泽连斯基只字未提美国在以外交方式解决乌克兰与俄罗斯的冲突方面提供帮助的可能性，而这一点正会是乌克兰国内很多人所欢迎的。他也没有提到，他有意结束在顿巴斯的战争，而这该是他总统任期内的一个主要议题，亟需美国人的支持。

在泽连斯基今年7月终于有机会同"总统先生"电话交谈时，所有这些似乎都不那么重要了。直到今天，他都未能去白宫拜访这位总统先生，并且，在本届联大会议期间，俩人也只是短短会晤。而俩人的看法完全一致：美国对乌克兰如何重要、欧洲人，尤其是默克尔，为乌克兰出力如何少而又少。是啊，此次电话交谈也给俩人提供了冷嘲热讽德国总理和法国总统马克龙的时间。此后，特朗普才提到了正事儿，他的正事儿。他多次、并口气强硬地敦促泽连斯基，搞到有关拜登之子--亨特·拜登（Hunter Biden）的材料。亨特·拜登据称与乌克兰引起争议的能源生意有牵连。

两位总统和一个可能的弹劾

特朗普只字不提乌克兰国内普遍存在的腐败和错综复杂的裙带经济，而是专门要求对拜登之子亨特展开调查，据称，在波罗申科（Poroschenko）任总统的时期，亨特·拜登曾是乌克兰一家关系错综复杂的能源公司的负责人。并且，特朗普还要求，在此事上向乌克兰提供帮助的不该是美国司法机构，而是他的一位私人律师。耐人寻味的是，恰在俩人通话之日，特朗普的确暂时中止了美国对乌克兰的军援。然而， 俩人在电话交谈时均未提及此事。

尽管这样，人们仍怀疑，特朗普对一位外国国家元首施加了压力，因不能或不愿有其它动作，对方还陪着一起玩。因为，乌克兰对美国的依赖性太大。现在，美国民主党人从中瞅见机会，评估对现任总统启动弹劾程序的可能性，便不奇怪了。

泽连斯基新近刚指令，以美国为榜样，使弹劾总统也在乌克兰成为可能。而通过他对特朗普实行的讨好政策，恰恰是他给华盛顿启动弹劾程序提供了条件。

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