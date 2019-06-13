评论：波斯湾战争不会有赢家

（德国之声中文网）美国军方的一段模糊不清的黑白视频显示,伊朗革命卫队的士兵乘坐一艘快艇活动在霍尔木兹海峡。据美国方面的描述，伊朗精锐部队的士兵从油轮上拆除了一个显然是他们自己安装的，在袭击中没有爆炸的黏附水雷。伊朗人清除这一证据的行为表明,德黑兰就是袭击霍尔木兹海峡两艘船只的幕后黑手,至少美国官方这样认为。

难道这便是在肇事者面前亮出"冒烟的枪"作为证据的著名推理吗？而这一证据是否能够从政治上说明一次军事报复行为的合理性呢？

不止一次的错误判断

有这种怀疑其实看上去不难理解，因为2003年对伊拉克独裁者侯赛因（Saddam Hussain ）发起的战争就是基于当时美国政府做出的完全错误的陈述。如今我们生活在一个日益数字化的时代。在这个时代，对视频和类似证据进行高度专业化的操控比以前更容易。

乍看起来，伊朗心甘情愿地为美国提供发动战争的可能理由似乎不大符合逻辑，况且，鉴于双方间的军事力量对比伊朗又是最终必败无疑--这是一方面。

另一方面，专家们则指出，伊朗革命卫队在与黏附水雷打交道方面不愧是"专家"。德黑兰早就多次威胁说，在发生冲突的情况下，将破坏对世界经济，尤其是对原油贸易至关重要的霍尔木兹海峡的自由航运。

因此，对2艘油轮的袭击可以解释为是伊朗在军事上秀肌肉的一次尝试。尤其是为了向美国显示：我们有我们的自己的办法，我们不会被你们所屈服。

德国之声评论员Rainer Sollich

然而这些都是猜测。就和伊朗领导人暗示美国、沙特阿拉伯或者以色列是2次袭击事件的幕后黑手一样，纯属猜测。例如在德国和阿拉伯国家，许多对美国持批评态度的网民在社交网站上铺天盖地的发表的大量评语也是源于猜测。确实：无论是出于对外交政策的考量还是就战略利益而言，美国、以色列以及海湾国家都完全可以找到操控"交战原因"的一个，甚至是多个可能的动机。

然而，可以有理有据地对此进行反击的理由也很多- 例如美国总统阵营内就有着充足的理由。特朗普的追随者之所以选举特朗普，目的之一就是希望他从中东撤军。他们认为对伊朗开战估计会损失惨重，而且没有地面部队的参与就不可能获胜。然而一旦美国士兵战败，特朗普在2020年底再次当选的机会就不会增加。

做好战争准备的一派

最终人们不得不面临一个苦涩的现实：无论谁是霍尔木兹挑衅事件的幕后黑手，目前都存在着一股违背所有政治理性和人道，宁愿冒战争风险的势力。或者在最坏的情况下，他们甚至愿意按照自己的想法"解决"与对方的冲突。

对此只有发出警告。

一旦发生海湾战争，估计将给该地区的许多国家带来严重后果，尤其是伊朗资助的民兵如今在也门、叙利亚、伊拉克和黎巴嫩地区积极开展军事活动。以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国可能会因此受到影响 。而后两个国家现在就认为已经受到伊朗支持的也门胡塞武装分子的攻击。

这样的一场战争只有输家。因此必须使用一切手段加以阻止，也包括来自德国和欧洲的有限手段。尽管如此，人们还是在担心，这场据说是无人想打的战争正在临近。