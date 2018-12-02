评论：波兰气候大会上勇敢的乐观主义

（德国之声中文网）不管你听谁讲起正在波兰召开的世界气候大会，都会得到同样的信息。政治家、官员、环保组织代表和科学家们，全都在散播一种顽强的乐观主义。

不，他们说，哪怕坏事成堆，我们也决不放弃抵抗温室效应。无论如何，成效已经卓然可见。越来越多的国家正在投资可再生能源，而且波兰会议可望将巴黎协定上的模糊承诺变成具体的政策。无论国家贫富，我们都将同舟共济。

阴云密布

要是没有这些浓重的阴影该有多好。在特朗普总统领导下的美国，去年退出了巴黎协定。在新当选的总统雅伊尔·博索纳罗领导下的巴西，也许很快也要退出了。作为一个民族主义者，这位亚马逊流域大国的国家元首直截了当地放弃了原定于巴西利亚的2019年气候大会举办权。碳排放量又在全球范围内重新增加，巴黎协定中各方承诺将全球平均气温增幅控制在低于2度的水平的目标远未达到。

不仅仅是美国和巴西，还有澳大利亚和东欧诸国，说得好听点，基于国家良好意愿的多边协议对这些国家来说已是过时的东西。与此时相比，拯救世界气候所需的政治意愿曾经更有力。那么德国做得怎么样呢？尽管它很勇敢地坚持气候保护的立场，但是也无法完成自己2020年的目标，而且还面临是否应告别褐煤的激烈辩论--这场辩论的完成尚需时日，但此举对于气候保护的作用却刻不容缓。

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目前，希望又是自下而上来自草根社会。例如在美国，一些城市、自治组织和私人公司联合起来，反对无视气候变化的"否认大王"特朗普。

在德国，经过多年的兴趣索然之后，年轻人重新走上街头，呼吁环境保护。越来越多的人们意识到，除了改变经济结构之外，当下还可以有所作为--一种新型的交通方式开始在大都市普及；内燃发动机汽车仍然存在，但是显然不会长久。这些都是气候保护的胜利。

百姓持续施压

在德国，最近的地方选举中绿党的崛起显示，很多人把关心气候变化作为人类最紧迫的问题之一。另一方面，右翼民粹主义者到处利用拙劣的阴谋论来反对科学界公认的人类生活导致气候改变的结论。

波兰卡托维兹联合国气候大会的真正意义在于，还有更多的研究等着我们去做，还有更多的贫穷国家亟待资金支持，我们需要克服一切困难捍卫巴黎协定。而且，我们必须保持乐观，怀抱希望，相信随着全球民间自发的持续施压，改变一定会到来。

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