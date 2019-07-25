（德国之声中文网）中国国务院港澳办周一就香港局势召开国际记者会。这是1997年香港回归以来港澳办第一次专门就香港事务举办的媒体活动。港澳办发言人杨光指出，目前的事态已经"严重破坏了香港繁荣稳定的大局"，"严重触碰了一国两制的原则底线"。

"东方明珠"香港的动荡局势明显让中央政府十分头疼。和谐和稳定一直是所有政治工作的重中之重。但是中央政府却无法直接干预香港事务。22年前，北京在回复香港主权的时候向国际社会庄严承诺：一国两制，港人治港，高度自治。《香港基本法》中明确规定："不在香港实行社会主义制度"。

北京中央政府不会允许在大陆发生长时间聚众扰乱社会秩序的事件，更不会允许百姓通过集会游行公开提出政治诉求。香港公民所享有西方式的集会和言论自由受到《基本法》的保护。中央如果直接干预香港事务，将会损害中国在国际社会"负责任并积极履行国际义务和责任"的大国形象。

中国国务院港澳办周一就香港局势召开国际记者会

不论是伊朗核谈判、朝鲜半岛无核化进程、联合国授权打击索马里海盗、还是推动"一带一路"沿线国家基础设施共商共赢共享的项目--中国政府都庄重承诺恪守国际法和国际准则，并敦促本国公司和公民遵守当地法律法规。直接或间接干预香港事务都会让国际社会对北京的承诺提出质疑。

虽然香港基本法和驻军法中对中国人民解放军协助香港政府维持社会治安有明文规定，但香港政府已经强调目前不会提出相关请求。港人上街游行的热情也没有因为这一恫吓而减退。香港的特首和立法会的部分议席并不是通过市民直选产生，对北京不满的市民认为他们的民意并没有得到真正的代表，从而选择上街来表达诉求，希望北京和全世界倾听他们的声音。

香港紧张局势难平 发生激烈冲突的抗议活动 自6月以来发生三次大规模抗议示威活动之后，香港的抗议者和警察再次发生暴力冲突。 据组织者称，在星期天(7月21日)夜间骚乱发生之前，总共有43万人走上街头反对此间搁浅的《逃犯条例》和中国对香港日益扩大的影响力。

香港紧张局势难平 警方使用催泪弹和橡皮子弹 香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

香港紧张局势难平 北京成为攻击的靶子 示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

香港紧张局势难平 中国黑社会的袭击？ 不仅警察对示威者使用暴力。 在一个火车站，穿着白色T恤的男子也使用木棍和金属棒攻击政府批评人士。 批评者指责警方干预得太晚。 在事件中受伤的议员林卓廷（Lam Cheuk Ting）指责中国黑社会成员制造了袭击事件。

香港紧张局势难平 抗议活动的标志 在被媒体称为“雨伞革命”的抗议活动五年之后，雨伞仍然是香港民主运动的象征。从图片中可以看到，在周日晚上政府反对派和警察发生冲突期间，抗议者手中的雨伞可以作为防身工具，既用来遮阳防雨，又能遮挡警方喷洒的胡椒喷雾或催泪瓦斯。

香港紧张局势难平 北京政府支持者举行反示威 除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。



林郑月娥在持续不断的抗议后决定搁置《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》的修正案，更加坚定了抗议群众通过示威实现政治主张的信心。港府对游行加大警察执法力度，但港警涉嫌纵容包庇被指亲北京的"白衣人"用黑社会手段公开对抗议群众暴力恐吓，尽管政府反复强调自己和北京都与"白衣人"没有任何关系。

现在该北京中央政府表态了。为了平息事态，向国际社会证明中国是诚实守信依法办事的负责任的大国，中央政府应该考虑是否为香港特首和立法会直选制定一个路线图，实现《香港基本法》规定的特首和全部议员均"由普选产生的目标"。

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