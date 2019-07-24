（德国之声中文网）在莱比锡，西方的基督教看来要降至次要地位，至少给人的感觉如此。因为该市的两家幼儿园近日宣布，出于对两名穆斯林儿童的考虑，他们决定停止为孩子们供应猪肉食物和小熊软糖。

该消息在德国最大小报"图片报"上了头版头条。几个小时后，这两个萨克森州幼儿园就受到了警方的保护。互联网上充满愤怒和仇恨的评语铺天盖地。西方价值观、民主、自由 - 统统受到威胁。而伊斯兰则是这一切的罪魁祸首。社交媒体上的大量相关帖子中，有些用词恶毒肮脏得难以形容。 "猪肉"成为主要话题。

在这场辩论中，德国犹太人中央委员会主席舒斯特（Josef Schuster）的讲话看来最明智。他说："我们不能因一家机构考虑改变食谱，就煽动对少数民族的仇恨。"他没有说，他所指的是网络媒体，还是也包括德国政客。舒斯特说，是的，"禁止猪肉食物是有些夸张。"意思是说没有这个必要。不过他也批评人们没必要就此展开"激烈辩论"，他的建议是应该保持冷静。

愤怒而非同情

现在来回顾一下本周发生在黑森州一个小镇的袭击事件。一名德国枪手从他驾驶的汽车内向一名毫不相识的厄立特里亚人连开数枪。由于抢救及时，这位26岁的父亲幸免于难。这一行为实在可怕。它纯粹是种族仇恨和黑暗暴力的象征。该事件令人联想起美国的种族仇恨罪行，引起人们的恐惧。而在这个名叫魏希特斯巴赫（Wächtersbach）的小镇所发生的事件，就像是美国经常发生的类似事件的重演。

Christoph Strack

那么政界的反应呢？这件可怕的杀人未遂事件过了很久之后，政治家们才开始对此逐渐发声。某些政治家为幼儿园不提供猪肉或者小熊糖而大声疾呼，却始终对蓄意谋杀黑人事件保持沉默。难道不是吗？对此缄口不言的不仅仅是右翼民粹主义的德国选项党的代表。网络对此的反应与莱比锡幼儿园引起的轰动效应也没有可比性。笼罩德国的是仇恨和愤怒，而不是同情和对基本法的尊重。

这对国家对人民都不利。 在卡塞尔基民盟政治家吕布克（Walter Lübcke）今年6月初被一名右翼极端主义分子枪杀后，高层政治家和联邦总统都声称，要警惕和打击右翼激进主义的决心。在政治家的讲话中，也经常可以听到他们以一种新的方式来表达对民主以及"社会和平"的担忧。

然而，大多数仇恨和对少数人的敌视仍发生在网络上。最近以来，网络犯罪行为频繁地受到司法部门的追究，而不再是极个别的情况，这是件好事。当然，脸书和推特自己做得还太少，德国和欧洲的政府要加紧施压。

保持警惕！

但是，魏希特斯巴赫事件也表明，仇外已经走出网络进入我们的现实生活。那位袭击黑人的枪手袭击前就在他经常光顾的一家酒馆多次表示要杀外国人，但是没有人将他的话当真，或者报警，这也是件可悲的事情。

每个行为都有模仿者。每个行动都需要发起者。因此说舒斯特的讲话非常正确。他说，德国不要去煽动"对少数民族的仇视"。然而人们的感觉常常是，广大民众尚没有感觉到社会和平面临的危险。

实际上，每个个人都可以为抵制对社会和平的威胁做更多的事情 -如通过举报网络犯罪、参加示威、争取人类尊严和民主，以及反对民主和人人平等的敌人。"行动起来" （Arsch hoch）是25年前德国反对仇外运动的名称。今天它又重新变得非常现实。或者说一直如此。

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