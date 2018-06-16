评论：永别了Cebit！

（德国之声中文网）没有哪个博览会能够像汉诺威 （国际消费电子信息及通讯博览会）这样富有如此多的传奇。这是一个以信息技术、电子软件和硬件为主的技术博览会。早在1970年，它就已经是汉诺威工业博览会的一个组成部分，而汉诺威工业展至今都是全世界规模最大的。由于电子信息和通信技术发展速度快，展览方决定成立汉诺威消费电子、信息及通讯博览会（Cebit）。1986年，脱离汉诺威工业博览会独立门户的 Cebit举办了首次展览。

不过，独立门户后的首届Cebit博览会就经历令人悲痛的时刻：1986年3月17日，德国计算机先驱尼克斯多夫（Heinz Nixdorf）在博览会场地突发心脏病去世。一年之后的冬季，汉诺威遭受暴风雪袭击，博览会1号展厅的房顶被厚厚的积雪覆盖，险些坍塌。

题为"办公与信息技术中心"的展览就设在汉诺威这个昔日全球最大的展厅，简称 Cebit，不久后改名为办公自动化、信息技术和电信中心博览会。

规模扩大 来访者增多

在接下来的几年中，Cebit日益成为全球最重要的电子计算机博览会。1994年比尔·盖茨（Bill Gates ）在汉诺威公布并展示了新的Windows 95微软操作系统。当年博览会的参观者人数达到75万5000人。 1999年，参加Cebit博览会的展商超过7400家。互联网提供商美国在线（AOL）率先宣布为德国提供无流量限制的互联网收费服务。

本文作者Henrik Böhme早在1991年就曾赴Cebit博览会进行过报道

之后便是千禧年到来前，预告所谓"千年虫"会导致电脑系统崩溃。但在充分关注的情况下，并未出现大范围的问题。新世纪的到来，也出现巨大的所谓网络泡沫。Cebit 博览会受到热捧。2001年参观者超过85万人。无论是汉诺威市还是博览会场馆本身都是一片"人丁兴旺"的景象。第一代手机和所谓的PDA（个人数字助理）有了连接互联网的能力，并且实行了新的通用移动通信系统 UMTS和移动电话系统GPRS。值得一提的是，移动电话系统GPRS最初的传输速度是每秒56千比特（ Kilobit ）。如今人们谈论的则是5G通信标准和每秒100Mb的网速。

一个快速发展的时代

与互联网有关的新闻似乎层出不穷。那时常常会有一个完全不知名的公司举行盛大的博览会派对，然而不久之后便销声匿迹，就是因为互联网泡沫破灭。最初时Cebit展会生意兴隆，每年都迎来数十万参观者。但是不知从何时起情况发生了不利变化。而展会面对Cebit每况愈下的局势又拿不出决策，不知是让展览面向广大观众还是面向专业人士。虽然进行了许多的尝试，例如设立主要面向国内客户的Cebit Home展，而且还将展览扩展到国外，但是都没有成功。在纽约举办的美国Cebit博览会只举办了唯一的一届便彻底停办。

CeBIT主宾中国：您想对中国说什么？ “迅速高效+实用主义” 德国电信T-Systems的IT业务部门主管阿伯尔哈桑(Ferri Abolhassan)认为，这两个词能很好地概括中国IT企业的优势所在。3月17日，在CeBIT展会上，德国电信和中国华为宣布结成战略合作伙伴，阿伯尔哈桑作为德国电信代表出席了联合新闻发布会。

CeBIT主宾中国：您想对中国说什么？ “不仅仅是低成本” 陈衍科是深圳一家生产PCB电路板企业的市场部经理。他说：“我们要生产值得我们自己骄傲的产品。”陈衍科对记者说，公司在最初确实也依靠过低成本优势，但是近年来生产工艺、技术含量已经大大提高，现在在市场上他们已经不再依靠低成本了。他是第一次参加CeBIT展会，“部分也是因为中国是今年的主宾国。”

CeBIT主宾中国：您想对中国说什么？ “个性化” Peter和他的朋友都是IT专业人员，他们在与中国展商进行业务接洽时，对中国IT同行的灵活性印象深刻。他说：“这些中国展商能够真正满足合作伙伴的个性化需求！”

CeBIT主宾中国：您想对中国说什么？ “网络自由=言论自由” 人权组织“受迫民族协会”的谢德勒(Hanno Schedler)说：“中国当局应该撤销网络审查，并且释放被关押的博客作者。”在展会大门外，数个人权组织抗议本届电子展主宾国中国的网络政策。他们认为，德国政治界的对华“以贸易促转变”政策实际上已经宣告失败。

CeBIT主宾中国：您想对中国说什么？ “创新能力以及大量机会” 英特尔德国分公司的云业务架构师勒伯莱希特(Markus Leberecht)说：“我们非常欣赏中国IT业界的创新能力。从中我们也看到了大量的机遇，能够推动全球的IT业共同前进。”就在3月5日，CeBIT开幕不久前，英特尔与华为宣布将扩大在云计算业务领域的合作关系。勒伯莱希特还强调：“我们和华为即是竞争对手，也是合作伙伴。”

CeBIT主宾中国：您想对中国说什么？ “沟通!” 沟通决定成败。IT专业人员马克(Marc)已经在展会上和多个中国展商进行了业务洽谈，寻求合作机会。他说：“我发现我的沟通能力有些问题，当然那些中国人的沟通能力也不强。尤其在用英语交流时，就更显得困难了。”

CeBIT主宾中国：您想对中国说什么？ “好好学习，以后不用送盒饭” 在汉诺威留学的中国学生小周说，在CeBIT展会上有很多有意思的东西，可惜天天送饭，实在没时间去看。每天她大约要送100份中餐，她估计大约还有20名中国留学生也在CeBIT上做相同的工作。这些中餐是由汉诺威的数家中国餐馆提供的，他们的客户主要是CeBIT上的中国展商，也有一些客户是来自台湾或者新加坡等地。

CeBIT主宾中国：您想对中国说什么？ “Made in Taiwan. 台湾加油!” 来自台湾的Vicky供职于一家生产显示器支架的企业。她说：“台湾现在的年轻一代已经不像父辈、祖辈那样努力爱拼了，总是想着走捷径。长期来看，这会损害国家的竞争力。”Vicky并不愿意将台湾经济与大陆做对比。不过，对于中午送的盒饭，她却有点“客户意见”需要记者帮忙转达：“中午的便当太咸啦！”



而其它的同类博览会如拉斯维加斯消费类电子展或者巴塞罗那的世界移动通信大会逐渐成为Cebit的真正竞争对手。Cebit的参展人数继续下降，去年策展方又一次进行新的尝试，试图通过将原本在寒冷的3月举行的展览推迟到温暖的夏季6月举行，以此重新稳固 Cebit的"欧洲电子领军"地位。但是这一努力再次证明是徒劳的。去年6月的博览会访客只有12万人次。因此德国展览公司现在决定彻底取消 Cebit。

因为去年人们在 Cebit博览会上所看到的一切，也就是电子软硬件的协同发展、工厂的联网（工业4.0）等等，4周后又再次在汉诺威工业博览会上重新展出。长时间以来，很多观察家都不明白这样做有什么意义。现在是"物归原主"，Cebit 又重新与汉诺威工业博览会合为一体。