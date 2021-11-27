评论：民主正处于危机之中

经济上的劣势和对政治精英的失望会导致民众对社会民主模式的拒绝。但是，德国之声评论员Alexander Görlach认为，这样的分析还不够深入。
（德国之声中文网）阴谋论让美国社会的凝聚力和民主制度都面临威胁。如果你认为这是唯一一个受此困扰的国家，那你就错了。
在美国，几乎四分之三的共和党支持者认为拜登不是合法总统。总体而言，15%的美国人支持激进的右翼阴谋集团“匿名者Q（QAnon ）”的说法，认为美国政府、企业和媒体“被一群崇拜撒旦的恋童癖控制，他们对全世界的儿童进行性奴役” 。
让我们来看看德国。根据阿伦斯巴赫研究所（ Allensbach Institute） 新近公布的一项民意调查，三分之一的德国人认为他们生活在一个“虚假的民主”中，“公民没有发言权”。
持这种观点的德国人在西部占人口的28%，在东部占45%。在新冠疫情期间，东部联邦州的民众明显与主流政治离心离德。在东部的图林根州，去年因为拒绝接种疫苗或戴口罩导致的超额死亡率为47%，相邻萨克森州更是达到49%。
德国的欧洲邻居的情况看起来也没有更好。根据今年1月的调查，57%的法国人认为他们国家的民主没有正常运作，34%的英国人认为他们对政治事务“完全没有发言权”。
这些不同类型的调查没有直接可比性，但它们揭示了一个趋势：那就是公众对民主制度的不满情绪在上升。总体上看来，上述国家的民众都表达了这些相同的批评意见：缺乏经济参与，个人权利被剥夺，对不关心大众福祉的精英感到愤怒。
在2017年出版的《通往某地之路》中，英国学者古德哈特（David Goodhart）警示说，传统的农村社区和现代的城市同代人之间的分歧越来越大。
美国政治学者福山（Francis Fukuyama）也认为，在英国脱欧和特朗普当选的投票中，最具决定性的因素是人口密度。在地广人稀的乡村，此二者获得的支持率超过人口密集的城市。
福山还在他的著作《身份政治》中认为，民众因失去经济参与的机会而产生怨愤情绪，然后导致对社会民主的拒绝。根据他的分析，许多民主政府在过去20年中所拥抱的新自由主义意识形态是造成对民主失信的原因。
福山的分析颇有道理，但是还远远不够。经济上的不满不仅导致对民主制度的怨愤情绪上升，妨碍修正错误的经济意识形态的决策，还导致对现代科学的彻底拒绝——而现代科学的理性基础和研究结论构成了当代社会的支柱。从“我的经济状况不好”到“我的政府由一帮在世界各地奴役儿童的罪犯组成”这类想法的连带关系并不明显，可以说是温和的。
为了克服这种民主危机，仅仅消除经济不平等和重新调整经济参与机会已不足够。我们还必须找出原始部落式的、民族主义的和所谓的宗教阴谋论能够取代理性的、世俗科学的原因。
因为，根据这些调查，我们可以得出结论，不仅民主制度作为一种国家和政府的组成形式越来越遭到拒绝，而且整个现代世界观和人道的观念也随之被弃如敝履。长此以往，我们将万劫不复。拒绝将民主制度作为解救仇恨世界的密码，未来不会变好。
亚历山大·戈尔拉赫（AlexanderGörlach）是卡内基国际事务伦理委员会高级研究员，也是剑桥大学宗教与国际研究学院的高级助理研究员。这位语言学家和神学博士曾在2014-2017年在哈佛大学做研究员和访问学者，2017年至2018年在国立台湾大学和香港城市大学进行学术访问。
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第五波疫情席卷德国之际，许多城市也爆发了抗议浪潮。一些人走上街头，反对政府的防疫措施，对拟议中的接种疫苗义务制表示抗议。而另一些示威者则呼吁"要团结，不要阴谋论"。
德国大幅收紧防疫措施，目的之一也是为了督促尚未接种疫苗的人抓紧时间接种疫苗。但是拒绝接种者却正在建立起一个包含职介网站、交友网站、通讯黄页、圣诞市场等生活方方面面的平行世界。社会学家警告说，疫苗接种者和拒绝接种者之间已经竖立起无法对话的高墙。
德国国内对是否应实行接种疫苗义务争论激烈。一派意见认为，鉴于冠状病毒感染人数呈爆炸式增长，实行这一义务会使疫情骤然改观。 Joscha Weber则认为这一想法大谬不然：及至接种义务产生效果，将为时已晚，我们现在需要的是其它措施。