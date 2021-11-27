评论：民主正处于危机之中

（德国之声中文网）阴谋论让美国社会的凝聚力和民主制度都面临威胁。如果你认为这是唯一一个受此困扰的国家，那你就错了。

在美国，几乎四分之三的共和党支持者认为拜登不是合法总统。总体而言，15%的美国人支持激进的右翼阴谋集团“匿名者Q（QAnon ）”的说法，认为美国政府、企业和媒体“被一群崇拜撒旦的恋童癖控制，他们对全世界的儿童进行性奴役” 。

让我们来看看德国。根据阿伦斯巴赫研究所（ Allensbach Institute） 新近公布的一项民意调查，三分之一的德国人认为他们生活在一个“虚假的民主”中，“公民没有发言权”。

我们真的生活在一个虚假的民主中吗？

持这种观点的德国人在西部占人口的28%，在东部占45%。在新冠疫情期间，东部联邦州的民众明显与主流政治离心离德。在东部的图林根州，去年因为拒绝接种疫苗或戴口罩导致的超额死亡率为47%，相邻萨克森州更是达到49%。

德国的欧洲邻居的情况看起来也没有更好。根据今年1月的调查，57%的法国人认为他们国家的民主没有正常运作，34%的英国人认为他们对政治事务“完全没有发言权”。

这些不同类型的调查没有直接可比性，但它们揭示了一个趋势：那就是公众对民主制度的不满情绪在上升。总体上看来，上述国家的民众都表达了这些相同的批评意见：缺乏经济参与，个人权利被剥夺，对不关心大众福祉的精英感到愤怒。

本文作者Alexander Görlach

对民主失去信任

在2017年出版的《通往某地之路》中，英国学者古德哈特（David Goodhart）警示说，传统的农村社区和现代的城市同代人之间的分歧越来越大。

美国政治学者福山（Francis Fukuyama）也认为，在英国脱欧和特朗普当选的投票中，最具决定性的因素是人口密度。在地广人稀的乡村，此二者获得的支持率超过人口密集的城市。

福山还在他的著作《身份政治》中认为，民众因失去经济参与的机会而产生怨愤情绪，然后导致对社会民主的拒绝。根据他的分析，许多民主政府在过去20年中所拥抱的新自由主义意识形态是造成对民主失信的原因。

还必须找出更深层次的原因

福山的分析颇有道理，但是还远远不够。经济上的不满不仅导致对民主制度的怨愤情绪上升，妨碍修正错误的经济意识形态的决策，还导致对现代科学的彻底拒绝——而现代科学的理性基础和研究结论构成了当代社会的支柱。从“我的经济状况不好”到“我的政府由一帮在世界各地奴役儿童的罪犯组成”这类想法的连带关系并不明显，可以说是温和的。

为了克服这种民主危机，仅仅消除经济不平等和重新调整经济参与机会已不足够。我们还必须找出原始部落式的、民族主义的和所谓的宗教阴谋论能够取代理性的、世俗科学的原因。

因为，根据这些调查，我们可以得出结论，不仅民主制度作为一种国家和政府的组成形式越来越遭到拒绝，而且整个现代世界观和人道的观念也随之被弃如敝履。长此以往，我们将万劫不复。拒绝将民主制度作为解救仇恨世界的密码，未来不会变好。

亚历山大·戈尔拉赫（AlexanderGörlach）是卡内基国际事务伦理委员会高级研究员，也是剑桥大学宗教与国际研究学院的高级助理研究员。这位语言学家和神学博士曾在2014-2017年在哈佛大学做研究员和访问学者，2017年至2018年在国立台湾大学和香港城市大学进行学术访问。

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