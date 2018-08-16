评论：死神悄然走向德国银行？

（德国之声中文网）专家总是说，股市交易的是未来。如果他们的话没错，那眼前发生的事就没有什么好奇怪的了。股市运营方在审视组成其指数（比如达克斯或欧洲斯托克)的公司是否仍然具备资格时，一个重要标准就是所谓的市值，即每股价格乘以可自由交易的股票数量。德意志银行目前的市值只有200亿欧元。这不足以让它继续成为欧洲斯托克指数（Euro Stoxx)中的一个成分股，因为该股指是由欧元区最值钱的50个公司组成的。

不是颜面扫地

曾几何时，德意志银行还是德国经济界一颗闪亮的星星。在黄金时代，德意志银行股票每股超过100欧元，现在却不到10欧元。一名业界权威不久前做出一个严厉的判断：德意志银行没有未来。该银行总裁当时就坐在听众席上，他对这样的话不会感到开心，因为被踢出欧洲斯托克指数不仅仅是颜面扫地的问题，还会产生非常具体的后果，比如关系到现在十分抢手的ETF基金。该基金资产为一篮子股票组合，组合中的股票种类与欧洲斯托克指数包含的成份股票相同。如果某种股票从欧洲斯托克指数中退出，ETF基金也必须将该股票踢出。今后一些日子里，德意志银行可能面临一场震荡，因为以上这些变化将从9月24日起生效。

本台评论员Henrik Böhme

对德国第二大私人银行--商业银行来说，情况也类似。在作为成分股长达30年后，它失去了在德国股市综合指数DAX中的一席之地。股票运营者德国股市刚刚对其指数进行了全面改革，一家支付服务公司以充满象征意义的姿态荣登达克斯。这是一个信号！一个所谓的金融科技企业赶走了一个传统的银行。这就是预言家说的横扫一切的数字化。新的达克斯成员名叫Wircard，是世纪之交所谓网络炒作的产物。现在该公司有5000名员工，营业额达15亿欧元（商业银行有5万员工，营业额140亿欧元）。不过，Wircard今年的股票价格上涨了80%,而商业银行的股票却跌了三分之一。

这一切都并不令人感到惊讶，因为传统银行的业务模式已经不适用于未来。目前，传统商业银行还是在用常规手段应对：关闭分行，解聘员工。而在他们必须前往的地方--数字化世界里，却已经有了别人，也就是所谓的金融科技公司。这些公司说，把钱从A汇到B不需要银行，只需要一个有吸引力的APP。这样一来，大的银行就只好另找门道，比如为德国中小企业提供资金。

波及的不仅是银行

不过，不仅是德国大银行命运不济。今年夏天，美国工业界偶像通用电气也遭厄运。13年前，它还是世界上最值钱的公司，今年6月却被踢出道琼斯工业指数。通用电气是道琼斯的初始成员，111年来一直是其中一员，从未间断。而如今，苹果和亚马逊才是世界上最值钱的公司，刚取得市值超过1万亿美元的突破。数字化就是这样：最开始邮寄图书，不知什么时候就成了世界上最富有者；或者想出一个计算方法，在20年后用搜索引擎掌控因特网。但谁知道呢：也许在某个车库里，有几个人正在捣鼓下一个神器。没有人能保证亚马逊或者谷歌10年后还是翘楚。

这些和德国银行有什么关系？关系大着呢。它们现在还能把握住命运，将自己从困境中解脱。为此，它们需要大胆的想法、高科技和更多勇气。否则，退出欧洲斯托克或者达克斯只是死神悄悄走近的前奏。

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