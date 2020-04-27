（德国之声中文网）保障安全--这是国家的最重要职责。因为只有这样，公民才能在尊严和自由中生活，经济富裕才有可能。谈起来容易。实际上，新冠病毒让每个人都看到了，他生活的国家情况如何：国家如何应对危险？更重要的是，国家是否对威胁做好了准备？

决策者说，没人能预见这一危机。然而，自2003年起先后爆发过萨斯、猪流感、MERS、埃博拉疫情，以及不断传播的寨卡等病毒。也就是说，各政府完全有时间并有明显的理由，为大瘟疫作好准备。至少对位于北半球的富国们来说是这样的。但是，大多数政府做出了错误的优先选择，例如，拨出巨款用于军事装备，而不是投资于救灾保护。

军队强大卫生系统虚弱

可是，坦克和战机无法帮助应对瘟疫大流行。航母甚至无法保护舰上官兵的安全，更何谈保护陆上的平民。一支强大军队无法单独保障安全。而高额军费开支意味着，缺少资金用于建设一个现代卫生系统、运转良好的基础设施和环境保护。每个国家的军费支出都是在浪费劳工们的汗水、科学家们的才智、孩子们的希望。--这是一位将军说的：美国总统德怀特·D. 艾森豪威尔，在1953年冷战方兴未艾之时。

德国之声首席记者Miodrag Soric

2001年9月11日恐怖袭击事件发生后，美国扩充军备，在各国打击极端伊斯兰恐怖主义分子，其中也包括一些并无此类恐怖分子的国家。但，若看一眼新冠病毒大瘟疫仅在美国导致的死亡人数，圣战者们当年的袭击造成的影响相对而言几乎是小的。

不要误会：每个国家当然都需要一支军队，以保护本国公民不受攻击。此外，美国海军舰队还在全球保护重要贸易航道。但是，华盛顿--其它首都也一样--错误估计了危险状况。大瘟疫、气候变化或者环境破坏形成的威胁过去以及现在都被轻视。随着新冠瘟疫大流行，正出现新危机：饥民暴动，尤其是在非洲以及亚洲部分地区。

孤立主义和保护主义于事无补

在美国，与世界脱钩的老愿望再度高涨：远离这世界的危机和战争！然而，孤立主义无法奏效。无论病毒抑或气候变化都不会在国界上戛然而止。保护主义亦会造成长期伤害--损害出口工业、减缓经济增长、把人们推入贫穷。新冠病毒瘟疫的后果比病毒本身更危险。

瘟疫大流行凸显出：世界已变得多小；在某个遥远国度发生的事情在短短时间里就可能波及所有各洲的公民们。而全球化毕竟无法被叫停或取消。国际社会只能共同行动。为实现这一点，北半球的富国们，首先是美国，必须表现出领导强势，从过去的失误中汲取教训。此举成功多少，我们的世界才会更安全多少。

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