评论：欧盟预算得救 法治原则濒危

（德国之声中文网）困难重重的轮值主席国任期接近尾声之际，默克尔总理当然不会允许欧盟团结一致的形象出现裂痕。一般而言，默克尔出于本能也要保全欧盟大局，不惜包容害群之马，也绝不会损害团队形象。

这一次，默克尔再次通过妥协而获得成功。又是一个典型的欧盟式妥协，谈不上很好，也并不是很坏。

匈牙利和波兰原打算孤注一掷破釜沉舟，但默克尔给了他们保全面子的台阶。

欧盟是个自选超市吗？

而各方取得的共识，其实暂时并没有可操作性。经过多年的艰苦谈判，确立法治原则监督机制的初衷，原本是要让欧盟拥有一个足以打击波兰匈牙利等国反民主发展势头的强有力武器。

荷兰等国今年夏季曾表示，各成员国共同承担新冠疫情基金财务负担的前提条件必须是，欧盟不能继续成为反民主势力的自选商场。

现在，荷兰等国也接受了默克尔的妥协方案，理由是疫情当前，如果欧盟预算不能获得批准，欧盟将失去运作能力。多年以来，很多人一直想知道，为什么纳税人的钱要被用来资助匈牙利奥尔班的腐败团伙。

德国之声驻布鲁塞尔记者：Barbaba Wesel

现如今，专制者们借助他们的一票否决权，迫使新规范中加入了使他们暂时免受惩处的条款。于是乎，到处都可以听到他们欢呼胜利的呼喊。

事实早已明朗，只有管好钱袋子，才能让奥尔班及其波兰同伙有所收敛。欧盟法院曾多次对波兰匈牙利两国领导人做出裁决，但上述两人对这些判决却完全置之不理。切断他们获取欧盟拨款的渠道，是唯一一个行之有效的手段。

专制主义的邪路

面对奥尔班的煽动性谎言、侮辱以及反犹主义谩骂，我们为什么要一忍再忍呢？奥尔班以及日趋威权的波兰在不断地挑衅欧盟极限。2004年的欧盟东扩，无疑是一场相信相关国家会自动走上民主化道路的豪赌，事实证明，美好的愿望只得到了部分兑现。

在这些国家中，转型问题比比皆是，腐败问题普遍，建立独立司法的抗争也仍未取得胜利。但相较于这些国家，波兰和匈牙利却走上了相反的道路：他们正在打造专制政权。

上述两国取消了新闻自由和独立司法，而且还在系统性地削减公民权利。华沙当局将矛头直指女性，并煽动针对同性恋群体的仇恨情绪。当然，上述国家民众也在抗议，但白俄罗斯的例证告诉我们，当警察被命令要对民众大打出手的时候，抗争将变得何等困难。

欧盟不能再继续容忍这样的成员国了，更不能对波兰匈牙利的所作所为熟视无睹，因为这将会腐蚀欧盟赖以存在的基石。败血症总是从一个部位爆发，逐渐蔓延整个肌体。自由民主面临严峻考验的今天，我们绝不容许欧盟从内部瓦解病变。

错误的团队精神

两年后的某一天，现在制定的监管机制也许将赋予我们断绝奥尔班和卡钦斯基财源的可能性。事实上，欧盟现在也并不是对波匈两国束手无策，她完全可以用剥夺相关国家表决权的方式进行威慑。但欧盟各国领导人却被胆小怕事和错误的团队精神束缚住了手脚。

波匈两国政府首脑赢得了时间，他们将得以继续推进其消灭民主的努力。虽然他们会为此不断遭到警告和诉讼，但这一切对他们无关痛痒。欧盟一天不采取断然措施，奥尔班之流就会继续我行我素。欧洲政治最终也将因此陷入不可收拾的地步。为了预算草案获得通过而做出妥协，也许是必要的，但政治上却无疑是一个错误。

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