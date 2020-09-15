评论：欧盟移民政策——民粹主义者的胜利

（德国之声中文网）自2015年起，欧盟内部就在难民政策议题上处于分裂、敌对状态。新近在希腊莫里亚营地发生的大火暴露出，既有规定如何不堪。现在，欧委会再度作出努力，提出新的移民政策一揽子计划。从某种意义上说，它可谓一次最后尝试，但同时又是一项失败声明。

欧委会称，这是一个"崭新的开始"，是"对一个共同挑战的欧洲回答"，是对难民潮的一个"可靠的管理体系"的建议。布鲁塞尔的欧盟总部机构使用了一大堆溢美之词，但究其实质，诚为新瓶装旧酒。

老调重弹

在这一新计划中，人们碰到的尽是老面孔：比如，改善外部边界保护，但在大海上，这很难实施，因为，国际法禁止击沉难民船。而沿着旧有的巴尔干路线，早已建起了栅栏，只不过，从那时起，偷渡集团将移民藏在了货柜车里。

本文作者Barbara Wesel

还有，那个由边境警察、律师、翻译和其他人员组成欧盟特别行动单位。该单位的使命是，一旦发生难民潮，便向各成员国提供支持。在莫里亚，该单位本也该有所作为的，--可到底出了什么差错？

然后，还有那个针对来自认可比例低国家的移民的在边界上的快速决定措施。多年来，布鲁塞尔一直耽迷于此，而这一幻想一直在司法现实中碰壁。根据何种司法体系作出决定？有没有上诉可能？谁来担任法官？

"都柏林规定"休矣

最后，还有一个老相识："送回来源国和中转国"的那个遣返规定。主管相关事务的这位欧委会委员解释说，进入欧洲的移民中有三分之二无庇护资格。她再度强调，要与第三国达成协议，要给第三国好处，促使它们回收本国公民。而欧盟多年来一直就在做这方面的尝试，却从未成功过。未来何以就该见效？

迄今政策的糟糕代表便是所谓的都柏林－规定。根据该规定，移民抵达的第一个入境国该对之负责。意大利、希腊和西班牙等位于南方外部边界的国家早就对此提出抗议。

不再有分配

现在，虽无意废除相关规定，但扩大了内涵：谁若在另一欧盟成员国有家庭成员，就要被送往该国。这意味着，已经收容了众多难民的那些国家还将自动得到更多难民。斯堪的纳维亚国家或者德国是否会热枕欢呼这一设想，颇有疑问。欧委会如此解释："我们让都柏林规定沉睡。"这其实就意味着，因为无法就新规则达成一致，人们将它又淘空了些。

然而，新移民一揽子计划的核心就是分担理念的终结。布鲁塞尔承认，无法强使东欧人接收难民，并在这一任务前缴械投降。这可是奥尔班（Viktor Orban）一类民粹主义者的一次漂亮的胜利。顺便指出，他并不讳言，将再度重弹那个令人匪夷所思的极右宣传老调，根据这一宣传，眼下所发生乃是基督教的匈牙利被穆斯林移民系统性替换的一种"民族的交换"。

遣返而非接收

反之，现在要实行的是一种所谓的团结机制：哪国不愿接受难民，便可在遣返方面出力。这一点如何落实，并不完全清楚。不过，这一任务有望在华沙、布拉格和布达佩斯那里大受欢迎。

但是，在这种情况下，又如何说服其它成员国不走同样的路，不同样也情愿在遣返方面显示"团结"？在这种情况下，谁还会愿意接收难民？

来自布鲁塞尔的这一建议是对民粹主义者的一份投降声明，使他们获得了一次不该有的胜利。而它所缺少的一个字眼就是"人道"。就在这里，移民管控击败了人性。

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