评论：欧洲试图驾驭中国虎

（德国之声中文网）数十年里，欧洲——尤其是德国，成为对中国有用的傻瓜：欧洲专注于经济发展、意欲经由贸易实现转变，以及通过改善民众生活条件实现民主和睦。

由此，欧洲方面长期忽视中国主席习近平如何专权行事，把国家变成一个日臻完善的独裁政权。现在，乌克兰战争提出了一个问题：我们的这个最大贸易伙伴是否也会成为我们的最大敌人。

中俄领导人的亲近

所涉者，绝非要结束习主席与俄总统之间的友谊或亲密关系。这纯属乌托邦。问题仅仅是：这个中国人到底想同普京有多亲密，以及，他到底是否愿意在与俄罗斯的战略伙伴关系中也顾及西方的安全利益。

在习近平的愿景里，中俄这两大专制国家应能在可预见的将来，以其本有规则终结西方主导的世界秩序时代。不过，目前这场战争的进展全然未如普京所愿，正在削弱俄罗斯经济，从而将在中期削弱普京的权力地位，并很可能已在中国人那里引起对这位克里姆林宫统治者的政治判断能力的怀疑。由此，北京统治者的战略大计不会轻易成功。

德国之声通讯员、本文作者Barbara Wesel

但中国惯于从长计议，并将切守能确保长期廉价能源进口的伙伴关系。因此，北京政府强调，无意被迫选边站队。其实，北京早就已经这样做了：不断承诺支持俄罗斯，并回避谴责战争。

依赖是双向的

另一方面，中国自己也不想受到制裁，因为，欧盟是中国的最大出口市场，有助于保障中国经济的持续增长。在经济上，北京不能失去作为贸易伙伴的欧盟和美国。眼下，北京可能也对西方应对战争的决心颇感惊讶。于是，习主席现正尝试“兼而有之”的外交术，既保持与俄罗斯的关系，亦不疏离西方。

反过来，欧洲人可对中国动用经济杠杆，以阻止对俄罗斯可能的军火输送或躲避制裁。不过，在这里，依赖是双向的。众所周知，若干欧盟成员国非常依赖中国市场。于是，与巴黎携手，柏林目前正试图避免对中方使用过于强硬的语气。

信息异常清晰

不过，在与习主席的视频峰会上，欧盟领导人明确表示，乌克兰战争影响了北京亦须考虑的欧洲核心安全利益。欧盟领导人无意使其遏止战争、尽快结束战争、经谈判达成永久和平的努力受挫；不能“一切照旧”，也不能有外交上的虚假解决方案。这是他们的信息，并以异常清晰的方式传达了这些信息。

过去两年中，欧盟已失去对中国的地缘政治天真态度，宣布中国为“系统性竞争对手”、搁置欧中投资协议。最近，欧盟方面还不得不眼睁睁看着北京如何在台湾问题上施压小国立陶宛。

欧洲必须坚决战斗

找到新的力量平衡是现在的艰巨任务。至少欧洲已经明白，为自身的利益与安全计，必须立场明确，坚决战斗。商业利益高于一切的时代已经一去不复。

新时代的地缘政治也将迫使欧盟做出艰难选择和牺牲。 而且，欧盟将须一再面对这个问题，就像乌克兰总统泽连斯基提出的那样：什么更重要—— 乌克兰人的鲜血还是欧洲人的富裕？不仅如此，这场斗争还将初步决定未来的全球地缘政治集团形态。 对所有各方而言，一切都正处于危境中。

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