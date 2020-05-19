评论："欧洲的下一代"要为今天的危机买单





（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）为未来七年提出的巨额预算方案，可谓是大胆之举措。值得关注的是，27个成员会对此做出怎样的反应。各国必须要全票通过这份由救助基金和改革预算混合而成的计划。接下来的几周将是艰难的谈判，主要议题是各国分别能以怎样的条件从这满当当的欧盟银库中得到多少钱。



冯德莱恩表示，自己已经就这部危机应对计划和各国政府进行了协商，没有遭到什么根本性的反对。这也许是因为，欧洲人就经济复兴基金的融资方式达成了默契，找到了一个金融技巧，那就是不让今天的纳税人买单，而是推给子孙后代。欧盟将会举债7500亿欧元，而且是从2028年才开始偿还，并且清偿期限长达30年。拿什么来还呢，就是新的税收，用欧盟术语来说就是"自有资本"。其实到目前为止，各成员国对这种自有资本的收取是抗拒的，因为所谓的自有资本，就是自己的税收，这意味着国家权力，哪个成员国也不愿意主动把这份权力上交给布鲁塞尔。



开诚布公：谁来买单？



冯德莱恩计划通过模棱两可的税收来支付从2028年开始需要偿还的债务，这些税收包括对塑料垃圾、二氧化碳排放还有从第三国进口不利于气候保护的产品等征税。这基本上只能说是财政政策上的一厢情愿。最终可能还是得由各成员国来搞定。不管怎样，说到底这些债务都得由欧洲未来的纳税人来承担。





本文作者Riegert Bernd

也许这份计划的真实想法是，欧盟现在违反其基本协议规定所借贷的债务，也许未来并不会真的偿还，而是不断地进行再融资，然后再往后推。一般来说这也是各国政府的惯用做法。而对于欧盟成员国来说，这次的举债计划是，各国无需动用自己的资本，而是提供担保，这是一个巧妙的解决方案，因为可以避免给本国财政预算造成额外负担。



也就是说，问题被推到了未来去解决。鉴于新冠防疫措施所导致的经济危机，欧盟选择采取这样的解决方式也是可以理解的。但是欧盟委员会和各成员国应该坦诚地说清楚现在究竟在做什么。而不是像现在这样，假称有朝一日会通过某个含混不清的税收计划来偿还这笔债务。冯德莱恩给这部经济振兴计划起名叫"欧洲下一代"，其实也暗藏玄机：欧洲的下一代要为今天的危机买单。除了国家财政的巨额亏空之外，他们还要面对这笔欧洲共同债务--当然如果进展顺利，他们也许能得到一些有意义的投资。



不过对于欧盟本身来说，这是再好不过的结局。今后再想退出欧盟就难如登天，因为这已经是一个债务联盟，一旦哪个国家要退出，就要付出高昂的代价。欧盟也算是给自己上了保险。



德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。