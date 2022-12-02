 评论：欧洲人必须做好自家的事情 | 评论分析 | DW | 02.12.2022

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评论分析

评论：欧洲人必须做好自家的事情

拜登不肯做出半点让步：在法国总统对美国开展的国事访问期间，拜登明确表示，欧洲人要想在绿色转型方面取得成功，只能依靠自己。德国之声记者Ines Pohl发表评论认为，在涉及经济利益问题上，拜登的首选永远只能是美国，欧洲人必须对此有清醒的认识。

Joe Biden und Emmanuel Macron in Washington

（德国之声中文网）美国总统拜登设晚宴，款待来访的法国总统，这本来应当成为一次象征两国和解的晚宴。美国希望以此为舰艇交易一事表达歉意。由于沟通有误，美澳之间就潜艇交易达成的共识，令法国措手不及，痛失即将到手的数亿美元及工作岗位。烛光下，双方像老朋友一样握手言欢，重归于好。

马克龙代表的是整个欧洲

然而，拜登和马克龙虽然都在刻意强调双方的友谊，但还是很难察觉到歉疚之意。马克龙此次访美，并不只是作为法国总统，他也同样代表着整个欧盟。因为，美国投入巨资的气候保护法案“通货膨胀降低法案”一经出台，就令整个欧盟震惊不已。通过这项耗资3600亿的法案，美国为气候保护发出了明确的信号。来自能源、交通、氢能行业的企业将有望获得慷慨的补贴。这本来是一件好事。但从欧洲人视角来看，该法案却是有问题的。这项法律规定，相关产品必须在美国本土生产，而且要包括全部生产流程，从原材料开采、生产组装、直到回收利用，无一例外。

贸易战阴魂不散

于是，欧洲人立即开始了关于新一轮贸易战以及美国贸易保护主义的讨论。美国总统拜登则对这类讨论，不屑一顾。同马克龙共同举行的新闻发布会上，拜登只是在不经意间提到了美欧之间并没有签署贸易协定这一事实。（TTIP谈判此前就已以失败告终了）同不大光彩的潜艇交易不同的是，在欧美贸易协定问题上，拜登没有丝毫歉疚之意。

本文作者Ines Pohl

本文作者Ines Pohl

“欧洲人也可以如法炮制，欧洲必须自己想办法。”一句话，掷地有声。

特朗普政策在绿色转型领域的延续

这就是马克龙从美国带回来的信息。欧洲人自家的事情，必须由欧洲人自己解决，欧洲人必须自己投资，去创造绿色能源领域的工作岗位。拜登费劲九牛二虎之力才得以通过的投资一揽子计划中，绝不会专为惠顾欧洲人而附上特殊条款。虽然欧美双方会成立“工作小组”，今后也会继续开展对话，美法两国的总统也都对前景表示乐观，但美欧之间的摩擦终究在所难免。每一个工作岗位都是独一无二的，区别只是在于，将它设在大西洋此岸，还是彼岸。

同其前任不同，现任美国总统拜登坚定地站支持北约。本次法国总统马克龙访美期间，拜登总统也一再强调，俄罗斯发动的侵乌战争，直接涉及到捍卫西方价值观的问题。但一旦谈到经济政策时，拜登就会重弹其前任特朗普“美国优先”的老调。不仅在绿色能源问题上如此，在减少对其他国家的经济依赖问题，如中国芯片工业时，也同样如此。

拜登是硕果仅存的、伟大的跨大西洋主义者，马克龙和整个欧洲都对此心知肚明。但马克龙及其欧洲同僚们也很清楚，在涉及经济利益问题上，拜登的首选永远只能是美国。对此，欧洲人是时候要有清醒认识了。有迹象显示，汽车工业的绿色未来即将在美国，而不是在欧洲生根发芽结果，，应为这一局面承担责任的大有人在，但为此责怪拜登就大错而特错了。

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