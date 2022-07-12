评论：欧尔班的亲俄路线得不偿失

（德国之声中文网）今年七月，匈牙利总理欧尔班在罗马尼亚喀尔巴阡山区度假胜地伯伊莱图什纳德 （Baile Tusnad）发表的一次演说，曾引起广泛争议。欧尔班在演说中，对欧洲人同非欧洲人种的"混血问题"提出强烈批评。他表示，这种现象将导致西欧各国民众丧失家园，并形成"混血国家"构成的"后西方世界"。

此番使用了大量纳粹术语的演说，在国际社会上引起了广泛的关注和讨论。但相比之下，本应获得至少同等关注度的更是欧尔班有关俄罗斯以及俄乌战争的言论。

政治学者Zsuzsanna Vegh

欧尔班在伯伊莱图什纳德完全以俄罗斯代言人的身份自居。他表示，由于担心乌克兰加入北约的可能性，俄罗斯出于安全考虑而出兵乌克兰，虽然不合法，但也是可以理解的。他还重复了俄罗斯外长拉夫罗夫有关俄军将继续向西推进战线的威胁。

漠视乌克兰主权

欧尔班毫无掩饰地表示，以美国为首的西方应当为俄乌战争承担责任，因为西方没有顾及俄罗斯的安全考量。他还主张应立即展开和平谈判。他表示，为了使和谈尽快成功，应由美国直接同俄罗斯开展谈判，因为美国最不关心俄罗斯的安全考量。

欧尔班虽然没有公开为俄罗斯的侵略战争开脱责任，但他的主张显然无视乌克兰作为一个主权国家，有权加入任何安全协定。他提出的理由恰恰也是俄罗斯一向的主张，而出卖了匈牙利作为盟友所应捍卫的价值观和国际义务。

否决欧盟制裁令

欧尔班不仅在演说中照搬莫斯科的叙事逻辑，而且俄乌战争爆发后，匈牙利政府的所作所为也在履行这种逻辑。匈牙利将保持同莫斯科的友好关系设为优先选项，并对欧盟的对俄制裁提出质疑。今年六月，匈牙利政府甚至以行使否决权为要挟，要求欧盟不得将俄罗斯东正教牧首基里尔列入制裁名单。而此前，匈牙利就成功地在欧盟对俄罗斯原油的禁运令里加入了例外条款。

匈牙利外长西雅尔多Peter Szijjarto

欧盟呼吁各成员国减少对俄罗斯天然气依赖程度之际，今年七月，匈牙利外长西雅尔多会晤俄罗斯外长，要求将对该国的天然气出口增加七亿立米。今年二月，欧尔班访俄时，就曾同普京商讨将年供气量在现有的45亿立米基础上增加10亿立米事宜，并希望能在2022年匈牙利议会选举前促成此事，无奈欧尔班未能如愿。

欧尔班的社会福利政策面临破产

几天前，俄匈两国似乎终于达成了一项共识，但供气量远低于匈牙利的预期。俄方仅向匈牙利承诺，今年八月的供气量会增加5200万立米。鉴于借道奥地利进入匈牙利的输气管道受到种种限制，俄罗斯满足合同供气量都遇到了困难。

这样一来，欧尔班向民众做出的、有关能源和住房费用上限的承诺，就将难以兑现。今年二月，欧尔班访问莫斯科时还曾强调，只要俄罗斯供气能够得到保障，低廉的能源价格就会得到长期保障。

匈牙利与波兰：分道扬镳

最近的一系列事态发展显示，欧尔班的亲俄路线是否给匈牙利带来了实惠，非常值得怀疑。但尽管如此，匈牙利放弃亲俄路线，转而靠拢西方盟友的可能性仍然微乎其微。这一点令许多西方盟友越来越感到沮丧。欧尔班政府的亲俄立场，不仅使该国经常受到欧盟和联合国的批评，更有甚者，匈牙利的重要盟友右翼民族主义政党领导下的波兰，也开始同匈牙利渐行渐远。

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）表示，匈牙利和波兰已经走上了不同的道路。欧尔班本人也表示，匈波合作事宜应推迟至战争结束后重新商议。而所谓的维谢格拉德集团（ Visegrad-Gruppe）的其他两个成员国斯洛伐克和捷克，早在战争爆发前，就已经同匈牙利有了裂痕。而匈牙利的亲俄立场，更加深了上述两国同匈牙利的隔阂。

极右势力大联合遇到了障碍

波兰执政的法律与公正党（ PiS）同匈牙利执政党"青年民主主义者联盟－匈牙利公民联盟"（Fidesz ）关系破裂，也使欧尔班在欧盟打造极右政党联盟的努力宣告失败。这一右翼政党联盟本应包括以波兰法律与公正党为首的欧洲保守及改革派政党，以及由法国国民联盟和意大利北方联盟为首的身份认同及民主党派。尽管如此，匈牙利的青年民主主义者联盟－匈牙利公民联盟仍会继续维持同欧洲其他右翼政党的关系，以期上述政党有朝一日能够掌控政权。2022年8月4日，欧尔班在美国德克萨斯州保守派政治行动会议上表示，他支持美国前总统特朗普，并期望特朗普能够在2024年重登总统宝座。这一表述显示，欧尔班一直在致力于开展极右势力的长期性国际合作。

如果欧尔班继续将宝完全押在极右势力一方，也就说明，他根本无意去改善同美国现政府以及欧洲主流政治的关系。这也就意味着，欧尔班同西方盟友的冲突将愈演愈烈，外交关系将降至冰点。而当前，恰恰是西方阵营的内部团结显得最为重要的时刻。

反西方势力的有利工具

虽然匈牙利并不会退出欧盟和北约，因为这也不符合欧尔班的利益。但欧尔班唱衰西方，并同时向西方对手俄罗斯和中国示好的做派，仍将是今后匈牙利外交政治的组成部分，西方世界必须为此做好准备。

然而，欧尔班以这种方式为匈牙利扩展活动空间的努力，起到的作用却恰恰相反：作为西方伙伴，匈牙利已经信誉扫地，只能成为试图削弱西方阵营的那股势力的有利工具。

苏珊娜·维格（Zsuzsanna Vegh）奥得河畔法兰克福欧洲大学的学者，同时也是德国马歇尔基金会的客座研究员。本文只反映作者本人的观点，同其供职的机构无关。 LINK: Wenig Gewinn, viel Verlust: Die prorussische Politik von Ungarns Premier Orban