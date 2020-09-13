评论：欧中峰会无进展

（德国之声中文网）本届欧盟轮值主席、联邦德国总理默克尔该好好感谢命运的安排了。大流行瘟疫阻止了在莱比锡与让人称为"杰出领导人"的中国掌权者习近平以及欧盟所有27个成员国领导人的"真身"会晤。这一首次大阵仗欧中峰会本该替默克尔欧盟主席任期加冕，却极有可能成为一场令人难堪的闹剧。因为，若拿本周一欧洲领导机构与习近平的视频会议少而又少的成果作为衡量尺度，则在莱比锡的作秀峰会不会有任何结果。

欧盟同中国之间的政治关系眼下紧张若此，史所罕见。北京在香港，压制民主，在南中国海，炫耀武力；在新疆，穆斯林少数族群受压迫；台湾受到威胁。自大的习近平主席对言论自由和人权不屑一顾。责任使然，欧盟的3名代表--欧盟理事会常任主席米歇尔、欧委会主席冯·黛莱恩、欧盟本届轮值主席默克尔谈到了这些棘手议题。在其中的任何一个领域，中国都不会让步。

欧洲意欲参与游戏

米歇尔已几近执傲，要求有一种"更加平衡的"关系。他强调，世界舞台上，欧洲是"玩家之一"，而非纯粹的"游戏场"。不过，这不会给中国领导人习近平留下印象。中国是一党专制，与西方价值观背道而驰。欧盟和中国的政治体系注定构成竞争关系，而非合作。

本文作者Bernd Riegert

中国之强来自其经济力量及过去数十年里让人喘不过气来的快速发展。默克尔本人承认，中国强大了很多，因此，必须视其为明确的竞争对手。中国同欧盟的贸易在过去15年里翻了三番。对德国而言，中国是第三大出口市场和重要的供应者。当然，依赖性是相互的。中国也需要欧盟作为其销售市场。

尽管如此，欧盟3代表此次表现出自信，在经济领域和气候保护政策上，向中方提出一系列要求。欧盟成功地在视频峰会前达成了相对一致的立场。即使是参与中国"新丝绸之路"基础设施项目的唯一欧盟国家--意大利也入列其中。北京继续毫不理会改善欧盟企业市场准入和在华投资保护的要求。原计划在莱比锡峰会上签订的一份相关协议本年内不会问世。

欧盟需要中国和美国

在美中全球贸易战中，欧洲人明智地不选边站队。两大经济巨人互以关税和制裁重击对方，欧盟应该采取克制态度。美国总统特朗普选择的那条路肯定是错的。为了大流行瘟疫过后的经济复苏，欧盟既需要中国，也需要美国。对德国汽车工业而言，更是如此。

这个大流行瘟疫！白宫指控瘟疫来源于中国，欧盟则回避指责。但是，她不能放松要求世卫组织展开独立调查。对中国早就了解新冠却在过长的时间里对之轻描淡写的怀疑还没能被否认。

菲达乳酪和德国葡萄酒农可以欢呼了

此次欧中峰会过后，情况将是：双方都继续追求自己的利益，而这些利益首先表现于经济领域。欧盟无法消除中国的专制。中国无法说服西方放弃其价值观。从长远观点出发，欧盟应比过去更积极在亚洲其它国家寻求供应链和销售市场。

至少签署了一项协议。跨出了保护欧盟来源标志的第一步：在中国，不再允许假冒生产德国葡萄酒和希腊奶酪，然后被来自亚洲和美国的进口商销售。菲达奶酪农和莱茵黑森葡萄酒农可以欢呼了。



因此，总的来看，与那位"杰出领导人"共同举行的此次峰会不怎么杰出。欧盟许诺，还会有续集。



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