评论：梅不妨停演这出荒唐剧

（德国之声中文网）自这位英国首相在国会下院失去脱欧议案表决，又过去了一星期。没有任何变化。摆在桌上的还是同样的数字和事实。特雷莎·梅并没有拿出所谓的B方案。她的计划不过是继续想法子改善遭拒的那个与欧盟分手协议。而为此，这位悲剧式的失败者既乏政治力量，又缺威斯特敏斯特议会支持，也没有布鲁塞尔谈判伙伴。

在这位首相的新一轮绝望出场后，欧盟迄今仍坚持其原有立场：不再谈判有关脱欧的条件，最多，只是尽快磋商脱欧后的关税同盟。局面彻底僵持。任何人都不再能理解英国内政舞台上发生的勾心斗角、明枪暗箭行为。或许，英国各政党自己也不知道，它们到底想要什么。

特雷莎·梅应表现出大度

德国之声驻布鲁塞尔记者Bernd Riegert

时不我待。要是照这么下去，3月29日，联合王国就将自动离开欧洲内部市场。在爱尔兰共和国和在爱尔兰岛上的英国之间势必出现政治上极危险的"硬"边界。无论是欧盟、爱尔兰人还是英国人，都不愿看到这一结局。那么，走出这个名叫英国退盟的漆黑胡同的出路何在？

鉴于梅首相明显没有能力使与欧盟达成的退出协议获得通过，她该向自己的国家（以及欧盟）作出最后一个重大贡献，叫停退出欧盟程序。她可以终止那个脱欧癫狂，而且完全合法，无须议会的同意。梅首相只需要致函布鲁塞尔，要求重返退盟程序前的原有状况。

再选一次

这样，英国便有充分的时间，静下来，再好好想想，到底要的是何样的退盟。只要英国人、威尔士人、苏格兰人和北爱尔兰人在如何退出、该如何重构与欧洲的关系上取得一致，则他们随时都可以重新援引里斯本条约第50条退欧。当然，只有在那时才行。

作为首相，特雷莎·梅自然是完了，但她原就无意在下届议会选举中出马竞选。为建立具有行动能力的、在议会拥有多数的政府，重新选举完全必要。

新政府有可能作出决定：再度就欧盟成员身份直接询问人民的意见，-现在，大家均已清楚，退盟会有何种结果。这将是继1975和2016年之后对这一问题的第三次全民公投。在民主制社会，没有不可能的事情。

现在，就看特雷莎·梅了：结束混乱、离任，不过，在此之前，重建原先状态。梅女士：中止第50条！

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