 评论：朝鲜没有和平 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2018

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时政风云

评论：朝鲜没有和平

韩国正试图将朝鲜半岛的气氛改善转化为切实可行的政策。但《法兰克福汇报》评论员施图姆（Peter Sturm）认为，老问题仍然是当今的基本问题。

Familienzusammenführungen Nord- und Südkorea (Reuters/Yonhap)

分隔两地的朝韩家庭2018年8月底首次见面

（德国之声中文网）一项新的民意调查显示，超过三分之二的德国人对特朗普的政策感到担忧。令人感兴趣的是，不知道金正恩是否也持同样的观点。这位表示已经开始进行核裁军的朝鲜国家领导人对美国总统肯定不会报有太多的信任。虽然半岛局势比数月前更宽松，但总的来说没有什么改变。

夹在两个"疯子"之间的韩国

韩国正在全力以赴，试图将首尔、平壤和华盛顿之间已经改善的气氛转化为切实可行的政策。韩国总统文在寅（Moon Jae）察觉到，夹在平壤和华盛顿的两个政治疯子之间，他面临着被粉碎的危险。

金正恩想引诱他离开美国。而面对朝鲜，华盛顿关注的不仅仅是安全利益。特朗普总统更是要挖出那些只知道占美国便宜的蛀虫，包括美国的部分盟友。因此说制定统一的朝鲜政策是不太可能的事情。

Sturm Peter Frankenberger Frankfurter Allgemeine Zeitung (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

《法兰克福汇报》评论员施图姆（Peter Sturm）

基本问题依然是那些老问题：朝鲜虽然谈到"无核化"，但是人们无需太多的想象力就能够意识到，在这方面金正恩的想法与特朗普和世界大部分国家截然不同。金认为他需要核武器来阻止美国对他的国家发起军事进攻。因此任何和平条约都不能阻止他放弃这一立场。更何况拥有核武器还提高了朝鲜的威望。在进行了核试验之后，该政权不再被认为（仅）是一个令人难以揣测，手段恶劣的政权。

孤立朝鲜并非未来方案

金正恩将于本周日（9月9日）在广泛的国际孤立中庆祝国家成立70周年。但令人置疑的是，这种情况是否还会持久下去。从另一方面来说，还要看该政权本身是否还能够经历其80周年诞辰。核武器是朝鲜在谈判中机智运用的一个重要筹码。为了不受伤害，世界究竟愿意付出什么样的代价？对于朝鲜来说，真正的和平目前只是一个模糊的希望。

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黑金星——见过金正日的韩国间谍

最近，一部根据真人真事改编的谍战片《北风》在韩国热映。故事主人公是一名代号“黑金星”的前韩国情报员，90年代伪装成商人赴朝鲜搜集核武情报，金正日曾会晤过他。 (06.09.2018)  

周日平壤：团体操仍壮观 聚焦点大不同

朝鲜建国70周年庆典看点：收起洲际导弹，聚焦经济发展；习近平不会出席，毛里塔尼亚领导人孤身助阵；酒店已经订满，团体操一票难求。 (08.09.2018)  

专访：派栗战书访朝 不给美国“口实”

中共中央政治局常委栗战书将作为习近平的特别代表，出席朝鲜建国70周年庆祝活动。此前曾有国际媒体猜测，习近平可能会作为国家主席首次访问朝鲜。德国之声就此采访吉林大学朝鲜问题专家王生教授。 (07.09.2018)  

朝鲜70年 牌局呈僵局

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七十年朝鲜往事

1948年9月9日建国的朝鲜民主主义人民共和国，已经走过70个春秋。这是“金氏王朝”的七十年，是剑拔弩张的七十年，也是令人唏嘘的七十年。 (08.09.2018)  

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9月是朝核问题去向的多事之秋。作为最亲密盟友，习近平没有选择亲自到贺朝鲜国庆，而是派遣栗战书作替身。而文在寅很可能有本月亲晤美朝首脑，希望为进展缓慢的去核工作注入动力。

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在建5G移动通讯标准的全球竞争中，中国正在扩大领先优势。本台专栏作者Frank Sieren认为，谁想在电子经济领域扮演角色，就必须立即跟上5G网络的步伐。 