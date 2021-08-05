 评论：最贫困人口疫苗短缺 北半球道德破产 | 评论分析 | DW | 06.08.2021

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评论分析

评论：最贫困人口疫苗短缺 北半球道德破产

尽管富裕工业国家满口承诺，但南半球 COVID-19新冠疫苗接种战役却几无进展。德国之声记者Frank Hofmann认为，发达国家欠下又一笔道德帐。

Tansanina | COVID-19 Impfstoff aus der COVAX Initiative

坦桑尼亚获得美国通过COVAX计划捐赠的一批疫苗

（德国之声中文网）数月来，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）一直在提醒富裕工业国，在道义上，它们有义务向最贫困国家和地区提供疫苗，以抑制新冠疫情。他照例以此开启每周的世界卫生组织日内瓦新闻发布会。 

本周，除这一惯常呼吁外，他还质问：北半球怎么已能开始接种加强疫苗，而在几乎所有非洲国家，甚至医务人员迄今都还未接种？他紧急要求将第三次疫苗接种至少推迟至 10 月。

COVAX有可能失败 

非洲联盟疫苗接种联盟负责人阿约阿德（Ayoade Olatunbosun-Alakija）警告说，2020 年 4 月，由世卫组织、欧盟委员会和法国倡议建立的全球疫苗公平分配机制 COVAX （冠状病毒疫苗全球实施计划）有可能失败。但她呼吁， “为了人类，它不能失败。” COVAX 旨在将由富国支付的疫苗提供给穷国。然而，计划至 8 月初为最贫困人口接种的 6.4 亿剂疫苗中，只有 1.63 亿剂到货。这一发展是富有的北半球道德破产之昭示。德国亦难咎其责。 

全球疫苗公平分配动议COVAX提供的疫苗抵达亚的斯亚贝巴机场

全球疫苗公平分配动议COVAX提供的疫苗抵达亚的斯亚贝巴机场

据世界卫生组织估计，结束全球大流行瘟疫，需要 110 亿剂疫苗。 G7 工业化国家只承诺了 10 亿——美国和德国承诺量最大。虽然变异毒株正在非洲和许多拉丁美洲国家肆虐，但北半球国家却表现出典型的庄园主行事方式：拜登政府出资35亿美元从美国药业康采恩辉瑞购买 5 亿剂疫苗，辉瑞负责将由德国生物新技术公司BioNTech开发的这款 mRNA （信使核糖核酸）疫苗供应出去。 

作为融资平衡手段，政府削减了部分发展援助。其实，受援国亟需资金，用来购买汽油，等等，从而也能给乡村居民接种疫苗。而辉瑞首席执行官旋即提高了疫苗单价，这同样是道德尽失的表现！  

时间是关键 

即将卸任的默克尔总理的德国政府再次表明，它至今都未理解抗击瘟疫的最重要原则：速度。数星期来，德国援助组织——尤其是两大教会的援助组织——不断向施潘（Jens Spahn ）领导的联邦卫生部询问国家目前有多少剩余疫苗。救援组织数十年来一直在非洲接种疫苗（抗埃博拉、抗麻疹），拥有必要的基础设施。 

  

Frank Hofmann DW Korrespondent und Büroleiter in Kiew Ukraine Osteuropa

本台通讯员Frank Hofmann

然而，出于对多边主义的误解，默克尔政府拒绝通过这些稳定渠道提供双边援助。此外，根据联邦卫生部的一封信，这也是因为“按规定，向第三国捐赠需获制造商事先同意”。   

生物新技术公司BioNTech 去年从联邦预算中无偿获得 5 亿欧元用于开发 COVID新冠疫苗。这边是为了赚钱， 而SARS-CoV-2新冠病毒及其变异毒株——Delta、Lambda 和其它任何可能的新变体却不管这些，它们只是越变越完美，然后以最佳状态反扑欧洲或北美。  

 

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