评论：普京身后的中国长城

（德国之声中文网）乌克兰战争已经让弗拉迪米尔·普京陷入了绝望境地。前线俄军进退两难，经济在西方制裁重压下无法喘息，而国际刑事法庭发出的通缉令，更令这位俄罗斯总统陷入了前所未有的孤立境地。但只要不失去中国这个后盾，这位克里姆林宫主人打赢战争、建立世界新秩序的幻想就不会破灭。中国党和国家领导人习近平对莫斯科的访问，显然也给普京带来了新的希望。

习普会的象征意义不容小觑。习近平此次访俄的时机，恰逢俄罗斯吞并克里米亚九周年之际。而习到访前夕，普京还首次前往俄军占领下、已被战火夷为平地的马里乌波尔市，这座城市早已成为战争罪行的代名词。就是在这种大背景下，中国最高领导人开启了对俄罗斯为期三天的国事访问，就好像残暴的侵乌战争从未发生过一样。更有甚至，习近平和普京还分别在对方国家的报章上发表文章，盛赞中俄两国间"携手并肩"的亲密伙伴关系。

俄罗斯经济全凭中国输血

此次习普会晤中，外界可以看到的成就是双方经贸关系的进一步扩展。尽管战争重负下，俄罗斯对中国的经济依赖更趋严重，但这种依赖也使俄罗斯有能力继续维持战争开销。中国将购买更多的俄罗斯原料，也会向俄罗斯出口更多的商品。战争爆发前，西方企业占据主导地位的俄罗斯市场，现如今早已成了中国企业的天下。

至于习普会上双方就北京"乌克兰和平方案"商讨出了什么结果，外界则知之甚少。有理由认为，北京提出这一12点和平方案时，并无太多诚意，而普京也只认为"这是和平解决冲突的基础"而已。倘若真有解决冲突的诚意，这份和平计划就不至于在俄军大举入侵一年之后才迟迟出台，更不会闭口不谈全面撤军之事。如果现在实现暂时停火，那赢家无疑是普京。至于习近平作为调停人有几分诚意，要等到他同乌克兰总统泽连斯基通话后才能做出评估。

习近平和普京此番密室会谈的影响，人们也许日后才会逐渐明白。人们有理由担忧，普京会向习近平通报他在乌克兰的下一步计划，就像去年发动侵乌战争前夕同习近平进行的会谈一样。今后几周之内，俄罗斯有可能会在乌克兰发动大规模攻势，乌克兰民众又将为此付出血的代价。如果莫斯科确有这样的计划，那么确保得到北京的暗中支持显然至关重要。

中国不会让俄罗斯一败涂地

中俄两国日趋牢固的同盟关系，令西方阵营感到震惊，也感到手足无措。迄今为止，出于经济利益和外交关系的考量，西方不肯对中国做出强硬的批评。也许西方国家认为，一旦普京陷入不可逆转的失败境地，北京自然会同莫斯科保持距离，届时普京身后的中国长城也就会自然而然地土崩瓦解。但是，出现另外一幅景象的可能性似乎要大得多：那就是中国不惜一切代价避免让俄罗斯陷入失败境地，并为此目的展开外交斡旋，甚至提供武器也在所不惜。西方应为此做好准备。

曾几何时，柏林及其他一些西方国家都曾认为："我们不应将俄罗斯逼进中国的怀抱。"这种想法是何等天真，因为中俄结盟早已成了现实。中俄抱团取暖是大势所趋，西方对此也无能为力。习近平此次莫斯科之行，只是让我们看清了这种趋势。

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