评论：普京理解者施罗德是个确信犯

（德国之声中文网）欧洲正在进行一场战争--俄罗斯对乌克兰的侵略战争。普京于2022年2月24日下达了这一命令。 此前不久，德国总理肖尔茨在访问莫斯科时还曾试图改变克里姆林宫统治者的想法，但是未果。临别之际，普京不忘向客人提及他在俄罗斯以外的最好的朋友：德国人应该感谢施罗德（Gerhard Schröder），这名前总理是一位"独立的专家"和一个 "正派人"。

这名拥有德国社会民主党党籍的天然气说客已习惯于被这名战犯嫌疑人赞美。这两个人几十年来一直相交甚好。施罗德声称普京是一个"无可指摘的民主人士"，这话令人难以置信，也一清二楚。两个骗子互挺对方--同时喜欢蒙蔽别人的眼睛。最近的例子是：施罗德在接受《纽约时报》采访时的表态。

施罗德堪比普京的新闻发言人

这个几十年来一直喜欢以高调姿态示人的人，在谈到其好友普京时，忽然变得轻声细语："我可以告诉你的是，普京有意结束战争。但这并不容易，有几点需要厘清。"施罗德听起来像是这名前俄罗斯情报人员的新闻发言人。通过这种拐弯抹角的方式，似乎是在试图给人留下他知道的比他说的多的印象。

德国之声评论员Marcel Fürstenau

这是一名年迈者的尴尬的妄自尊大，他以为自己的空话是政治家式的言辞。2005年，施罗德在德国大选中被默克尔（Angela Merkel）击败后，也即刻浪费了成为像施密特（Helmut Schmidt）或魏茨泽克（Richard von Weizsäcker）那样的老牌政治家的机会。因为他随即把自己作为与德国进行能源交易的敲门砖贡献给了普京。

本可成为榜样的前总理

乐于表演是这名阿尔法男的特点之一。他赢得了诸如"老板之友"的标签。作为一名前左翼政治家（施罗德曾任青年社会党主席），这名前总理依旧喜欢与富豪老板们平视交谈。这并不是指责，恰恰相反：毕竟施罗德成功地实现了阶层转换。

从这个角度而言，他甚至理应可以成为一个榜样。然而，事实上，他的性格特征总是摆脱不了一种类似自恋的傲慢，这也证实了一个假设：他永远只关心自己。像施罗德这样以自我为中心的人，也许特别容易过度高估自己。

一首德国进行曲："朋友，一个好朋友"

他在俄乌战争开始后不久对普京的私人访问与以上特征相吻合。显然，他真的相信自己能成功说服他的朋友立即结束对乌克兰的战争。也许施罗德甚至梦想着成功之后就能获得诺贝尔和平奖。然而，事实上，他最终从莫斯科低调地回到了他的家乡汉诺威，只字不提关于其与普京在克里姆林宫的会面。

施罗德的行为几乎让人悲哀地想起了一首于1930年出现在德国的流行进行曲："一个朋友，一个好朋友，那是世界上最好的存在。"这首朗朗上口的曲子在第二行继续写道："即使整个世界分崩离析，朋友永远都是朋友。"虽然现在还没有到这种地步，但自2022年2月24日以来，普京的军队已经摧毁了乌克兰的许多城镇和村庄，并杀害了数千人。不幸的是，这仍然不能构成施罗德与俄罗斯总统断交的理由。

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