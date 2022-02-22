（德国之声中文网）一切都发生得很快：有着官方标志的俄军士兵占领了乌克兰这个欧洲第二大国的一部分。不再像过去8年那样明里暗里进行，或类似当年在克里米亚半岛的匿名“绿人”。不。现在，普京派出正规部队侵入欧洲独立国家、联合国成员国乌克兰。

就像此前已有的多次一样，这又一次违反国际法，违反1994年欧安会《布达佩斯备忘录》。根据该备忘录，乌克兰自愿放弃核武器。作为交换，签署国俄罗斯、英国和美国承诺尊重乌克兰的主权和既有边界。

俄罗斯入侵乌克兰，破坏了该协议，对尤其在德国普便存在的那种观点而言，此一事实应起到唤醒作用。按德国原本普遍存在的观点，他，普京，不会那么干。然而，他那么干了！顺便说一句，前东德的民权活动人士们完全清楚，此举意味着什么：下战书。

不只是邻国

本周一（2月21日），普京随意斜系领带，双手撑着桌面，板着脸孔向国人和欧洲宣称：“乌克兰不只是一个邻国。它是我们的历史、文化和精神连续体不可分割的一部分。”

精神连续体？不明就里者该知道：它意指今日的民族主义俄罗斯念兹在兹的 “基辅罗斯” ，其创始神话源于基辅的洞穴修道院拉夫拉（ Lavra ）。

本文作者、曾驻基辅的DW记者Frank Hofmann

此次电视讲话中，这位克里姆林宫坐镇者完全放下了面具。他曾让德国联邦议员们激动、甚至萌生将出现一个有现代意识的新俄罗斯的希望，而那个时代一去不返了。这个晚上，坐在克里姆林宫内的是同一个、可能一直都这样的普京：一名契卡主义者，他的组织克格勃之子。

此刻，曾派驻德累斯顿的这位即将 70岁的前特工，坐在一张深棕色办公桌前，一边举起双手比划出引号，一边愤愤说道：“感恩的后裔们，在乌克兰拆毁列宁纪念碑。他们称之为去共产化。”

须知，随着2014年亲欧“独立广场革命” 的发生，无论是乌克兰民族主义者还是民权人士和艺术家，均以“去共产化”一词形容他们的“走向欧洲”之路。而后者曾就相关偶像冲击行为有过批评性争议。

在基辅和乌克兰的许多其它城市所发生的正是柏林墙倒塌后前东德城市所发生的事情：拆除列宁纪念碑—— 作为奋起的标志。其后，围绕相关做法有过严肃争论。也就是说，它是开放社会的一个过程，发生在后苏联国家——乌克兰。

它让克里姆林宫里的这名契卡主义者不爽。此人从叶利钦时代的俄罗斯建立起以基于石油和天然气的克格勃寡头经济结构。这一点完全可以从普京简单的世界观中获得解释：此君同欧洲处理政治、文化和社会反思的观念毫无关系。

制止普京

2004 年“橙色革命”后，乌克兰行进之路充满挫折。 2013 年，作为对亲俄的亚努科维奇（ Janukowitsch ）政府拒加入欧盟谈判协议的反应，基辅的“独立广场” 上开始了抗议活动。他是第二个被乌克兰人赶下台的后苏联时代统治者。

他们会再来一次，因为，他们知道，这是可以做到的。

此刻，就看欧洲何去何从：是制止普京的罪行，还是对爆发一场尚能避免的大战连带负责。然而，使普京对顿涅茨克和卢甘斯克叛乱地区的占领合法化的任何解决方案都将蕴含对乌克兰实际开战的种子。因此，它不能是解决方案。

作为欧盟的一部分，民主制度的德国承担有最大责任：因为，德国士兵曾遵希特勒之命首先入侵了波兰，继之是乌克兰和白俄罗斯。

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