 评论：普京下了战书 | 评论分析 | DW | 22.02.2022

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评论分析

评论：普京下了战书

这位克里姆林宫的统治者对乌克兰国家主权不屑一顾，派兵进入顿涅茨克和卢甘斯克。德国之声记者Frank Hofmann认为，若欧洲让普京得逞，一场大战将不可避免。

顿涅茨克庆祝被俄罗斯承认为“独立人民共和国” 

顿涅茨克庆祝被俄罗斯承认为“独立人民共和国” 

（德国之声中文网）一切都发生得很快：有着官方标志的俄军士兵占领了乌克兰这个欧洲第二大国的一部分。不再像过去8年那样明里暗里进行，或类似当年在克里米亚半岛的匿名“绿人”。不。现在，普京派出正规部队侵入欧洲独立国家、联合国成员国乌克兰。  

就像此前已有的多次一样，这又一次违反国际法，违反1994年欧安会《布达佩斯备忘录》。根据该备忘录，乌克兰自愿放弃核武器。作为交换，签署国俄罗斯、英国和美国承诺尊重乌克兰的主权和既有边界。  

俄罗斯入侵乌克兰，破坏了该协议，对尤其在德国普便存在的那种观点而言，此一事实应起到唤醒作用。按德国原本普遍存在的观点，他，普京，不会那么干。然而，他那么干了！顺便说一句，前东德的民权活动人士们完全清楚，此举意味着什么：下战书。 

不只是邻国  

本周一（2月21日），普京随意斜系领带，双手撑着桌面，板着脸孔向国人和欧洲宣称：“乌克兰不只是一个邻国。它是我们的历史、文化和精神连续体不可分割的一部分。”  

精神连续体？不明就里者该知道：它意指今日的民族主义俄罗斯念兹在兹的 “基辅罗斯” ，其创始神话源于基辅的洞穴修道院拉夫拉（ Lavra ）。

本文作者、曾驻基辅的DW记者Frank Hofmann

本文作者、曾驻基辅的DW记者Frank Hofmann

此次电视讲话中，这位克里姆林宫坐镇者完全放下了面具。他曾让德国联邦议员们激动、甚至萌生将出现一个有现代意识的新俄罗斯的希望，而那个时代一去不返了。这个晚上，坐在克里姆林宫内的是同一个、可能一直都这样的普京：一名契卡主义者，他的组织克格勃之子。  

此刻，曾派驻德累斯顿的这位即将 70岁的前特工，坐在一张深棕色办公桌前，一边举起双手比划出引号，一边愤愤说道：“感恩的后裔们，在乌克兰拆毁列宁纪念碑。他们称之为去共产化。” 

须知，随着2014年亲欧“独立广场革命” 的发生，无论是乌克兰民族主义者还是民权人士和艺术家，均以“去共产化”一词形容他们的“走向欧洲”之路。而后者曾就相关偶像冲击行为有过批评性争议。 

在基辅和乌克兰的许多其它城市所发生的正是柏林墙倒塌后前东德城市所发生的事情：拆除列宁纪念碑—— 作为奋起的标志。其后，围绕相关做法有过严肃争论。也就是说，它是开放社会的一个过程，发生在后苏联国家——乌克兰。  

它让克里姆林宫里的这名契卡主义者不爽。此人从叶利钦时代的俄罗斯建立起以基于石油和天然气的克格勃寡头经济结构。这一点完全可以从普京简单的世界观中获得解释：此君同欧洲处理政治、文化和社会反思的观念毫无关系。 

DW.COM

俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后，各方猜测大规模入侵将是下一步。俄方早已在俄乌边界部署了十万军队。DW讲述此次危机是怎样一步一步走到今天。

因为北京方面对莫斯科支持的力度越大，普京就更无需担忧俄罗斯一旦入侵乌克兰，西方国家可能会对俄罗斯展开的制裁。不过在刚刚结束的慕尼黑安全会议上，北京也正在释放一些与莫斯科态度不一致的信号。

俄罗斯宣布承认乌克兰东部两个由分离主义分子控制的地区“独立”。台湾驻外代表投书奥地利报纸，表示台湾对“乌克兰处境感同身受”，支持欧盟站出来捍卫自由与和平。台湾2月民调显示，多数台湾人不认为北京会借乌克兰局势武力攻台。

制止普京

2004 年“橙色革命”后，乌克兰行进之路充满挫折。 2013 年，作为对亲俄的亚努科维奇（ Janukowitsch ）政府拒加入欧盟谈判协议的反应，基辅的“独立广场” 上开始了抗议活动。他是第二个被乌克兰人赶下台的后苏联时代统治者。  

他们会再来一次，因为，他们知道，这是可以做到的。  

此刻，就看欧洲何去何从：是制止普京的罪行，还是对爆发一场尚能避免的大战连带负责。然而，使普京对顿涅茨克和卢甘斯克叛乱地区的占领合法化的任何解决方案都将蕴含对乌克兰实际开战的种子。因此，它不能是解决方案。  

作为欧盟的一部分，民主制度的德国承担有最大责任：因为，德国士兵曾遵希特勒之命首先入侵了波兰，继之是乌克兰和白俄罗斯。  

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  • SWIFT Stand bei SIBOS 2013 in Dubai

    欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？

    SWIFT银行交易系统

    切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

  • Krim Simferopol Russische Soldaten

    欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？

    曾错过时机？

    2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

  • Symbolbild USA | Geldanlage in echtem Gold

    欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？

    冻结美元结算

    美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

  • Deutschland | Bosch | Mikrochipherstellung in Dresden

    欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？

    出口禁令

    白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

  • Symbolbild Eurobonds

    欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？

    禁购国债

    去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

  • Russland Anlandestation für Nord Stream 2

    欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？

    北溪二号输气管道

    美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

  • Russland Alina Kabajewa

    欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？

    普京女友？朋友圈？

    美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。


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