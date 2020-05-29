评论：明尼亚波利斯不是香港

中国官媒利用美国国内的抗议浪潮，抨击美国虚伪。德国之声记者Rodion Ebbighausen指出，美中两国之间的重要区别不能因此遭抹煞。
（德国之声中文网）不用说，来自美国和香港的画面类似：成千上万人上街、催泪瓦斯四溅、橡皮子弹横飞、燃烧的街垒照彻深夜、警察用膝盖将示威者压在地上。
美国总统特朗普使用了北京针对香港使用的说法：示威者是"暴徒"。他称，若有人抢劫，可以开枪。他甚至威胁州长们不惜动用军队，而动用军队于内政可能是非法行为。--北京亦曾多次威胁对香港示威者动武。
正中北京下怀
此情此景让中国宣传机器候个正着，恰可指责美国虚伪、以两种标准行事。毕竟，美国政府曾赞同在香港发生的抗议运动，现在则谴责本国发生的"同样的"抗议浪潮。
5月30日，中国外交部发言人华春莹将乔治·弗洛伊德（George Floyd）生前所说的最后一句话放在了推特上"I can't breathe!"（我不能呼吸了！）她引用的是对香港当局颇有微词的美国国务院发言人奥塔格斯（Morgan Ortegus）。
非裔美国人弗洛伊德之死是美国国内目前抗议浪潮的导火索。
作为中共喉舌的英文版《环球时报》总编胡锡进在推特上将美国的抗议运动同香港的抗议运动相提并论。他表示，骚乱的理由各有不同，但有强烈的共同点：它们都蔑视法律，破坏秩序、非建设性。他称，在香港的暴力合法，在美国的暴力不合法，这种思维方式不能让人接受。
中国宣传机器不仅指责美国搞双重道德，而且还自我表扬道，北京和华盛顿不同，毕竟没有干涉美国内政，也没有为抗议运动火上浇油。
分权制和新闻自由
不论北京如何试图抹煞区别，但看到这种区别却是决定性的：与弗洛伊德之死事件有染的4名警官均遭开除，其中一人已被起诉，对另外3人也已启动司法调查。也就说，在美国，行政当局的行为必须接受原则上独立的司法的检验。香港的情况则全然不同。那里的警方在长达数月时间里对示威者过度施暴。示威运动不依不挠，要求展开独立调查，但北京坚不允许。
与香港不同，在美国，对抗议运动的各种报道铺天盖地，视示威者们为左翼煽动者的观点和确信示威者们是在抗议种族主义、争取平等的看法同样存在。这都是因为媒体自由的结果。在中国大陆媒体也报道了香港的抗议运动，但只从一种整齐划一的视角出发：香港的示威者们是受国外操控的恐怖分子。
画面一样，但区别在于：在美国，存在着一个独立的媒体和一个活跃的公民社会。在中国，社会裂隙呈平面状：占统治地位的阶层是共产党延长的手臂，而这个党压制了民众中的大多数；在美国，是一种分化，垂直贯穿整个社会。在美国，人们致力于捍卫受到损害的民主制；与之相对，中国（当局）则只认专制下的强制和平。
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在全美各地持续出现反警察暴力的示威行动之际，中国官媒《环球时报》自上周五 (5月29日) 起，也开始发布相关评论，批评外媒用双重标准报导美国与香港示威行动。环时总编胡锡进甚至发推文称香港示威者为美国示威行动的主使者。专家认为，胡锡进的「谬论」是为了替中国人「解气」。 (01.06.2020)