评论：明尼亚波利斯不是香港

（德国之声中文网）不用说，来自美国和香港的画面类似：成千上万人上街、催泪瓦斯四溅、橡皮子弹横飞、燃烧的街垒照彻深夜、警察用膝盖将示威者压在地上。

美国总统特朗普使用了北京针对香港使用的说法：示威者是"暴徒"。他称，若有人抢劫，可以开枪。他甚至威胁州长们不惜动用军队，而动用军队于内政可能是非法行为。--北京亦曾多次威胁对香港示威者动武。

正中北京下怀

此情此景让中国宣传机器候个正着，恰可指责美国虚伪、以两种标准行事。毕竟，美国政府曾赞同在香港发生的抗议运动，现在则谴责本国发生的"同样的"抗议浪潮。

5月30日，中国外交部发言人华春莹将乔治·弗洛伊德（George Floyd）生前所说的最后一句话放在了推特上"I can't breathe!"（我不能呼吸了！）她引用的是对香港当局颇有微词的美国国务院发言人奥塔格斯（Morgan Ortegus）。

非裔美国人弗洛伊德之死是美国国内目前抗议浪潮的导火索。

作为中共喉舌的英文版《环球时报》总编胡锡进在推特上将美国的抗议运动同香港的抗议运动相提并论。他表示，骚乱的理由各有不同，但有强烈的共同点：它们都蔑视法律，破坏秩序、非建设性。他称，在香港的暴力合法，在美国的暴力不合法，这种思维方式不能让人接受。

中国宣传机器不仅指责美国搞双重道德，而且还自我表扬道，北京和华盛顿不同，毕竟没有干涉美国内政，也没有为抗议运动火上浇油。

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分权制和新闻自由

不论北京如何试图抹煞区别，但看到这种区别却是决定性的：与弗洛伊德之死事件有染的4名警官均遭开除，其中一人已被起诉，对另外3人也已启动司法调查。也就说，在美国，行政当局的行为必须接受原则上独立的司法的检验。香港的情况则全然不同。那里的警方在长达数月时间里对示威者过度施暴。示威运动不依不挠，要求展开独立调查，但北京坚不允许。

与香港不同，在美国，对抗议运动的各种报道铺天盖地，视示威者们为左翼煽动者的观点和确信示威者们是在抗议种族主义、争取平等的看法同样存在。这都是因为媒体自由的结果。在中国大陆媒体也报道了香港的抗议运动，但只从一种整齐划一的视角出发：香港的示威者们是受国外操控的恐怖分子。

画面一样，但区别在于：在美国，存在着一个独立的媒体和一个活跃的公民社会。在中国，社会裂隙呈平面状：占统治地位的阶层是共产党延长的手臂，而这个党压制了民众中的大多数；在美国，是一种分化，垂直贯穿整个社会。在美国，人们致力于捍卫受到损害的民主制；与之相对，中国（当局）则只认专制下的强制和平。

弗洛伊德之死牵动全球 “我喘不上气了！” 抗议警方对黑人施暴的运动迅速从明尼亚波利斯蔓延至纽约等美国其他城市，图为纽约一名妇女抗议的画面。一名警员将四十六岁黑人男子弗洛伊德（George Floyd）按倒在地，戴上手铐后，又以膝盖抵压其颈部，直至弗洛伊德窒息死亡。事件曝光后，美国各地先后爆发示威游行。

弗洛伊德之死牵动全球 和平集会与严重骚乱 周六的抗议集会基本是在和平氛围中进行的，但当夜局势却出现了逆转，一些人开始采取激进行为。上图下跪的男子是在华盛顿特区的一次集会活动上，当地已出动国民警卫队为白宫担当警戒。印第安纳波利斯的示威活动中有人开枪，至少一人死亡。在纽约，有两辆警车冲入了人群。

弗洛伊德之死牵动全球 打砸抢烧 图为一名男子手持“猎物”走出被砸的店铺。在洛杉矶、亚特兰大、纽约、芝加哥和明尼亚波利斯等城市，示威活动演变为骚乱。一些人对店铺和官方机构实施打砸抢烧。

弗洛伊德之死牵动全球 谁之错？ 特朗普总统发出威胁称，要动用军队去镇压抗议活动，他的政府会坚决制止暴力。特朗普称，是极左组织在煽动骚乱。明尼苏达州长沃尔茨对记者说，他获得的一些未经证实的消息显示，白人种族主义者正在煽动暴力。

弗洛伊德之死牵动全球 媒体成了攻击目标 一些报道抗议活动的记者也成了攻击的对象。周五，一名CNN记者及其团队在明尼亚波利斯被逮捕，另有多名记者被橡皮子弹击中，或在转播现场被警方带走。德国之声记者西蒙斯（Stefan Simons)也在现场报道时遭布袋弹射击。

弗洛伊德之死牵动全球 抗议席卷全球 在加拿大的多伦多和温哥华，也有民众走上街头，抗议无处不在的种族主义。示威者同时悼念此前去世的黑人女子里吉斯·科钦斯基-帕奎特(Regis Korchinski-Paquet)。上周三，这名女子从其高层住宅的阳台上坠楼身亡，而事发现场只有警员在场。死者家属呼叫警察本来是希望警方对精神异常的科钦斯基-帕奎特提供帮助。

弗洛伊德之死牵动全球 德国人的愤怒 柏林墙纪念公园的这副涂鸦就是为了纪念死于暴力的弗洛伊德。他临终前的哀求“我喘不上气了“（I can't breathe）已经成了疯传网络的热搜词。周六，柏林美国大使馆前聚焦了数以千计的抗议者。 作者: Martin Kuebler



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