评论：早就是事实 现在才承认

（德国之声中文网）如今在德国可以观赏到现实是怎样倒逼政治的：十年来，人们一直不厌其烦、热闹非凡的讨论德国究竟是不是一个移民国家，甚至应不应该成为一个移民国家。但所有的这些只是停留在争吵的层面，没有催生任何可行的政治解决方案。其间，事实早已经把生米做成了熟饭：移民还是来了。无序，到目前为止完全不受控制--这次是通过难民法，下次又是钻通了厚厚的官僚法规。从来就没有一套完善的，能够让有资质的专业人员进入德国的政策法规。

踩完刹车踩油门

现在风向变了，变的风风火火：德国现在要正式变为移民国家了，因为隶属巴伐利亚州基社盟的德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）拿出了一套移民法的关键纲领。而就在几周前，谁能想到正是那个想尽一切办法阻挠专业外来移民的泽霍费尔，如今能有这样的举动。而且，在社民党的敦促下，德国新一届大联合政府的联合执政协议里，其实已经囊括了有关确立移民法的内容。

不仅是经济界多年来一直要求像德国这样的经济强国也需要一套与时俱进的移民法，这样才能在争抢最优秀和最紧缺的人才方面处于不败之地。经过多年对现实的无视现在终于有点进展了。虽然事情就要成了，但是于此相关的政党还是应该扪心自问，为什么又一次需要被现实无情的打脸，才能克服政策层上毫无道理的抵触情绪。因为就算那些对吸引外来专业移民仍抱怀疑态度的人也应该看到，如果能够在规则清晰、透明，让大家都能够明白的情况下吸引移民，这对于德国来说是有好处的。我们现在正在朝这个方向努力。

德国之声评论员Richard Fuchs

曾经的"要孩子、不要印度人"

联邦总理默克尔对移民法一直持开放态度，哪怕她领导的基民盟在2000年之后的那段选战时期里曾经喊出"要孩子、不要印度人"（Kinder statt Inder）的口号。当时基民盟的角色被如今的选项党扮演了。无论相关法案有多么好，选项党都会予以抵制。而在社民党眼中，泽霍费尔现在的提议尺度还不够大。同时自民党和绿党也会在立法过程中呼吁向全世界的专业人才抱更加开放的态度。所以说这件事情还没有最后定音。

但如果这个法律能够开始执行的话，学者和专业人士都会更加轻松的来到这里。考虑到手工业和医疗护理行业专业人士的缺乏，这是明智的一步。这样的法律是不能够，也不应该保障难民融入社会和劳动市场的。应该有别的机制来完成这一使命。如今的移民法草案做不到这一点也不是什么缺憾。在保障移民质量的标准上，教育、年龄、语言能力和入职证明必须能够也应该成为主要审核标准。当然在细节的制定上还需要花费很多的时间。

已经成为老古董的规定

而且，把老古董丢掉也不是坏事。这其中就包括到目前为止审核优先就业权的做法。也就是说，当一个非欧盟公民申请在德国工作时，审查机构必须看看在全欧盟范围内，有没有欧盟公民能够胜任这个工作。这样的审核导致许多欧盟外的专业人员被卡在等候的队伍中，而世界其它地区正在大步向前。这样的限制早该被取缔。这是让移民法变得更透明、更容易让人理解、更公平的步骤之一，对于每个人来说都是如此。而且我们还需要很多这样的步骤。直到移民国家德国正式推出相关的法律，可能还需要一段时间。无论如何现在的方向是正确的，比什么都没有强。