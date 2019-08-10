评论：旅游城市人满为患 “大众旅游”可休矣

（德国之声中文网）大众旅游早已成为一种骚扰，尤其是在威尼斯。当地有5万居民，但每年接待游客3000万。

大多数人已经领略过邮轮停靠在市中心码头的感觉。至少这种人群熙攘的场面不久将能够结束。但是新的郊外码头还需要四年时间才能建成。

每一位当地居民面对20多名游客

阿姆斯特丹可不想等待这么长的时间。该市人口86万，但是每年到访的游客高达1800万，超过荷兰全国人口！市政府已经明文禁止在市区开设新的纪念品商店和酒店。此外，居民每年只能向度假者租赁住房30天。但结局将如何呢？

这也是巴塞罗那人要问的问题。该市有160万居民，每年需要面对3000万游客。著名兰布拉大街的人行道，通常被挤满了行人。

但是穿着短裤的"入侵者"仍受到热烈欢迎。几乎没有一个大都市甘心放弃对越来越多的过夜游客的竞争。因为旅游业每年可以带来数十亿美元的收入。只是，以什么为代价？

当地居民对游客的不满日益增加。不受欢迎让人们也感到沮丧。这也是为什么我赞成城市限制参观"旅旅游景点"、减少酒店和度假公寓的位置并提高旅游税的原因。

德国之声经济部记者Thomas Spahn

通过门票限售和媒体宣传遏制游客数量

不久，他们可能也会通过限售历史景点的门票来控制大量游客的涌入。在旅游景点吃东西或者进行午休有可能面临罚款。例如在罗马的西班牙台阶上违反上述规定可能面临高达400欧元的罚款。

所有这些措施都将使城市之旅变得更加昂贵，酒店超额预订只能推迟旅行。这完全没问题！否则的话，名胜古迹因人太多几乎看不见，还谈什么对历史肃然起敬呢！

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