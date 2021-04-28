评论：新德里政府应对新冠疫情灾难负责

迄今，印度官方公布的新冠大流行瘟疫死亡人数是20万，但实际数字要远高于此。德国之声印度语组评论员Isha Bhatia指出，莫迪政府必须对印度目前的惨痛乱局担责。
（德国之声中文网） 这些天，从印度传来的图像震惊全世界。目光所及，到处是露天火化柴堆，烈焰升腾。大批大批人在医院外死去。家属绝望地为亲人寻找氧气瓶。整个印度犹如战区，无数人死于敌人之手。其实，若未低估敌人的潜力，事情原不会发展到这一地步。
就在几个月前，印度已开始恢复正常。人们相信，致命的冠状病毒已被制服。一些人声称，印度人免疫力特别强；另一些人则嘲笑西方国家无法遏止像病毒类小玩意儿。此时，正值第一波疫情结束，可重新舒口气了。但它本来也是为第二波疫情爆发做准备的时候，是向已遭遇新一波感染的国家学习的时候。与此相反，总理莫迪却将这一阶段视为启动选战良机。
就像东京奥运等重大活动在其它地区被取消或推迟时，印度却在为该国最大的宗教活动“大壶节”（Maha Kumbh）和地方选举做准备。与每次选举一样，莫迪的印度教民族主义政党——印度人民党（BJP）不遗余力，投入选战。该党要确保，自己组织的集会规模要大于其它任何政党的集会。
在西孟加拉邦的一次集会上，莫迪的确也说了，他 "从未在集会上看到过这么多人"，并对此深深致谢。人群如此庞大，本应引起人们的忧虑，而专家们也发出警报。
但内政部长沙阿（Amit Shah）却迅速回应说，冠状病毒感染人数的上升与选举活动之间无因果关系，因为 "在没有选举的州，病例也急剧上升"。
不仅是内政部长在否认现实。人口最多的北方邦的首席部长新近 亦声称，不存在氧气短缺的问题，并威胁要对“散布谣言”的医院采取行动。然而，此时此刻，众医院正因缺氧而不得不把患者拒之门外!
火葬场员工指出，已难以为继，因为，他们接到的尸体至少要比正常情况多出10倍。多数情况下，病人在送抵医院前即已死去，所以未能确定死因。
根据官方数字，到目前为止，新冠病毒在印度夺走了20多万条生命。但由于记录漏洞严重，实际数字无疑会高得多。
印度中产阶级视莫迪为救世主，命定会消弭他们的苦难。带着这一希望，大量选民把票投给他——不是一次，而是两次。“莫迪在，一切皆可能"（Modi hai to mumkin hai"）的口号依然在印度中产阶级中徊响。
因此，去年，当莫迪呼吁点蜡烛、敲大盘，过排灯节时，大家热情空前。人们相信，莫迪知道如何确保他们的安全。他请大家到阳台上去，鼓掌9分钟，他们这么做了；他要求他们手持点燃的蜡烛，他们听进去了；他呼吁他们来参加竞选集会，他们响应了。
在民主制度下，一旦事情搞砸了，人们可期待政府出面承担责任。但莫迪政府走上不同的道路：封锁社交媒体上的批评言论。当地推特已删除了数十个证明当局危机管理不善的帖子，脸书和Instagram预计亦会效仿。
在人们对政府失去信心的时候，社会媒体往往是他们唯一的希望。人们使用WhatsApp群组、脸书页面和推特信息流，提供帮助。然而，若连这些都以拯救国家 "主权和完整 "的名义而被夺走，那怎还有其它选项可言？
现在是印度政府停止否认、并对混乱局面承担责任的时候了。对印度人民来说，这一点日渐清晰：他们的救世主已置他们于不顾。
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