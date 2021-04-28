评论：新德里政府应对新冠疫情灾难负责

（德国之声中文网） 这些天，从印度传来的图像震惊全世界。目光所及，到处是露天火化柴堆，烈焰升腾。大批大批人在医院外死去。家属绝望地为亲人寻找氧气瓶。整个印度犹如战区，无数人死于敌人之手。其实，若未低估敌人的潜力，事情原不会发展到这一地步。

就在几个月前，印度已开始恢复正常。人们相信，致命的冠状病毒已被制服。一些人声称，印度人免疫力特别强；另一些人则嘲笑西方国家无法遏止像病毒类小玩意儿。此时，正值第一波疫情结束，可重新舒口气了。但它本来也是为第二波疫情爆发做准备的时候，是向已遭遇新一波感染的国家学习的时候。与此相反，总理莫迪却将这一阶段视为启动选战良机。

政治高于一切

就像东京奥运等重大活动在其它地区被取消或推迟时，印度却在为该国最大的宗教活动“大壶节”（Maha Kumbh）和地方选举做准备。与每次选举一样，莫迪的印度教民族主义政党——印度人民党（BJP）不遗余力，投入选战。该党要确保，自己组织的集会规模要大于其它任何政党的集会。

在西孟加拉邦的一次集会上，莫迪的确也说了，他 "从未在集会上看到过这么多人"，并对此深深致谢。人群如此庞大，本应引起人们的忧虑，而专家们也发出警报。

但内政部长沙阿（Amit Shah）却迅速回应说，冠状病毒感染人数的上升与选举活动之间无因果关系，因为 "在没有选举的州，病例也急剧上升"。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 不能承受之痛 这里是印度艾哈迈达巴德市一家医院前。图中悲痛的两人刚刚在疫情中失去了亲人。在印度，新冠疫情已然失控，在过去数日里，印度每日新增病例超过33万。仅仅4月23日一天，新增就超过34.6万，又一次打破前一日的记录。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 医院人满为患 很多新冠患者正在新德里一家医院里等待治疗。在印度，很多医院人满为患。印度医生、连锁医院负责人巴贾杰（Duchin Bajaj）告诉德国之声：“我们急需病床，急需氧气和基本药物。我们不得不把病人们拒之门外。这让我们心碎。”

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 绝望的等待 很多人根本进不去医院，需要在医院门前等待数小时。例如，艾哈迈达巴德的人力车里的这位先生。他至少还得到了一个氧气瓶。在印度，氧气瓶日益紧缺。根据官方数据，仅德里地区就缺少大约5000张重症监护病床，一些医院的氧气也用完了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 排队等氧气 在印度许多地方，例如图中的阿拉哈巴德，氧气瓶加气站挤满了人。在黑市上，氧气正以高昂的价格交易。印度政府正在考虑暂停炼油厂等耗氧工业的运营，以节省出氧气提供给医院。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 日夜不停的火化 自疫情开始以来，已经有近19万名印度人因感染新冠病毒而死亡。目前，印度记录的每日死亡人数超过2000。在很多地方，例如在首都新德里，火葬场和墓地几乎不够用了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 “双重变种”病毒的快速传播 一些专家认为，印度疫情恶化的原因是传染性特别强的“双重变种”病毒B.1.617的快速传播。这让许多国家对来自印度的旅行者实施入境禁令，并对印度发出旅行警告。美国甚至对已接种新冠疫苗的公民也发出前往印度的旅行警告。德国也在周六（4月24日）发布了针对印度的入境禁令。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 缺乏疫苗 印度人口超过13亿。尽管印度是世界上最大的疫苗生产国之一，但到目前为止，只有不到2%的成年人口接种了新冠疫苗。印度制药公司已经接到命令，首先要满足国内需求。从5月1日起，所有18岁以上的印度人都可以接种新冠疫苗。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 群体聚会推波助澜 专家认为，印度疫情恶化的原因不仅是因为苗接种率低。全国各地的宗教、政治和体育活动也推波助澜。大壶节（Kumbh Mela）是最大的印度教朝圣节，聚集者众多。在恒河的沐浴仪式中，几乎没有人戴口罩和保持社交距离。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 危险的政治活动 迄今为止，印度政治界也未能做出好榜样。本月初，西孟加拉邦举行了地区选举。竞选期间，在加尔各答这座大城市里，执政的印度人民党的主要政客都举行大规模集会。总理莫迪也出席了集会，现场数千名支持者都没有戴口罩。 作者: Thomas Latschan



否认现实

不仅是内政部长在否认现实。人口最多的北方邦的首席部长新近 亦声称，不存在氧气短缺的问题，并威胁要对“散布谣言”的医院采取行动。然而，此时此刻，众医院正因缺氧而不得不把患者拒之门外!

火葬场员工指出，已难以为继，因为，他们接到的尸体至少要比正常情况多出10倍。多数情况下，病人在送抵医院前即已死去，所以未能确定死因。

根据官方数字，到目前为止，新冠病毒在印度夺走了20多万条生命。但由于记录漏洞严重，实际数字无疑会高得多。

等待 "救世主 "

印度中产阶级视莫迪为救世主，命定会消弭他们的苦难。带着这一希望，大量选民把票投给他——不是一次，而是两次。“莫迪在，一切皆可能"（Modi hai to mumkin hai"）的口号依然在印度中产阶级中徊响。

因此，去年，当莫迪呼吁点蜡烛、敲大盘，过排灯节时，大家热情空前。人们相信，莫迪知道如何确保他们的安全。他请大家到阳台上去，鼓掌9分钟，他们这么做了；他要求他们手持点燃的蜡烛，他们听进去了；他呼吁他们来参加竞选集会，他们响应了。

新闻审查不是出路

在民主制度下，一旦事情搞砸了，人们可期待政府出面承担责任。但莫迪政府走上不同的道路：封锁社交媒体上的批评言论。当地推特已删除了数十个证明当局危机管理不善的帖子，脸书和Instagram预计亦会效仿。

在人们对政府失去信心的时候，社会媒体往往是他们唯一的希望。人们使用WhatsApp群组、脸书页面和推特信息流，提供帮助。然而，若连这些都以拯救国家 "主权和完整 "的名义而被夺走，那怎还有其它选项可言？

现在是印度政府停止否认、并对混乱局面承担责任的时候了。对印度人民来说，这一点日渐清晰：他们的救世主已置他们于不顾。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。