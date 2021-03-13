评论：新冠疫情挑战德国效率神话

（德国之声中文网）我来自克罗地亚。很少会有克罗地亚人询问我关于德国这边的生活。在很长时间里，我认为这是因为他们忙着思考自己国家的事情。

后来我才意识到，他们不问是因为他们认为已经足够了解德国了。对于他们还有世界各地的很多人而言，德国是一个结构良好、组织严密的国家，一切都完美运行。在他们看来，德国人可能有点保守，但非常严谨、守纪律。毕竟，众所周知，德国行人绝不会闯红灯，哪怕是在三更半夜穿越空旷的街道。

本文作者、德国之声评论员Zoran Arbutina

有时候，我就会告诉他们，事实并非如此。比如在乘坐德铁时，你唯一能够信赖的是火车肯定会晚点。不过每当我这样说时，他们会说我夸大其词，说我就爱唱反调。

进入新冠时代

直到不久前，甚至德国人都相信"德国效率"这个神话。但随后，新冠疫情危机到来了。

先是从口罩开始的：在针对口罩有效性进行了冗长讨论后，终于决定让戴口罩成为义务。而这时候突然发现，没有足够的口罩。德国--全球第四大工业国，当时无法从全球市场上获得足够的口罩来弥补短缺问题。于是，人们开始自己缝口罩了。

与此同时，学校关闭了。很快人们意识到，几乎没有学校具备上网课的技术条件。

到了去年夏末，新的学期开始了。人们惊讶地发现，新冠病毒居然还在！这么长时间过去了，居然没人想到在学校停课这段时间里安装通风系统。

类似的情况还有无线网络系统。学校去年12月再次被迫关闭。而在一些联邦州，上网课的第一天，数字学习平台就崩溃了。那些给低收入家庭的孩子们准备的笔记本电脑，很多都没有交付，这对于本来就从现行教育政策中深受其害的孩子们来说是雪上加霜。

教育政策灾难之后是疫苗灾难。确实，德国公司BioNTech最先开始提供非常有效的新冠疫苗，德国政府甚至资助了这个项目，但却未能按时订购所需剂量。这之后就是组织不善的疫苗接种：尽管可用的疫苗很少，但还是有些被浪费了。突然间，德国人开始羡慕地看着塞尔维亚。

曾经的错觉 苦涩的真相

灾难剧的最新一集是围绕新冠检测试剂的混乱。本来这些试剂应当在3月初推出，当然未能准时，日期被延迟至3月中旬。而且号称是免费的。但是哪里去找呢？你可以去Aldi超市花钱购买！

如今，自鸣得意的陈腔滥调开始褪色，苦涩的真相终于显露出来。最近，当我和克罗地亚人聊天时，他们忍不住问："你们那边怎么回事啊？"

德国人自己对于现状也愈加没信心了。他们对情况的评估从"不顺利的开始"，降至"灾难性"以及"完全失败"。每过一天，这个国家曾经的光辉形象就消逝一点。

告别网络世界纷扰的德铁旅行

这些其实都不新鲜。存在这些问题的也绝不仅仅是因为总不准时而成为全国笑柄的德铁。举一个例子，在德国选举中，最常见的一个竞选承诺是：对于这个国家的未来，数字化是关键。人人都赞同应该努力发展数字化，然而问题是：光赞同是不够的，行动在哪里？

五年前，中国投资者收购了当时世界领先的机器人企业库卡，引发一片惊嚎，抗议把德国的尖端技术出售给外国竞争者。然而人们忽视的是，德国很多地方都缺乏足够的基础设施，来充分利用库卡的技术。时至今日在德国，"工业4.0"发展所需的5G宽带网络仍然处于起步阶段。

在克罗地亚，你要藏到深山老林里，才会出现没有手机信号的情况。在德国，只需要搭乘高铁ICE从科隆前往慕尼黑。一路上反复断网，让你可以彻底放松。德铁应该打出这样的广告：数字排毒，绿色戒网，在每次商务旅行中告别电子世界纷纷扰扰。

重回头排

德国许多公共机构仍然通过传真发送数据（年轻的读者可以谷歌一下什么是传真）。德国联邦国防军作为一支北约军队，竟然在内部沟通时存在困难，原因是使用了各种不同的软件。

对于很多德国人而言，这都像当头一棒。因为对于他们而言，德国无论是在造车还是足球等任何领域，本来理所当然都应是世界一流的。当然，现在也无需妄自菲薄：德国在很多方面还是要强于世界许多地方的。德国仍属于顶级联赛，虽然可能已经不再属于顶级联赛里的第一梯队。

想要再现往日辉煌，德国需要抛弃自己仍是组织管理方面的世界冠军这个美好但自欺欺人的错觉。早就应该正视现实、进行自审了。而且，被看作是"普通、正常"并不是侮辱。在国外，人们早就开始这样做了。

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