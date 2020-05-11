评论：新冠受益者的善恶之分

当年罗马帝国皇帝（维斯帕先，Vespasian）需要钱，很多钱，立刻就要。他该怎样办？当然要增税。不仅如此，这位罗马皇帝还发明了新税种：厕所税，如厕必须交税。他的儿子提图斯（Titus）见此状皱眉头，认为父亲显得过于贪婪，父亲则教导说"钱是不会臭的！"

这是欧洲古典文化中一个美丽的故事。"钱是不会臭的"从此成了一句名言，成了富豪们的座右铭。所谓富豪，就是无论如何要比别人赚钱更多的那个群体。

这样做有什么不妥吗？不妥，三倍不妥！这样呼喊的人总是对每一个行为首先采取道德评判。没有什么不妥，另外一波人这样回答，因为无论在哪场危机中，都会有趁机赚钱的人。此外，我们不仅生活在资本主义制度中，也的确依赖这一制度，而趁机赚钱是资本主义天经地义的内涵。



口罩现象

谁从危机中获利？本文作者去年秋天感冒了，为不传染别人，他在一家药店购买了一盒口罩，共含6只。因为价格太低廉，至今他已记不清当时付了多少钱。

上周他又购买了口罩，每只6欧元，是一位女裁缝制作的，因为商店里正缺货。假设药店有卖，价格高出危机前很多：这算不算道德败坏的行为？

口罩涨价的理由很简单，货源不够充足。在求大于供的情况下，价格便会升高。此外，这个并非舒适的东西还要从中国进口，这一状况下，女裁缝以及药店都无回天之力。

本文作者Dirk Kaufmann





赚得钵满盆满

他们都不是危机的赢家，裁缝不是，药店也不是。此次赚得钵满盆满的人之前就是巨富。现在金钱多得更是数都来不及！问题来了，那位罗马皇帝"金钱不臭"的说法合理吗？抑或有时金钱也会发出难闻的味道？

目前人们谈论最多的是亚马逊老板贝佐斯（Jeff Bezos）、多面奇才亿万富翁马斯克（Elon Musk）、微软的巴尔默（Steve Ballmer）等超级富豪。华盛顿知名智库"政策研究所"（Institute for Policy Studies）上周公布了一份包含以上人物的名单，指出他们便是"富人更富、穷人更穷"的生动写照，而目前的这场新冠危机加速了他们财富的增长。



善与恶

许多人试图区分获利者当中的"善人"与"恶者"。据媒体报道，新加坡呼吸机制造商李西廷仅一个月内就增加了10亿美元的财富，成为了新加坡的新首富。订货来自全球100多个国家。

禁足令让百万人的生活陷入窘境，但亚马逊却大发横财，与其相似的还有微软和Zoom，因为居家办公后，他们的视频软件成了人们不得不购买的工具。还有在硅谷的地产商人，经营额大增，也是危机的受益者。人们似乎都在谴责他们，认为他们对社会没有做出贡献。他们与慷慨无缘，他们不过是利益熏心。

另外，许多富豪捐赠巨款，他们对此高调宣称。也许捐赠、而不是交税，不是个坏主意，但这是另外的话题。这说明，光指手画脚地谴责没有丝毫意义。有关富人的话题非常复杂。

今年3月以来美国失业人数上升至5000万人



制度性的不公正

自从今年3月以来，美国累计的失业人数高达5000万人。同一时间内，美国亿万富豪的财富上升了10%，也就是增多了2820亿美元。

一方面，美国平民每人得到1200美元的国家一次性补助，另一方面，美国4万3000百万富翁（包括特朗普家族）拿到总额为700亿美元的退税，合平均每位百万富翁退税170万美元。1200美元对170万美元！





不要嫉妒：一个全新的商业模式

新冠获益者的名单上也写有贝佐斯的前妻麦肯锡·贝佐斯（MacKenzie Bezos）。当年离婚时，麦肯锡得到亚马逊四分之一的股份，一经离婚，她便成了全球顶级富婆。

新冠期间，亚马逊的业绩继续攀登，股值也水涨船高，麦肯锡的财富随之更上一层楼。她的事迹告诉我们，不要抱怨，也不要嫉妒，而是要让幻想插上翅膀。

去亚马逊网站看电影吧，比如看玛丽莲·梦露主演的《怎样勾搭百万富翁？》或者买影碟吧，电影总会给出很多指导！