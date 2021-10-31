评论：新冠下的德国，你要去往何方？

（德国之声中文网）我们记者常常是冷眼旁观者。日常工作不需要太充沛的情感，这样基本上也是对的。毕竟，我们的工作是观察和分析，对观点进行对比和分类，指出失败和错误。然而，在悲剧面前，记者也是人。

一位同事最近探访了一个重症监护室，来了解医院里越来越严重的情况。她事后告诉编辑部，她当时要先整理自己的情绪、消化接受她所看到的场景。与她交谈的护士和医生们在采访时都哭了，他们现在是如此的绝望。

亲人撒手人寰

请注意：这些泪流满面的医生和护士是每天都面对病痛苦难的人，是习惯面对死亡的人。然而现在死在他们面前的是在感染新冠病毒前完全健康的人，是本来还可以再活很多年的人。

目前每天都有超过200人病亡，而且这个数字还在上升。到了圣诞节，病亡人数将会如此之多，以至于在许多地方，今年的圣诞节将成为一个哀悼日。许多亲人将撒手人寰，突然从他们的家庭生活中、从他们直到不久前还完好无损的生活中消失。

他们中的大多数因为选择不接种新冠疫苗而死亡。因为他们有疑虑，认为疫苗可能有害；因为他们不想屈服于压力而接种疫苗。无论如何，他们认为感染新冠不至于那么糟糕。

为什么德国有这么多人拒绝接种疫苗？

2021年11月，德国的情况比一年前更糟。虽然我们已经有了解决问题的钥匙——疫苗。德国的疫苗接种率低于70%，萨克森州和巴伐利亚州的接种率更远低于这个数字。为什么偏偏是德国有这么多拒绝接种疫苗的人？他们称自己为“横向思考者”，并用这个词来表达他们对国家、对政治、对媒体以及对主流社会的直面与反对。为什么会存在如此强的不信任感，以至于会变得咄咄逼人、成为对社会有巨大破坏性的力量？

对于这些问题，没有一个明确的答案，但政界要承担一定责任。在新冠疫情爆发后，他们经常显得被动、不确定和沮丧。负责防疫抗疫的各联邦州太经常意见不统一。因此，防疫权限被移交给了联邦政府。这有过一些帮助。但随后进入了联邦大选阶段。

德国之声评论员Sabine Kinkartz

为了争取选民而畏手畏脚

今年夏天，当其他的欧洲国家明智地为秋冬季节做准备、对第一批职业群体实行强制接种时，德国各党派都畏手畏脚，因为他们害怕疏远潜在的选民，害怕会让这些选民转投右翼民粹主义的选项党（AfD）的怀抱。在选项党那里，横向思考者和反对接种疫苗的人受到追捧。

几大党派的竞选人都承诺，不会强制疫苗接种。因为不好出尔反尔，因此他们现在试图将没有接种疫苗的人隔离起来。各位州长数月以来首次又与目前仍然在任的总理（默克尔）商讨新冠现状，致力于推行2G和2G Plus。所谓2G指的是一些场所只允许接种过疫苗的人以及感染过新冠病毒痊愈者进入；所谓2G Plus指的是即便是接种过疫苗的人和病愈者，也需要进行测试。

紧急状况尚未结束

仿佛这些就是解决办法。但这只涉及日常生活中的某些部分，任何人都不能被排除在所谓的基本服务、基本供给之外。人们都会去购物、都要去工作，工作场所适用的是3G，即向接种疫苗的人、病愈康复的人和新冠检测呈阴性的人开放。公共交通也计划采用3G。但是谁来对此进行管控、监督呢？希望未来共同执政并已经以多数票通过新《传染病防治法》的社民党、绿党和自民党，有没有想过这个问题呢？

值得一提的是，《传染病防治法》取代的是迄今在全国范围内实行的流行病紧急状况法。鉴于大多数人如今已接种了疫苗，紧急状况法在法律上站不住脚了。尽管如此，紧急状况并没有改变，这也是政治上应该传达出的信息。但事实并非如此。之前强调的反而是新法包含的限制更少，直到感染人数增加后才收紧，然而这时，新法的声誉已经毁了。

强制疫苗接种

事实是，新的《传染病防治法》将防疫责任从联邦政府处归还至16个联邦州的手里。结果将是德国再次没有一个统一路线，而是众说纷纭，又会开始对如何正确处理疫情进行无休止的讨论。其实，正确处理疫情的方法很明确：那就是接种疫苗。德国的疫苗足够多，缺的是接种意愿。

政界什么时候才能意识到光呼吁是没用的，靠大家自律是不够的？对于一些公民的自私和冷漠，只有一个解决办法：强制接种疫苗。各位州长们现在希望在卫生机构和老人院强制接种疫苗，然而这是不够的。每个人都必须负起责任。

然而对于这一点，如今依然缺乏政治勇气。当然，现在即便是强制接种疫苗也无法阻止第四波疫苗的到来了。这波疫情已经无可阻挡。截至圣诞节，还会有数千人因为新冠或在患有新冠的状况下死亡。但是，如果无所作为，第四波疫情后将是第五波和第六波。只有接种疫苗，并每隔一段时间接种加强针，我们才能走出疫情。希望到2022年圣诞节时，我们会过得更好，并终于能从我们的错误中吸取教训。

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