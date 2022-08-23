评论：新乌克兰是普京的梦魇

（德国之声中文网）"为什么我没在战前采访这个国家？"——一名德国记者前几天从乌克兰如此推文感叹。她很懊恼，因为没见识过利沃夫或敖德萨这样壮美的城市不设路障时的样子。它也是自今年2月俄罗斯入侵以来前往乌克兰的许多西方人提出的一个问题。绝大多数媒体人、政治家和众多援助人员是平生首次来到乌克兰。自1991年苏联解体，这个国家从未受到过如此多的关注。战争才给出了相关旅行建议。



这位同事懊恼完全可以理解：一些东西她再也看不到了。所涉及的不仅是战争的明显痕迹。后苏维埃色彩强烈的旧乌克兰正消失于俄罗斯的炸弹冰雹之中：人、房屋、工厂——以及幻想。同俄罗斯的几乎是兄弟般的密切关系将永远不再会和战前一样。2014年克里米亚被吞并导致的两国人民之间的隔阂如今可能会大到不可想象。仇恨和愤怒将伴随未来数代人。

百年来最大威胁

如今，2022年8月24日，带着哀悼、泪水和反抗的情绪，乌克兰庆祝国家独立日。这是该国第八次在战争状态下庆祝独立日。不过，这一次的日子尤其让人惊怵：正好是俄罗斯入侵乌克兰、试图破坏乌克兰独立满6个月。现状：乌克兰在流血，在痛苦，但仍屹立着。它在战斗!





德国之声记者Roman Goncharenko

和约100年前一样，乌克兰国家和人民此次又受到根本性威胁。当年，布尔什维克以武力镇压了短暂的乌克兰独立，并依循沙俄传统将其俄罗斯化。历史会否重演？



无疑，俄总统普京正打算这么做。他宣称，目标是使乌克兰 "非纳粹化 "，而实际是要“去乌克兰化”。来自俄罗斯占领区的信息显示，乌克兰的一切，尤其是语言，正被压制和破坏。普京的疯狂计划是，经由消耗战，毁灭乌克兰。然而，他会失败。

“独立代”在战斗

克里姆林宫领导人发动了对旧乌克兰的战争。他以为，乌克兰乃一唾手可得之猎物：经济和军事远弱于俄罗斯、政治上常有冲突、社会分裂、只得到西方国家半心半意的支持。这大都确曾是事实，然而，它却是一个巨大误判。入侵6个月后，普京正面对一个脱颖而出的新乌克兰。

改革早前已经开始，但俄罗斯的入侵加速了一切。新乌克兰正加速告别数十年以致数世纪以来与俄罗斯紧密相连的一切：语言、街道名称、纪念碑。最重要的是，新乌克兰正在学会如何保护自己，而且，学习速度很快。



军事上，这个新乌克兰比以前强大，而且，越来越强，——当然是在西方的帮助下，但也是靠了自己。与100年前不同，今天的乌克兰有一个决定性优势：“独立代”。现年44岁的总统泽连斯基是其中之一，但他仍出生在苏联。“独立代”抵抗运动的核心是20至30岁的青年男女。他们奔赴前线作战，不惜为国捐躯；他们作为平民志愿者不辞辛劳向部队提供后勤支援，或照料国内流离失所者。这是整整一代人。对他们来说，一切“乌克兰的”都属理所当然。他们为此战斗，并将胜利。这个新乌克兰是普京的梦魇。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



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