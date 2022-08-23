评论：新乌克兰是普京的梦魇

忧伤，但顽强不屈。俄罗斯入侵整整六个月之际，乌克兰庆祝国家独立日。德国之声记者Roman Goncharenko认为，一个新乌克兰已经问世，并日益强大。
（德国之声中文网）"为什么我没在战前采访这个国家？"——一名德国记者前几天从乌克兰如此推文感叹。她很懊恼，因为没见识过利沃夫或敖德萨这样壮美的城市不设路障时的样子。它也是自今年2月俄罗斯入侵以来前往乌克兰的许多西方人提出的一个问题。绝大多数媒体人、政治家和众多援助人员是平生首次来到乌克兰。自1991年苏联解体，这个国家从未受到过如此多的关注。战争才给出了相关旅行建议。
这位同事懊恼完全可以理解：一些东西她再也看不到了。所涉及的不仅是战争的明显痕迹。后苏维埃色彩强烈的旧乌克兰正消失于俄罗斯的炸弹冰雹之中：人、房屋、工厂——以及幻想。同俄罗斯的几乎是兄弟般的密切关系将永远不再会和战前一样。2014年克里米亚被吞并导致的两国人民之间的隔阂如今可能会大到不可想象。仇恨和愤怒将伴随未来数代人。
如今，2022年8月24日，带着哀悼、泪水和反抗的情绪，乌克兰庆祝国家独立日。这是该国第八次在战争状态下庆祝独立日。不过，这一次的日子尤其让人惊怵：正好是俄罗斯入侵乌克兰、试图破坏乌克兰独立满6个月。现状：乌克兰在流血，在痛苦，但仍屹立着。它在战斗!
和约100年前一样，乌克兰国家和人民此次又受到根本性威胁。当年，布尔什维克以武力镇压了短暂的乌克兰独立，并依循沙俄传统将其俄罗斯化。历史会否重演？
无疑，俄总统普京正打算这么做。他宣称，目标是使乌克兰 "非纳粹化 "，而实际是要“去乌克兰化”。来自俄罗斯占领区的信息显示，乌克兰的一切，尤其是语言，正被压制和破坏。普京的疯狂计划是，经由消耗战，毁灭乌克兰。然而，他会失败。
克里姆林宫领导人发动了对旧乌克兰的战争。他以为，乌克兰乃一唾手可得之猎物：经济和军事远弱于俄罗斯、政治上常有冲突、社会分裂、只得到西方国家半心半意的支持。这大都确曾是事实，然而，它却是一个巨大误判。入侵6个月后，普京正面对一个脱颖而出的新乌克兰。
改革早前已经开始，但俄罗斯的入侵加速了一切。新乌克兰正加速告别数十年以致数世纪以来与俄罗斯紧密相连的一切：语言、街道名称、纪念碑。最重要的是，新乌克兰正在学会如何保护自己，而且，学习速度很快。
军事上，这个新乌克兰比以前强大，而且，越来越强，——当然是在西方的帮助下，但也是靠了自己。与100年前不同，今天的乌克兰有一个决定性优势：“独立代”。现年44岁的总统泽连斯基是其中之一，但他仍出生在苏联。“独立代”抵抗运动的核心是20至30岁的青年男女。他们奔赴前线作战，不惜为国捐躯；他们作为平民志愿者不辞辛劳向部队提供后勤支援，或照料国内流离失所者。这是整整一代人。对他们来说，一切“乌克兰的”都属理所当然。他们为此战斗，并将胜利。这个新乌克兰是普京的梦魇。
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