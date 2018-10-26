评论：政治暴力升级 特朗普难咎其责

（德国之声中文网）必须先说明的一点是，有关奥巴马、希拉里·克林顿、一些接近民主党的名人和CNN被寄送炸弹邮包事件，调查仍在进行中。因此，目前还不是猜测谁是这一系列袭击图谋的幕后指使者的时候。本周一（10月22日），在亿万富翁索罗斯的邮件中最先发现了爆炸物。

但有一点可以、也必须说：美国的政治气候被深深地毒化，社会走向分裂。这样的大气候有可能为具有政治动机的袭击提供了土壤。另一点也同样重要，即指出：造成美国政治气候逐步恶化的人，就是总统特朗普。

煽动暴力

特朗普赢得总统大选，靠的就是制造恐惧、对竞争对手的人身攻击和对媒体的谩骂，他一再将媒体称为人民公敌。有关特朗普的各种出格言论和对异见人士的威胁暗示，可以列出一个长长的单子。

例如针对民主党总统候选人希拉里·克林顿。特朗普任由他狂热的支持者高呼"把她关起来！"；他曾暗示将持枪提升为公民基本权利的宪法第二修正案的支持者，可以为阻止克林顿做点什么；他还提出过这样的问题： 如果克林顿的保镖不再配枪，会发生什么？

如果说他的铁杆支持者可以将他的话理解为特朗普纵容、甚至主张政治暴力，不是没有逻辑的。在弗吉尼亚州的夏洛特市发生一名左派示威者在极右翼分子的游行中丧生的事件后，特朗普一开始迟迟不肯明确谴责这一暴行。没有引起公众太大关注的是，就在几天前，特朗普在一次竞选集会上甚至称自己为民族主义者（nationalist ）。此外，他一再对攻击媒体和政治对手做出暗示。

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几周前，特朗普在一次闭门会晤中警告基督教福音派代表，如果在11月的中期选举中民主党获胜，要小心左派的暴力行动。

特朗普的煽动性言论的基本立场是：要不惜一切代价取胜，不接受任何批评，拒绝妥协。作为普通人有这样的特点就很成问题了，而作为世界第一大国的总统，这是一种巨大的危险。

裂隙加深

这些都已不是新鲜事。当特朗普2015年在竞选中把墨西哥人指责为"强奸犯"时，还遭到过耻笑。然而现在，没有人再嘲笑他了，我们已经在一定程度上习惯了特朗普的出格举动。

本文作者

自从三年前走上政治舞台以来，他已在不长的时间里，把共和党变成了个人的政治战斗工具。后果是，美国原本存在的社会鸿沟继续扩大加深，其程度令人难以置信。

因此，特朗普的一些支持者--甚至任何人，把总统的言论和举动解读为鼓动人们对特拉普批评者暴力相向，都不足为怪。

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